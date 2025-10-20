«Амкар» добился повышения, «Кубань» Ещенко увязла в ничьих. Что происходит во Второй лиге

Если с Лигой Pari, которая живёт по системе «осень-весна», всё понятно, и в общий турнирный расклад вмешиваются только вопросы лицензирования, то во Второй лиге без заклинаний и методички сложно разобраться даже с первого раза. Здесь сложная система дивизионов и переходов.

Летом 2023-го Вторая лига была разделена на дивизион «Б», который с 2024 года начал играть по календарной системе «весна-осень», и дивизион «А» в составе двух групп – «Золото» и «Серебро» – с отдельными осенним и весенним турнирами. С помощью групп дивизиона «А» осуществляется обмен клубами между Первой лигой и Второй лигой «Б», переведённой на «весну-осень».

Сейчас в этих лигах уже есть первые промежуточные результаты. Заодно подсветим самые интересные и удивительные сюжеты.

До развязки в «Золоте» ещё четыре тура

На третьем уровне российского футбола сейчас идёт борьба за сохранение места в дивизионе. Из 10 команд в «Серебро» вылетят четыре. Эти клубы потеряют шансы на выход в Первую лигу. Собственно, кандидаты на повышение в классе определятся весной.

На данный момент в «Золоте» лидирует астраханский «Волгарь». Команда Юрия Юхневича после тяжёлого старта (всего одна победа в пяти турах) нащупала свою игру — в последних восьми встречах набрала 21 очко из 24 возможных.

Игроки «Волгаря» (Астрахань) Фото: ФК «Волгарь»

Рядом находится «Машук-КМВ» — проект тренера Артура Садирова. Команда уже второй год изматывает соперников атлетичным футболом. Было бы интересно посмотреть противостояние «Машука» и костромского «Спартака» — Вселенная бы схлопнулась от количества единоборств.

Хорошие позиции у «Велеса». А вот «Сибирь», «Ленинградец» и «Текстильщик» ещё не до конца обезопасили себя от вылета. «Золото» — очень плотный дивизион, где каждый может обыграть каждого.

Самая плохая ситуация — у «Динамо-2». Молодёжь столичного клуба увязла на дне с 10 очками. За выживание цепляются кировское «Динамо» (проснулось в последних турах), «Алания» и «Тюмень». Спартак Гогниев бьётся за честь владикавказского футбола. У клуба финансовые проблемы, а судьи часто принимают решения в пользу соперников. В последнем туре Гогниев вообще увёл команду с поля в знак протеста.

«Тюмень» тоже подкидывает интересные истории. Прямо сейчас командой рулит тренер вратарей Тимур Касимов. Именно он сменил Сергея Попкова, при котором тюменцы опустились в зону вылета. Хотя бюджет и состав позволяют клубу как минимум вернуться в Первую лигу. Рокировка помогла — команда обыграла «Динамо-2» (2:0) и сохранила шансы на выживание.

Правда, у ивановского «Текстильщика» (его тренирует Дмитрий Кириченко) есть небольшое преимущество — матч в запасе с «Динамо-2».

В «Серебре» победила «Родина-2»

А вот здесь уже сыграны все матчи. В «Золото» отправились «Родина-2», «Калуга», миасское «Торпедо» и омский «Иртыш». Глобально это лифтёры, которые прыгают туда-сюда между буферными дивизионами. Но в перспективе самобытные «Торпедо» и «Калуга» (лучшие по количеству забитых мячей — 20) могут удивить.

«Родиной-2» руководит Александр Лактионов — двоюродный брат Дениса Лактионова. Вторая команда «Родины» — неплохой инкубатор, из которого основная команда иногда забирает футболистов для матчей Первой лиги и Fonbet Кубка России. Свежий пример — игроки «Родины-2» на выезде растоптали «СКА-Хабаровск» в Кубке (3:0).

Наверное, главный провал «Серебра» — это «Динамо-Владивосток». Команда собрала крепкий состав — даже переманила Даниила Агуреева из «Калуги» (забил в итоге шесть мячей и стал лучшим бомбардиром мини-чемпионата). Но в результате заняла лишь шестое место.

Во Вторую лигу «Б» улетели курский «Авангард» и «Муром». У «Авангарда» тяжёлая ситуация — команда не может играть на домашней арене из-за обстановки в регионе. «Муром» же просто развалился без Евгения Перевертайло, который покинул клуб в апреле 2025-го.

Андрей Ещенко, тренер ФК «Кубань» Фото: ФК «Кубань»

Из интересного — «Кубань», которую тренирует Андрей Ещенко, финишировала на пятой строчке. На счету команды сразу четыре матча, закончившихся со счётом 0:0.

Удачная развязка для «Амкара»

Нет, это не тот самый «Амкар». Команда, игравшая с «Фулхэмом» в квалификации Кубка УЕФА, уже давно в «небесной лиге». Новый клуб хоть и использует громкое имя, однако существует в рамках другого юридического лица.

Сейчас футбол в Перми находится в пограничном состоянии. Но уже есть первый шаг на пути к новому прайму. «Амкар-Пермь» занял первое место в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги и отправился в «Серебро».

Причём за несколько туров до конца на первом месте шёл «Химик» из Дзержинска. Однако команда буквально развалилась в концовке. Потеряла очки с «Челябинском-2» (0:0) и «Оренбургом-2» (0:0), проиграла томскому КДВ (1:2). Хотя всё было в руках «Химика». В заключительной встрече даже не нужно было выходить на поле! Соперником значился казанский «Сокол», который снялся с дистанции в июле.

В группе 2 до конца чемпионата осталось всего два тура, но уже известно, что в «Серебро» вышел «Зенит-2». Константин Коноплёв и питерская молодёжь катком прошлись по соперникам — отрыв от ближайшего преследователя («Динамо-Вологда») составляет 14 очков. Кстати, в этой же группе можно найти «Спартак-2», «Леон Сатурн» и «Чертаново».

Настоящая интрига сохраняется в группе 3. За «Серебро» сражаются три команды — белгородский «Салют» (57 очков), «Динамо-Брянск» (55) и санкт-петербургское «Динамо» (53). Здесь тоже осталось два тура. Лучшие позиции, очевидно, у «Салюта», где зажигает воспитанник «Локомотива» Илья Винников (7+4 по системе «гол+пас» в 25 матчах). Для чемпионства надо обыграть «Ротор-2» и липецкий «Металлург».

Илья Винников, ФК «Салют» Фото: ФК «Салют»

Группа 1 разделена на две части. Шесть лидеров первого этапа (закончился 14 сентября) играют между собой в отдельной подгруппе. Остальные восемь команд бьются за выживание. Сейчас в подгруппе 1А на первом месте идёт ставропольское «Динамо» (62 очка). Но очень близко находится «Севастополь» — 61 очко. «Кубань Холдинг», которая сенсационно пробилась в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, расположилась на третьей строчке (54 очка). До конца розыгрыша — четыре тура.

В подгруппе 1Б практически обречены «Спартак-Нальчик» и махачкалинское «Динамо-2» (команды отправятся в Третью лигу). Результаты молодёжи из Дагестана впечатляют — всего пять очков в 31 матче, разность мячей — 19:81.