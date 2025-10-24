Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

История происхождения термина автобус в футболе

Как появился и что означает термин «автобус» в футболе
Иван Бровар
Жозе Моуринью
Аудио-версия:
Краткая история легендарного выражения.

Главная цель в футболе (сюрприз-сюрприз) — забить больше голов, чем соперник. Однако сделать это можно самыми разными способами. Например, используя до предела оборонительную тактику – «автобус».

«Парковать автобус» — что это вообще такое?

«Автобусный» термин напрямую не связан с общественным транспортом. В футболе он используется, когда команды действуют с чрезмерной оглядкой на собственные ворота и используют большое число игроков за линией мяча, когда сами им не владеют.

Подобная система, как правило, минимизирует риски. Чем бо́льшими силами клуб обороняется, тем меньше вероятность пропущенного гола. «Парковка автобуса» может вызвать сильное разочарование у болельщиков, которые хотят увидеть зрелищный футбол.

Временами «автобус» используется в спортивном сленге как негативно окрашенное слово. Тем не менее у выбравших подобную стратегию тренеров результат стоит во главе угла, а для его достижения хороши любые доступные, пусть и максимально «сушащие» игру методы.

Откуда взялось выражение про автобус?

В широкий обиход данный термин ввёл Жозе Моуринью. Впервые он употребил это слово ещё в 2004 году, когда тренировал «Порту». Однако по-настоящему популярным оно стало в 2007-м. После нулевой ничьей с «Тоттенхэмом» уже работавший в «Челси» португалец сказал:

«Как говорят у нас в Португалии, «Тоттенхэм» привёз с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные £ 50, я был бы расстроен тем, что «шпоры» приехали сюда только для того, чтобы отбиваться. Только одной команде была нужна победа, а вот другая – мечтала лишь не пропустить. Это нечестно».

Кстати, Жозе и сам является большим любителем «парковать автобус». В сезоне-2004/2005 его «Челси» установил рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне АПЛ (25), потерпел всего одно поражение и завоевал чемпионский титул.

Кто из тренеров хорош в «парковке автобуса»?

Если выбирать из наставников национальных команд, то такой подход принёс титулы чемпионов Европы Греции Отто Рехагеля в 2004-м и Португалии Фернанду Сантуша в 2016-м. Маэстро тренерского цеха Джованни Трапаттони тоже не стеснялся придерживаться подобной тактики и даже заявлял, что «футбол — это проза, а не поэзия».

К любителям «автобусной» стратегии принято относить сразу нескольких итальянских специалистов: Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Фабио Капелло. А посоперничать с Моуринью в мастерстве управления защитным «автобусом» может создавший одну из лучших оборонительных команд XXI века тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

