Арена в скале и поле прямо на воде — самые необычные стадионы мира

22:00 Мск
22:00 Мск
Подборка самых необычных футбольных стадионов мира

Иван Бровар
Стадион «Марина Бей» в Сингапуре
Подборка футбольной красоты.

Поход на стадион – обычное для болельщика мероприятие. Казалось бы, чем можно удивить любителей футбола? Однако когда речь заходит о стадионах, то иногда архитектура арен и креативные задумки строителей действительно поражают воображение.

Например, запомнившийся фанатам со стажем по Евро-2004 в Португалии «Муниципальный стадион Браги». Его фишка в том, что за одними из ворот расположена… скала. Или же плавучая арена «Марина Бей» в Сингапуре. Её поле полностью расположено на воде, а единственная трибуна – на суше.

А о стадионе в хорватском городе Трогир вы наверняка не слышали и даже никогда не обратили бы на него внимание. Если бы не один любопытный факт – арена расположена в настоящей крепости. Вот уж где на самом деле действует поговорка «мой дом – моя крепость»! Этот и другие необычные футбольные объекты можно увидеть в нашей подборке.

