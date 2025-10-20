Шанс «Кайрата» и личное противостояние в матче «Реала» с «Юве». Главные интриги тура ЛЧ

Хорошая новость — возвращается Лига чемпионов. Вообще отличная — за два дня состоятся целых 18 матчей. А что там намечается интересного?

Что там во вторник

Лучший шанс «Кайрата» набрать очки

«Спортингу» и «Реалу» казахстанцы уступили разгромно. Чем едва ли удивили, всё-таки разница в классе весомая. Дальше соперники тоже неслабые, но «Пафос» — легчайший из них. Если и цепляться за результат, то сейчас. Надо же брать пример с «Астаны», которая 10 лет назад набрала аж четыре очка ничьими со всеми соперниками в группе с «Атлетико», «Бенфикой» и «Галатасараем». Кипрский клуб 38-летнего Давида Луиcа вот уже скатал мировую с «Олимпиакосом» и осуществил план-минимум. Сделает ли то же самое чемпион Казахстана?

Моуринью привычно огорчит «Ньюкасл»?

Дебют Жозе в ЛЧ с «Бенфикой» не удался — португальцы по всем статьям уступили «Челси». На очереди другой английский клуб. С «Ньюкаслом» должно быть попроще. Всё-таки тот и в АПЛ не идеален (13-е место), и у Моуринью статистика личных встреч с ним крайне приятная: 11 побед, по 5 ничьих и поражений. Да, она нарабатывалась в командах посильнее, ещё и до захода в «Ньюкасл» саудовских инвесторов. Тем не менее это исторически один из самых удобных соперников для Жозе, ещё и далеко не в идеальном состоянии. Ждём осечки англичан?

Родри против бывшего клуба

Это сейчас Родри обладатель «Золотого мяча» и лучший опорник мира. А когда-то он начинал в «Атлетико» и бесплатно уходил в «Вильярреал». Случилось это в 2013-м. А в 2018-м мадридцы выкупили его обратно за € 20 млн. Чтобы год спустя отпустить в Англию уже за € 70 млн. Неизвестно, сыграет ли Родри с клубом, где он и стал топом, — испанца настигла очередная мышечная травма. Тем не менее в начале месяца Хосеп Гвардиола обозначал: «Восстановление займёт примерно две-три недели. Мы старались беречь его, но, к сожалению, такие вещи случаются». Срок как раз подошёл.

«Боруссия» снова встретится с Мукоко

Помните, как юный Юссуфа Мукоко зажигал в Дортмунде и считался чуть ли не одним из самых перспективных нападающих мира? Сейчас ему 20 лет. Если, конечно, не правдива информация о его переписанном возрасте. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Ницце» и забил всего пару голов за 22 матча. Летом «Боруссия» отпустила его в «Копенгаген» всего за € 5 млн, и в Дании тот тоже не впечатляет: вышел на поле 20 раз и отметился четырьмя голами. Возможно, против родного клуба сверкнуть получится?

Мощную серию «Байера» без поражений прервёт «ПСЖ»?

Леверкузенцы страдали при Эрике тен Хаге, а вот при Каспере Юльманне быстро ожили и не проигрывают вот уже в восьми официальных матчах кряду. Четыре из них — победные: с «Айнтрахтом», «Санкт-Паули», «Унионом» и «Майнцем». Правда, с соперниками уровня «ПСЖ» за этот период «Байер» не сталкивался. А в состоянии ли действующий триумфатор ЛЧ остановить эту машину? Есть сомнения, потому что парижане упустили лидерство в Лиге 1 ничьими с «Лиллем» и «Страсбургом». В последнем случае вообще пришлось отыгрываться с 1:3. Здесь тоже ждём сюрприз?

«Барселона» утратила надёжность. «Олимпиакос» воспользуется этим?

Каталонцы пропускают в пяти матчах кряду: её ворота вскрывали и «Овьедо», и «Реал Сосьедад», и «ПСЖ», и «Севилья», и «Жирона». Девять голов — таков пассив команды Ханс-Дитера Флика на данном отрезке. Парижанам и севильцам она уступила. «Олимпиакос» присоединится к тренду? «Пафосу» и «Арсеналу» он не забивал. Хотя в матче с киприотами с 25-й минуты играл в большинстве и пробил в сторону ворот 18 раз. Теперь-то Войцех Щенсны наконец-то отпразднует «сухарь»?

«Атлетико» и «Арсенал» разучились проигрывать. Чьей осечки стоит ждать?

Мадридцы ужасно зашли в сезон-2025/2026, но постепенно выправляют скверное положение и не проигрывают в течение месяца: шесть матчей принесли четыре победы и две ничьих. Топ-4 Ла Лиги — уже на месте. Да и в ЛЧ от мадридцев настрадался «Айнтрахт» (1:5). «Арсенал» же лидирует в АПЛ и после августовской осечки в противостоянии с «Ливерпулем» выбил семь побед и одну ничью. Да и та была с «Манчестер Сити», что совсем не зазорно. Чья же серия прервётся? Здесь же можно вспомнить и полуфинал Лиги Европы — 2017/2018, когда «Атлетико» выбил лондонцев и в итоге взял трофей. Месть состоится?

Какие ещё матчи состоятся:

ПСВ — «Наполи». Хойлунд (если восстановится от травмы), Мактоминей и Де Брёйне покажут класс?

«Юнион» — «Интер». Выбьют ли миланцы третью победу в ЛЧ кряду после выносов «Аякса» и «Славии»?

Что там в среду

«Карабах» кто-нибудь остановит?

Азербайджанский клуб уютно расположился в топ-6 ЛЧ с шестью очками, одолев «Бенфику» и «Копенгаген». Причём с португальцами играли на выезде и к 16-й минуте уступали 0:2. Как такое вообще возможно?! На данный вопрос постарается ответить «Атлетик». Баски слегка исправились за шестиматчевую серию без побед, обыграв «Мальорку». Но вот «Эльче» они забить не смогли и расписали нулевую ничью. Удивится ли кто-то, если при таких раскладах «Карабах» снова окажется триумфатором?

Головин вернулся и готов снова огорчить клуб АПЛ

Александр постоянно травмирован. Зимой в Сибири прохладно. Вода мокрая. С очевидностями закончили. Российский полузащитник не играл за «Монако» с августа и теперь восстановился, попав в заявку на матч с «Анже». Доверит ли ему место в старте новый тренер монегасков Себастьен Поконьоли на важный матч с «Тоттенхэмом»? Головин уже забивал «Арсеналу» и отдавал ассист во встрече с «Манчестер Юнайтед» за ЦСКА. Почему бы теперь не огорчить других англичан в составе «Монако»?

Тяжёлое стамбульское испытание Хайкина

В Турции живут футболом и огромной поддержкой болельщиков заметно усложняют приём соперникам в еврокубках. «Галатасарай» доказал это и обыграл в сентябре «Ливерпуль». На очереди норвежская жертва? «Будё-Глимт» крайне хорош в домашних матчах, однако на выездах испытывает трудности: со «Славией» пришлось отыгрываться, имея 0:2 к 77-й минуте (2:2). Ещё в квалификации уступали австрийскому «Штурму», а в предыдущем розыгрыше ЛЕ проиграли в гостях не только «Лацио» с «Тоттенхэмом», но и «Твенте» с «Олимпиакосом». Никите Хайкину придётся несладко?

«Ливерпулю» пора побеждать

Чемпионы Англии, закупившись летом аж на € 483 млн, проиграли четыре раза подряд. Это вообще адекватно? «Кристал Пэлас», «Челси», «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед» — список палачей мерсисайдцев. Войдёт ли в их число «Айнтрахт»? И как себя проявит в родной стране Флориан Вирц, который до сих пор не набрал за «Ливерпуль» ни одного результативного действия и даже присел в запас? Франкфуртцы за последние семь матчей добыли лишь две победы. Таких-то соперников команда Арне Слота должна обыгрывать?

Противостояние турецких гениев и их топ-клубов

«Реал» тащит Арда Гюлер, «Ювентус» — Кенан Йылдыз. И вот турецкие гении сойдутся друг против друга. За кем же останется победа, учитывая слабый ход «Юве»? Всё-таки пять туринских ничьих подряд венчало поражение от «Комо», а теперь нужно что-то противопоставить прессингующей испанской машине и лидерам Ла Лиги с Килианом Мбаппе и Винисиусом в составе. Здесь любопытна и статистика личных встреч: семь предыдущих вничью не заканчивались, а последняя мировая состоялась… в финале ЛЧ-2014/2015. Тренд не прервётся?

«Аякс» продолжит тонуть?

Пока что амстердамцы практически худшие в ЛЧ и уступают разве что по разнице мячей «Кайрату». 0:2 с «Интером» — ещё куда ни шло. Но как объяснить 0:4 с «Марселем»? Да, больше соперника атаковали и чаще били по воротам. А что толку? Принесёт ли новые страдания выезд в Лондон? Учитывая, что «Челси» добился трёх побед кряду с суммарным перевесом 6:1. У «синих» множество травм. Недавно вот вылетел Энцо Фернандес, Коул Палмер также недоступен. Скажется ли отсутствие лидеров?

