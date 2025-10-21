Забытый период в карьере Родри. Будущая легенда «Сити» становился звездой задолго до АПЛ

Один из матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Керамика», где «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Сити». В составе английского клуба есть футболист, который в своё время выступал в испанской команде. Родри в первую очередь ассоциируется с «Ман Сити» и «Атлетико», но в его карьере был и «Вильярреал».

В юном возрасте Родри оказался в «Атлетико». Вот что говорил тренер Маурисио Элена: «Я впервые увидел его в академии «Атлетико». Родри уже тогда выделялся. Он был невысоким, но обладал прекрасным видением поля и высоким футбольным интеллектом. Один из самых умных игроков в академии «Атлетико». Скорость, хорошая физическая форма и отличное чтение игры, что было нетипично для футболистов его возраста. В 13 лет Родри выглядел так, словно уже готов стать профессионалом. Было приятно смотреть на игрока с таким видением поля и контролем мяча».

Однако в «Атлетико» считали Родри недостаточно высоким и физически крепким для центрального полузащитника. После нескольких экспериментов со сменой позиции игрока отпустили. Обладающий отличной скаутской сетью и прекрасной академией «Вильярреал» воспользовался этим.

Полузащитник дебютировал в Ла Лиге в 2016 году, когда ему было 19 лет. В сезоне-2017/2018 Родри был футболистом стартового состава «Вильярреала» — отыграл в основе 36 встреч в чемпионате Испании. Пропустил лишь один матч в турнире из-за перебора жёлтых карточек.

«Переход в «Вильярреал» стал для Родри шагом вперёд, — утверждал Элена. — Там ему позволили развиваться как игроку. Было понятно, что он станет одним из лучших полузащитников в мире. Меня не удивил прогресс Родри. Это очень трудолюбивый футболист. У Родри очень хорошее образование. Он быстро понял суть профессии, что помогло ему достичь нынешних высот».

Во время пребывания в «Вильярреале» Родри изучал деловое администрирование в местном университете и фактически жил в общежитии с другими студентами. Каждый день после тренировки он загружал рюкзак и шёл на занятия. Никаких социальных сетей, высокий уровень концентрации. «Студенческая среда очень помогает мне, — говорил Родри в интервью La Razon. — Она способствует приведению мыслей в порядок. Не всё в жизни сводится только к футболу».

Родри в матче с «Реалом» Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

«Родри всегда отличался от других, — говорил Пако Лопес — тренер, который привёл игрока в молодёжную команду «Вильярреала». — Несмотря на юный возраст, он был настоящим профессионалом и хорошо учился. Ровесники постоянно утыкались в мобильные телефоны, а у Родри его даже не было. Он всегда понимал, что нужно, чтобы быть профессионалом».

«Вильярреал» оказался идеальным местом для Родри, чтобы реализовать свои амбиции. Изначально невысокий парень вымахал до 190 см. В феврале 2015 года он дебютировал за резервную команду Лопеса, а уже через год играл за основной состав.

«В то время в «Вильярреале» мы ставили понимание игры выше физической работы, — продолжает Лопес. — Конечно, старались улучшить все аспекты молодых футболистов, однако в случае с Родри сосредоточились на работе с его врождённым талантом. Логично, что со временем его тело изменилось. Он быстро и легко адаптировался к мужскому футболу».

Испанец легко влился в стартовый состав «Вильярреала». К началу сезона-2017/2018 Родри стал не просто твёрдым игроком основы, но и лидером. Его удивительная игра наводила на сравнения с Серхио Бускетсом.

Серхио Бускетс и Родри Фото: Fotopress/Getty Images

«Это футболист высокого уровня, — говорил занимавший в 2018 году пост главного тренера молодёжной сборной Испании Альберт Селадес. — Физические кондиции Родри позволяют ему здорово играть в оборонительной фазе и успешно действовать в единоборствах. Плюс он хорош с тактической точки зрения. Родри — долговязый футболист, однако он прекрасно играет обеими ногами. У него есть интуиция. Это позволяет ему читать игру. Родри по силам стать новым Бускетсом»

«Бускетс — лучший футболист в мира на своей позиции. Нас часто сравнивают, но я знаю, что меня ждёт долгий путь. Я молод, нужно многому учиться. Если продолжу упорно работать, то уверен, что стану одним из лучших футболистов», — утверждал сам Родри.

Подобные сравнения порождали слухи о возможном переходе игрока в «Барселону». Однако гонку выиграл «Атлетико» — в 2018 году мадридский клуб заплатил за испанца € 20 млн. Родри не сдержал слёз на пресс-конференции, когда объявил об уходе из «Вильярреала». Потеря стала существенной для команды. Она завершила сезон пятой в Ла Лиге с Родри, а после его ухода финишировала в чемпионате на 14-й строчке в таблице. «Уход Родри нас уничтожил», — сказал один из директоров «Вильярреала» изданию El Pais.

Дальше в карьере Родри будет работа с Диего Симеоне и Хосепом Гвардиолой. А ещё он победит в Лиге чемпионов, Лиге наций, чемпионате Европы и станет обладателем «Золотого мяча». Солидный набор. Кстати, «Вильярреал» поздравил Родри с завоеванием приза лучшему футболисту и напомнил, что он остаётся продуктом академии команды.

Родри с «Золотым мячом» Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Воспитанник академии «Вильярреала» назван лучшим игроком мира в 2024 году. В сезоне-2017/2018 он стал футболистом основного состава «Вильярреала» и удивил спортивный мир блестящими выступлениями в форме нашего клуба. После этого он играл за «Атлетико» и «Манчестер Сити», но всегда демонстрировал большую привязанность к «Вильярреалу». Команда, которую он считает своим домом», — гласил текст на официальном сайте испанского клуба.

Правда, теперь Родри мучится с травмами. Испанец пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва «крестов», а в этом провёл 414 минут. Теперь у него новое повреждение — мышечное. Участие в матче с «Вильярреалом» под вопросом, о чём сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола. Надеемся, что травмы не омрачат дальнейшую карьеру топового футболиста.