Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей

Лучший спорт 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» и «Арсенал» — «Атлетико» в ЛЧ, «Салават Юлаев» — «Трактор» в КХЛ, Рублёв в Вене и волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьют ли «Рейнджерс» первую шайбу дома?

«Рейнджерс» неплохо смотрятся в выездных матчах – в четырёх играх на счету «копов» семь очков из восьми возможных. Однако дома дела не клеятся настолько, насколько это возможно, – три сухих поражения вкупе с антирекордом НХЛ. Через семь с лишним минут после начала встречи может пасть ещё антирекорд, который держался в лиге 97 лет – в 1928 году «Питтсбург Пайрэтс» не забрасывали дома со старта чемпионата 187 минут и 19 секунд. У «синерубашечников» сейчас 180 минут. Успеют забить и не стать героями заголовков?

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: не уйдёт ли матч в овертайм?

«Сиэтл» здорово проявляет себя на старте сезона, набрав восемь очков. Способствует этому и множество овертаймов, которые играет команда, – последние четыре матча «кракенов» длились дольше 60 минут. «Филадельфия» не может похвастать ни тем ни другим – «лётчики» ожидаемо тяжело вошли в сезон. Особенно это касается Матвея Мичкова, который в пяти матчах набрал лишь одно очко. Чего ждать от Матвея в этой встрече?

🎾 16:00*: Кэмерон Норри (Великобритания) – Андрей Рублёв (Россия, 7), Вена, 1-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рублёв успешно сыграть в Вене?

Начиная с четвёртого круга US Open, Андрей Рублёв не может добиться победы. Весь сентябрь и октябрь он пока терпел поражения — сначала от Феликса Оже-Альяссима в Нью-Йорке, потом на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и Шанхае. Теперь в первом круге «пятисотника» в Вене россиянин померится силами с британцем Кэмероном Норри. Теннисисты ранее играли пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Андрея. В частности, за ним осталась их последняя встреча в Пекине-2023. Победитель нового матча далее сразится в Вене с кем-то из пары Алексей Попырин — Маттео Берреттини.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Салават» серию поражений?

«Салават Юлаев» плотно обосновался на дне таблицы в Восточной конференции – до ближайшего преследователя целых шесть очков. При этом команда Виктора Козлова угодила в длительную серию поражений – их накопилось уже пять, все в основное время. «Трактор» же пока нестабилен, зато порой очень весел. Лучшим бомбардиром челябинцев является Джош Ливо, сможет ли канадец после матча с бывшей командой стать лучшим по набранным очкам во всей лиге?

⚽️ 18:00: «Динамо» Махачкала — «Спартак», Кубок России, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» закончит групповой этап на первом месте?

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в Путь РПЛ Кубка России. А в 6-м туре команды решат, кто финиширует первым. Махачкалинцы обгоняют москвичей на три очка. Но если «Спартак» одержит гостевую победу, то обойдёт «Динамо» и финиширует на первой строчке.

🏐 18:00: «Протон» — «Омичка», женская Суперлига, 4-й тур

Интрига: поможет ли домашняя площадка «Протону» и в 4-м туре?

Домашняя победа в 3-м туре помогла саратовскому «Протону» оттолкнуться ото дна турнирной таблицы. «Омичке» же первый промах на выезде стоил места в тройке лидеров. Поэтому к этому матчу команды подходят с разным настроением. Омск постарается реабилитироваться за проигрыш и вернуться в топ-3, а Саратов попытается основательней закрепиться в таблице. Команда Юрия Маричева снова сыграет дома, а сибирским волейболисткам опять показывать своё мастерство в гостях. На чьей стороне будет удача?

🏒 19:30: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Лабанк забьёт первый гол в КХЛ?

Новичок «Шанхая» Кевин Лабанк удачно ворвался в новую лигу, оформив голевую передачу уже на пятой минуте, однако забросить за два матча не получилось. «Спартак» вернулся с дальневосточного выезда, где смог одержать лишь одну победу по буллитам; в матче с «Амуром» красно-белые пропустили решающий гол за 15 секунд до конца третьего периода. Возвращение домой воодушевит парней Жамнова?

⚽️ 19:45: «Кайрат» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Кайрат» одержит первую победу в ЛЧ?

«Кайрат» в первых двух турах Лиги чемпионов уступил «Спортингу» и мадридскому «Реалу». Теперь казахстанцы примут дома «Пафос». Киприоты также впервые в истории играют на основном этапе ЛЧ, но, в отличие от «Кайрата», уже набрали очко (ничья с «Олимпиакосом» в 1-м туре). В предстоящем матче у клуба из Алма-Аты чуть больше шансов на победу за счёт домашнего поля. Увидим первую победу казахстанцев на общем этапе?

⚽️ 19:45: «Барселона» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» исправится за поражение от «ПСЖ»?

«Барселона» стартовала в ЛЧ с гостевой победы над «Ньюкаслом». Но затем дома команда Ханс-Дитер Флика уступила «ПСЖ». Чтобы рассчитывать на попадание в топ-8 и прямой выход в плей-офф, нужно стабильно выигрывать. Поэтому в 3-м туре «Барса» обязана разобраться на своём поле с «Олимпиакосом».

⚽️ 20:30: ЦСКА — «Акрон», Кубок России, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА сохранит первое место?

Перед последним туром ЦСКА занимает первое место в группе Кубка России. Москвичи опережают «Локомотив» по результатам очных встреч. Групповой этап команда Фабио Челестини закроет матчем с «Акроном». Тольяттинцы едут в Москву за победой: они занимают четвёртое место с пятью очками, уступая «Балтике» только по дополнительным показателям. Если «Акрон» одержит победу, то у команды появятся хорошие шансы финишировать третьими и попасть в Путь регионов. Но и у ЦСКА есть мотивация выиграть и закончить групповой этап на первой строчке.

⚽️ 22:00: ПСВ — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

Интрига: «Наполи» увезёт победу из Нидерландов?

«Наполи» в первых двух турах ЛЧ набрал три очка, ПСВ — всего одно. Теперь команды зарубятся друг с другом в Эйндховене. В прошлый раз они встречались в далёком 2012 году: тогда ПСВ дважды обыграл «Наполи» в группе Лиги Европы. Но с того момента, конечно, всё изменилось. Теперь неаполитанцы — фавориты пары, они едут в Нидерланды за победой.

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Атлетико», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» продолжит побеждать в ЛЧ?

«Арсенал» удачно начал общий этап Лиги чемпионов, обыграв «Атлетик» и «Олимпиакос». Теперь команда Микеля Артеты сыграет ещё с одним испанским клубом — «Атлетико». Мадридцы уже ездили в этом розыгрыше в Англию: в 1-м туре они обидно уступили «Ливерпулю» (2:3), пропустив на 90+2-й минуте. Получится у «Атлетико» на этот раз увезти очки? Или «Арсенал» одержит уже третью подряд победу?

⚽️ 22:00: «Вильярреал» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испытает ли «Манчестер Сити» проблемы в Испании?

«Манчестер Сити» потерял очки с «Монако» (2:2) в прошлом туре Лиги чемпионов. Некритичная история, однако для выхода в 1/8 финала напрямую нужно стабильно побеждать. Поэтому в гости к «Вильярреалу» англичане едут за тремя очками. Испанцы же уступили «Тоттенхэму» и сыграли вничью с «Ювентусом» на старте ЛЧ. Впереди уже третий топ-соперник. Возможно, двигаясь по восходящей траектории, получится победить сейчас?

⚽️ 22:00: «Байер» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Байер» совершит мини-сенсацию и отберёт очки у «ПСЖ»?

«ПСЖ» в первых турах ЛЧ обыграл «Аталанту» и «Барселону». Но в чемпионате Франции парижане идут только вторыми: за восемь матчей они дважды сыграли вничью и один раз уступили. Команда Луиса Энрике не выглядит непобедимой, как это было весной. Поэтому «Байер» в предстоящем матче с «ПСЖ» способен на небольшое чудо, тем более на своём поле.