Расписание спортивных матчей 21 октября 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 октября 2025 года
Аудио-версия:
Лучший спорт 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» и «Арсенал» — «Атлетико» в ЛЧ, «Салават Юлаев» — «Трактор» в КХЛ, Рублёв в Вене и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Интрига: забьют ли «Рейнджерс» первую шайбу дома?

«Рейнджерс» неплохо смотрятся в выездных матчах – в четырёх играх на счету «копов» семь очков из восьми возможных. Однако дома дела не клеятся настолько, насколько это возможно, – три сухих поражения вкупе с антирекордом НХЛ. Через семь с лишним минут после начала встречи может пасть ещё антирекорд, который держался в лиге 97 лет – в 1928 году «Питтсбург Пайрэтс» не забрасывали дома со старта чемпионата 187 минут и 19 секунд. У «синерубашечников» сейчас 180 минут. Успеют забить и не стать героями заголовков?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В последнем матче прорвало Панарина
Панарина прорвало! Набрал четыре очка и помог «Рейнджерс» прервать серию поражений
Панарина прорвало! Набрал четыре очка и помог «Рейнджерс» прервать серию поражений

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Интрига: не уйдёт ли матч в овертайм?

«Сиэтл» здорово проявляет себя на старте сезона, набрав восемь очков. Способствует этому и множество овертаймов, которые играет команда, – последние четыре матча «кракенов» длились дольше 60 минут. «Филадельфия» не может похвастать ни тем ни другим – «лётчики» ожидаемо тяжело вошли в сезон. Особенно это касается Матвея Мичкова, который в пяти матчах набрал лишь одно очко. Чего ждать от Матвея в этой встрече?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Сиэтл» потерял лидера
Защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам

🎾 16:00*: Кэмерон Норри (Великобритания) – Андрей Рублёв (Россия, 7), Вена, 1-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 16:00 МСК
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: сумеет ли Рублёв успешно сыграть в Вене?

Начиная с четвёртого круга US Open, Андрей Рублёв не может добиться победы. Весь сентябрь и октябрь он пока терпел поражения — сначала от Феликса Оже-Альяссима в Нью-Йорке, потом на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и Шанхае. Теперь в первом круге «пятисотника» в Вене россиянин померится силами с британцем Кэмероном Норри. Теннисисты ранее играли пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Андрея. В частности, за ним осталась их последняя встреча в Пекине-2023. Победитель нового матча далее сразится в Вене с кем-то из пары Алексей Попырин — Маттео Берреттини.

ATP. Турнирная сетка. Вена
Самому самобытному и удивительному игроку ATP — 28:
«Главный титул в карьере». Как Андрей Рублёв сотворил чудо и взял «Мастерс» в Мадриде
«Главный титул в карьере». Как Андрей Рублёв сотворил чудо и взял «Мастерс» в Мадриде

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Интрига: прервёт ли «Салават» серию поражений?

«Салават Юлаев» плотно обосновался на дне таблицы в Восточной конференции – до ближайшего преследователя целых шесть очков. При этом команда Виктора Козлова угодила в длительную серию поражений – их накопилось уже пять, все в основное время. «Трактор» же пока нестабилен, зато порой очень весел. Лучшим бомбардиром челябинцев является Джош Ливо, сможет ли канадец после матча с бывшей командой стать лучшим по набранным очкам во всей лиге?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Лидер «Трактора» — о победе в прошлом матче
«Дриджер нас выручил в ключевые моменты». Григоренко — о победе над «Салаватом»

⚽️ 18:00: «Динамо» Махачкала — «Спартак», Кубок России, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Интрига: «Спартак» закончит групповой этап на первом месте?

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в Путь РПЛ Кубка России. А в 6-м туре команды решат, кто финиширует первым. Махачкалинцы обгоняют москвичей на три очка. Но если «Спартак» одержит гостевую победу, то обойдёт «Динамо» и финиширует на первой строчке.

Статистика Кубка России
Яркое интервью Черчесова:
«Единственная причина негатива ко мне — я иностранец». Станкович — о «Спартаке» и сборной
«Единственная причина негатива ко мне — я иностранец». Станкович — о «Спартаке» и сборной

🏐 18:00: «Протон» — «Омичка», женская Суперлига, 4-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Не начался
Омичка
Омская область
Интрига: поможет ли домашняя площадка «Протону» и в 4-м туре?

Домашняя победа в 3-м туре помогла саратовскому «Протону» оттолкнуться ото дна турнирной таблицы. «Омичке» же первый промах на выезде стоил места в тройке лидеров. Поэтому к этому матчу команды подходят с разным настроением. Омск постарается реабилитироваться за проигрыш и вернуться в топ-3, а Саратов попытается основательней закрепиться в таблице. Команда Юрия Маричева снова сыграет дома, а сибирским волейболисткам опять показывать своё мастерство в гостях. На чьей стороне будет удача?

Турнирная таблица женской Суперлиги
“Енисей” оставил чемпионок!
«Локомотив» потерпел сенсационное поражение. Главные события 3-го тура женской Суперлиги
«Локомотив» потерпел сенсационное поражение. Главные события 3-го тура женской Суперлиги

🏒 19:30: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Интрига: Лабанк забьёт первый гол в КХЛ?

Новичок «Шанхая» Кевин Лабанк удачно ворвался в новую лигу, оформив голевую передачу уже на пятой минуте, однако забросить за два матча не получилось. «Спартак» вернулся с дальневосточного выезда, где смог одержать лишь одну победу по буллитам; в матче с «Амуром» красно-белые пропустили решающий гол за 15 секунд до конца третьего периода. Возвращение домой воодушевит парней Жамнова?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Главный тренер «Спартака» — о проблемах команды
«Нам не хватает хладнокровия в концовках». Жамнов — о победе «Спартака» над «Адмиралом»

⚽️ 19:45: «Кайрат» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Интрига: «Кайрат» одержит первую победу в ЛЧ?

«Кайрат» в первых двух турах Лиги чемпионов уступил «Спортингу» и мадридскому «Реалу». Теперь казахстанцы примут дома «Пафос». Киприоты также впервые в истории играют на основном этапе ЛЧ, но, в отличие от «Кайрата», уже набрали очко (ничья с «Олимпиакосом» в 1-м туре). В предстоящем матче у клуба из Алма-Аты чуть больше шансов на победу за счёт домашнего поля. Увидим первую победу казахстанцев на общем этапе?

Статистика Лиги чемпионов
Матч «Кайрата» и «Реала» запомнился околофутбольными вещами:
Давка и удары полиции по рукам фанатов. Игра «Кайрат» — «Реал», какой её не показали по ТВ
Давка и удары полиции по рукам фанатов. Игра «Кайрат» — «Реал», какой её не показали по ТВ

⚽️ 19:45: «Барселона» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Интрига: «Барса» исправится за поражение от «ПСЖ»?

«Барселона» стартовала в ЛЧ с гостевой победы над «Ньюкаслом». Но затем дома команда Ханс-Дитер Флика уступила «ПСЖ». Чтобы рассчитывать на попадание в топ-8 и прямой выход в плей-офф, нужно стабильно выигрывать. Поэтому в 3-м туре «Барса» обязана разобраться на своём поле с «Олимпиакосом».

Статистика Лиги чемпионов
На матч с «Реалом» каталонцы выйдут в обновлённой форме:
«Барселона» проведёт «эль класико» в уникальной форме
Истории
«Барселона» проведёт «эль класико» в уникальной форме

⚽️ 20:30: ЦСКА — «Акрон», Кубок России, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Интрига: ЦСКА сохранит первое место?

Перед последним туром ЦСКА занимает первое место в группе Кубка России. Москвичи опережают «Локомотив» по результатам очных встреч. Групповой этап команда Фабио Челестини закроет матчем с «Акроном». Тольяттинцы едут в Москву за победой: они занимают четвёртое место с пятью очками, уступая «Балтике» только по дополнительным показателям. Если «Акрон» одержит победу, то у команды появятся хорошие шансы финишировать третьими и попасть в Путь регионов. Но и у ЦСКА есть мотивация выиграть и закончить групповой этап на первой строчке.

Статистика Кубка России
На выходных ЦСКА пропустил сумасшедший мяч от «Локо»:
«Этого не может быть!» Гол «Локо» с угла поля заставил игроков схватиться за голову. Видео
OMG
«Этого не может быть!» Гол «Локо» с угла поля заставил игроков схватиться за голову. Видео

⚽️ 22:00: ПСВ — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Интрига: «Наполи» увезёт победу из Нидерландов?

«Наполи» в первых двух турах ЛЧ набрал три очка, ПСВ — всего одно. Теперь команды зарубятся друг с другом в Эйндховене. В прошлый раз они встречались в далёком 2012 году: тогда ПСВ дважды обыграл «Наполи» в группе Лиги Европы. Но с того момента, конечно, всё изменилось. Теперь неаполитанцы — фавориты пары, они едут в Нидерланды за победой.

Статистика Лиги чемпионов
В «Италии» статус чемпиона у неаполитанцев отберёт «Милан»?
С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!
С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Атлетико», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Интрига: «Арсенал» продолжит побеждать в ЛЧ?

«Арсенал» удачно начал общий этап Лиги чемпионов, обыграв «Атлетик» и «Олимпиакос». Теперь команда Микеля Артеты сыграет ещё с одним испанским клубом — «Атлетико». Мадридцы уже ездили в этом розыгрыше в Англию: в 1-м туре они обидно уступили «Ливерпулю» (2:3), пропустив на 90+2-й минуте. Получится у «Атлетико» на этот раз увезти очки? Или «Арсенал» одержит уже третью подряд победу?

Статистика Лиги чемпионов
Пока что «Арсенал» обходится без капитана:
«Такого со мной за 11 лет не случалось». У звезды «Арсенала» на глазах рушится сезон
«Такого со мной за 11 лет не случалось». У звезды «Арсенала» на глазах рушится сезон

⚽️ 22:00: «Вильярреал» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интрига: испытает ли «Манчестер Сити» проблемы в Испании?

«Манчестер Сити» потерял очки с «Монако» (2:2) в прошлом туре Лиги чемпионов. Некритичная история, однако для выхода в 1/8 финала напрямую нужно стабильно побеждать. Поэтому в гости к «Вильярреалу» англичане едут за тремя очками. Испанцы же уступили «Тоттенхэму» и сыграли вничью с «Ювентусом» на старте ЛЧ. Впереди уже третий топ-соперник. Возможно, двигаясь по восходящей траектории, получится победить сейчас?

Статистика Лиги чемпионов
Родри мог бы сыграть против бывшего клуба, но он снова травмирован:
«Я не в состоянии играть, у меня сильная боль». Карьера Родри под угрозой из-за травм?
«Я не в состоянии играть, у меня сильная боль». Карьера Родри под угрозой из-за травм?

⚽️ 22:00: «Байер» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Интрига: «Байер» совершит мини-сенсацию и отберёт очки у «ПСЖ»?

«ПСЖ» в первых турах ЛЧ обыграл «Аталанту» и «Барселону». Но в чемпионате Франции парижане идут только вторыми: за восемь матчей они дважды сыграли вничью и один раз уступили. Команда Луиса Энрике не выглядит непобедимой, как это было весной. Поэтому «Байер» в предстоящем матче с «ПСЖ» способен на небольшое чудо, тем более на своём поле.

Статистика Лиги чемпионов
Может, стоит дать Матвею шанс?
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
