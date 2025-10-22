VAR снова включился в матче с участием «Спартака».

У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура

Подводим итоги 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На этот раз обсуждаем тему судейства. Сколько было ошибок? В обновлённой таблице приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 12-м туре

Василий Казарцев не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Андрею Ивлеву.

Ранэль Зияков ошибочно назначил пенальти в пользу «Ахмата» в матче с московским «Динамо». Столичная команда страдает от решений арбитров во втором туре подряд.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Я не понимаю, почему это 11-метровый. Игрок «Ахмата» тоже не понял. Не могу это объяснить. Да, игрок «Динамо» положил руку, но не было никаких дополнительных действий. Одёргивания, усилия, давления вниз, остановки, задержки — ничего не было. Инициатор падения — игрок «Ахмата». Следовало продолжить игру».

Таблица ошибок судей после 12-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 0 -3 «Акрон» 3 0 -3 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Динамо» Москва 2 2 0 «Зенит» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Пари НН» 0 1 +1 «Локомотив» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2 «Ахмат» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR в 12-м туре

Павел Кукуян удалил защитника «Спартака» Александера Джику после просмотра повтора. Изначально арбитр показал жёлтую карточку.

Иван Абросимов справедливо отменил гол железнодорожника Александра Руденко из-за офсайда в дерби с ЦСКА.

Егор Егоров отменил гол Вендела во встрече с «Сочи», поскольку Матео Кассьерра раньше времени вбежал в штрафную площадь в то время, как голкипер вводил мяч от ворот.

Таблица ошибок, исправленных VAR