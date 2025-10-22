У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура

Подводим итоги 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На этот раз обсуждаем тему судейства. Сколько было ошибок? В обновлённой таблице приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 12-м туре
Василий Казарцев не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Андрею Ивлеву.
Ранэль Зияков ошибочно назначил пенальти в пользу «Ахмата» в матче с московским «Динамо». Столичная команда страдает от решений арбитров во втором туре подряд.
«Я не понимаю, почему это 11-метровый. Игрок «Ахмата» тоже не понял. Не могу это объяснить. Да, игрок «Динамо» положил руку, но не было никаких дополнительных действий. Одёргивания, усилия, давления вниз, остановки, задержки — ничего не было. Инициатор падения — игрок «Ахмата». Следовало продолжить игру».
Таблица ошибок судей после 12-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|3
|0
|-3
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Москва
|2
|2
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR в 12-м туре
Павел Кукуян удалил защитника «Спартака» Александера Джику после просмотра повтора. Изначально арбитр показал жёлтую карточку.
Иван Абросимов справедливо отменил гол железнодорожника Александра Руденко из-за офсайда в дерби с ЦСКА.
Егор Егоров отменил гол Вендела во встрече с «Сочи», поскольку Матео Кассьерра раньше времени вбежал в штрафную площадь в то время, как голкипер вводил мяч от ворот.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Сочи»
|6
|2
|-4
|«Динамо» Махачкала
|4
|0
|-4
|«Пари НН»
|5
|2
|-3
|«Краснодар»
|3
|2
|-1
|«Ахмат»
|2
|1
|-1
|«Спартак»
|5
|4
|-1
|«Зенит»
|3
|2
|-1
|ЦСКА
|3
|3
|0
|«Рубин»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Динамо» Москва
|1
|1
|0
|«Локомотив»
|3
|3
|0
|«Балтика»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|1
|4
|+3
|«Ростов»
|0
|5
|+5
|«Оренбург»
|0
|5
|+5