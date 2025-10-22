Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
РПЛ, таблица ошибок судей после 12-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 12 туров
Аудио-версия:
VAR снова включился в матче с участием «Спартака».

Подводим итоги 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На этот раз обсуждаем тему судейства. Сколько было ошибок? В обновлённой таблице приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Как менялась таблица:
Ошибки, допущенные судьями в 12-м туре

Василий Казарцев не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Андрею Ивлеву.

Ранэль Зияков ошибочно назначил пенальти в пользу «Ахмата» в матче с московским «Динамо». Столичная команда страдает от решений арбитров во втором туре подряд.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«Я не понимаю, почему это 11-метровый. Игрок «Ахмата» тоже не понял. Не могу это объяснить. Да, игрок «Динамо» положил руку, но не было никаких дополнительных действий. Одёргивания, усилия, давления вниз, остановки, задержки — ничего не было. Инициатор падения — игрок «Ахмата». Следовало продолжить игру».

Таблица ошибок судей после 12-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА30-3
«Акрон»30-3
«Крылья Советов»10-1
«Динамо» Москва220
«Зенит»000
«Оренбург»000
«Рубин»000
«Ростов»000
«Пари НН»01+1
«Локомотив»01+1
«Краснодар»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала02+2
«Ахмат»03+3
Разбор судейства в 12-м туре РПЛ:
Ошибки, исправленные VAR в 12-м туре

Павел Кукуян удалил защитника «Спартака» Александера Джику после просмотра повтора. Изначально арбитр показал жёлтую карточку.

Иван Абросимов справедливо отменил гол железнодорожника Александра Руденко из-за офсайда в дерби с ЦСКА.

Егор Егоров отменил гол Вендела во встрече с «Сочи», поскольку Матео Кассьерра раньше времени вбежал в штрафную площадь в то время, как голкипер вводил мяч от ворот.

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Сочи»62-4
«Динамо» Махачкала40-4
«Пари НН»52-3
«Краснодар»32-1
«Ахмат»21-1
«Спартак»54-1
«Зенит»32-1
ЦСКА330
«Рубин»220
«Крылья Советов»110
«Динамо» Москва110
«Локомотив»330
«Балтика»02+2
«Акрон»14+3
«Ростов»05+5
«Оренбург»05+5
