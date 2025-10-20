«Факел» двумя дублями разорвал «Ротор»! Сказка команды Бояринцева рассыпается? Видео

«Факел» вернулся на первое место Лиги Pari после назначения главным тренером Олега Василенко. Но три победы, одна из которых случилась в Кубке России, не должны вводить в заблуждение. Да, атмосфера внутри явно стала здоровее, а вместе с этим пришёл результат, но игра принципиально не изменилась. Это отражалось и в количестве забитых мячей. Ни в одном из трёх матчей «Факел» не побеждал с преимуществом хотя бы два гола. Всё время было сложно, а ведь соперники, если вычеркнуть «Урал», – середняки лиги.

Первое по-настоящему большое испытание – с «Ротором». Команда Дениса Бояринцева хорошо начала сезон и закрепилась в лидирующей группе. Но последние четыре матча навеяли тоску: одна победа, две нулевые ничьи и поражение. Причём от «Шинника» – далеко не топовой команды. Поэтому мотивации у волгоградцев хватало. Ведь важно было и не отпустить «Факел» вперёд в таблице, а в случае победы воронежцев они уже везли бы второму месту четыре очка, а «Ротору» и вовсе восемь.

«Факел» начал в привычной для себя манере. Воронежцы забрали мяч под контроль и стали искать слабые зоны в обороне соперника. Но первое время получалось не очень. Волгоградцы действовали дисциплинированно и перекрывали все возможности для хозяев. При этом сами порой выбегали вперёд: на 10-й минуте после подачи Симоняна головой неплохой бил Храмцов. Но не попал в створ. «Факелу» же, несмотря на контроль, тяжело было создать даже такое. К 30-й минуте матч разделился на эпизоды, было много борьбы и уж очень мало футбола.

Но потом аудиторию взбодрил Георгобиани. Пасом он нашёл в штрафной свободного Уридию, которому оставалось просто пробить мимо вратаря. Но каким-то неведомым образом он попал именно в Чагрова. Футболисты тоже взбодрились. И поняли: бесконечно катать мяч в центре поля не так интересно, как у чужих ворот. А впереди нужна была конкретика. И первыми её показали воронежцы: на 42-й минуте Пуси получил мяч после передачи через полполя, принял его в штрафной, продавил соперников и с разворота пробил. Чагров не смог ничего сделать.

Вскоре команды ушли на перерыв. И во втором тайме многое ожидалось уже от «Ротора». Ведь команда по первой части сезона продемонстрировала, что умеет добиваться результата. И показывать интересный футбол. Однако уже на 47-й минуте волгоградцев прибили. В первую очередь психологически. Герой – снова Пуси. Георгобиани пролетел по правому флангу, навесил в центр штрафной точно на голову албанскому нападающему. Тот не промазал.

Этот мяч явно испортил все планы «Ротора» на второй тайм. А впоследствии стало понятно, что волгоградцы на него уже решили не выходить. Видимо, почти никто не верил в возможность вернуться в игру. Не помогла и тройная замена от Бояринцева, а ещё и омрачило происходящее травма Храмцова. Игра снова успокоилась, но на 72-й минуте Василенко убрал с поля Пуси. И это снова взбодрило болельщиков, как и следующий эпизод. Ведь забил Гонгадзе! Причём у него было две попытки: в первый раз он бахнул во вратаря, а дальше уже затолкал мяч впустые.

Впервые в сезоне воронежцы забили больше двух за матч. И сразу такому сопернику. Но «Ротору» уже было всё равно. Он давно смирился, что этот матч не спасти. Поэтому рассчитывал разве что не пропустить четвёртый. Однако с этой задачей справиться не удалось. Уже в добавленное время Гогнадзе сделал дубль.

«Факел» впервые в сезоне забил четыре мяча и закрепился на первом месте в таблице. И кто теперь сможет его остановить?