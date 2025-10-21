«Факел» увеличивает отрыв от костромского «Спартака», а в группе лидеров произошли очередные перестановки.

«Эффект пылесоса», «Родина» в топ-4, Кононов без победы. Главное в Первой лиге

15-й тур Лиги Pari подарил нам порцию ярких матчей. Были и серые игры (куда без них), но со своими интригами.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Сон «Сокола» в Хабаровске

Если кто-то задремал или даже уснул во время первого тайма в Хабаровске, это абсолютно нормально и понятно. «Сокол» с самого начала выбрал оборонительную тактику, отдав мяч хозяевам. Команда Младена Кашчелана спокойно сдерживала чужие атаки и иногда искала Владислава Шпитального длинными передачами.

После перерыва СКА взвинтил темп, создал 2,29 xG (против 1,05), но не реализовал несколько убойных моментов. Алексей Поддубский сохранил схему 5-3-2 с активными флангами в лице Егора Носкова и Демьяна Ильева, которые изматывали оборону «Сокола». Причём для Ильева это был дебютный матч за хабаровчан.

Жорди Тур Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

В опорной зоне вместо Садыга Багиева неожиданно вышел Жорди Тур. Испанец играл глубже обычного – и уверенно справился с редкими атаками «Сокола».

«Комментарий по игре? Знаете эффект пылесоса? Когда засасывает, а в другую дырку вставляешь — он распыляет. По-моему, пылесос сегодня в другую трубу вставили. Мяч не засасывался в ворота соперника, наоборот, отталкивался», – так нетривиально прокомментировал игру Поддубский.

Сможет ли хабаровский «пылесос» включиться в другую сторону – узнаем в следующем туре.

Первое гостевое поражение «Спартака»

В последнее время «Енисей» очень хорош. Уже три тура подряд без поражений. А «Спартак», наоборот, сбавил после впечатляющего старта.

В первом тайме команды сообразили 0:0, хотя и создали несколько моментов. Амир Батырев из «Енисея» едва не попал в дальнюю девятку – подал с фланга и попал в перекладину. У «Спартака» выгодный шанс упустил Геннадий Киселёв. Выручил Егор Шамов.

Во втором тайме «Енисей» переломил игру с помощью перестановок от Андрея Тихонова. На 76-й минуте Ростислав Огиенко отдал точную передачу на Луку Ратковича, который головой отправил мяч в сетку. «Спартак» снова бросил в бой двухметрового Сергея Пучкова, однако на этот раз трюк с гигантом не прошёл.

«Енисей» положил конец 13-матчевой беспроигрышной серии «Спартака». Разговоры об отставке Тихонова чуть утихли. Ну а костромская команда столкнулась с эффектом бумеранга – везение в предыдущих матчах обернулось отсутствием фарта в последних турах.

Спорный пенальти лишил «Челябинск» победы

На стадионе «Центральный» 5000 зрителей стали свидетелями двух совершенно разных таймов. В первой половине «Челябинск» полностью доминировал на поле. Денис Пушкарёв и Гаррик Левин разрывали оборону соперника. В итоге счёт открыл Матвей Урванцев – уже на 10-й минуте. Левин вскоре увеличил преимущество хозяев.

После перерыва «Арсенал» вернулся на поле – Амур Калмыков сократил отставание в счёте на 47-й минуте. «Челябинск» ответил серией атак. И даже забил, но гол отменили из-за офсайда. В итоге гости получили право на не самый очевидный пенальти. Его реализовал Эдарлин Рейес.

Игроки ФК «Челябинск» Фото: ФК «Челябинск»

«Челябинск» бросил все силы вперёд, однако так и не пробил оборону «Арсенала». Увлекательный матч, Гунько опять без победы.

«Родина» сломала «КАМАЗ»

В первой половине челнинцы напоминали великий «КАМАЗ» Ильдара Ахметзянова, который, несмотря на отсутствие Руслана Апекова и Мухаммада Султонова, демонстрировал фирменный футбол.

Давид Караев вывел хозяев вперёд на 34-й минуте. «КАМАЗ» грамотно душил «Родину» прессингом и создавал голевые моменты. Однако во втором тайме челнинцы отдали инициативу. Грамотные тактические перестановки Хуана Диаса дали результат. Выход Папа Гейе, Леона Мусаева и Артёма Сокола, перевод Руслана Фищенко в центр обороны – отличный матч-менеджмент от испанского специалиста.

Повлияли и кадровые проблемы у «КАМАЗА» – на 56-й минуте центрдеф Тимофей Калистратов получил травму и покинул поле. «Родина» перевернула игру. Сначала после передачи Мусаева забил Илья Дятлов (пользуется шансом, пока Лео Гогличидзе отбывает наказание за драку с Валерием Климовым), потом Артём Максименко замкнул прострел Гейе.

Начинаем скучать по Ахметзянову?

Худший матч «Уфы» в сезоне

На ульяновском газоне встретились две команды, чье положение в турнирной таблице одинаково шаткое. На днях даже появились слухи о возможной отставке тренера «Волги» Михаила Белова. Впрочем, «Уфа» оказалась самым подходящим соперником для реабилитации.

Омари Тетрадзе главный тренер «Уфы» «Это наша самая худшая игра на моей памяти. Видно, что ребята не восстановились. Ещё и тяжёлый газон. Не смогли приспособиться, ноги сели, отсюда такая невыразительная игра. Что бы ни было, поражение беру на себя. Я ошибся с выбором состава, надеялся на игроков. У нас были две выездные игры, поездка была тяжёлая, и потратили много сил, но перед игрой поговорил с ребятами, и все были готовы, однако на деле оказалось совершенно по-другому. Винить никого не хочу, это лично моя вина».



«Уфа» действительно много сил потратила на дорогу. Добирались на автобусе – примерно девять часов. Ещё и оборону пришлось собирать заново из-за травм и дисквалификаций. Опорник Константин Троянов играл в центре защиты с фулбеком Евгением Шляковым.

«Волга» забила быстрый гол – на шестой минуте отличился Артур Мурза (которого в своё время не взяли в «Уфу» по итогам просмотра). До перерыва хозяева обрушили серию атак на ворота Александра Беленова. Где-то выручал сам голкипер, где-то на помощь приходила магия вроде головы Дилана Ортиса. 15:4 по ударам (10:2 – в створ) в пользу «Волги» – довольно печальная картина для «Уфы».

Во втором тайме хозяева удвоили преимущество благодаря голу Евгения Воронина. «Уфа» немного встрепенулась в конце, однако Владимир Шайхутдинов, выручивший после удара Османа Минатуллаева головой, героически отстоял свой долгожданный «сухарь». Заслуженная победа «Волги» – и всего лишь второй матч «на ноль» в этом чемпионате.

Тяжёлая победа «Урала»

В матчах с «Чайкой» сейчас многим трудно. Да, не хватает качества состава, но много молодых игроков, плюс на ленточке ворот отлично смотрится Семён Фадеев. «Урал» же подвис. Бродят слухи о возможном уходе Мирослава Ромащенко.

Мартин Секулич уже на 12-й минуте вышел один на один с Фадеевым, однако не реализовал свой шанс. Позже Илья Ишков получил пас у штрафной, но его удар оказался неточным. Впрочем, вскоре молодой талант из «Урала» исправился и открыл счёт в матче.

Казалось, всё идёт к спокойной победе гостей, однако на 54-й минуте Гонсалу Мигел получил красную карточку за фол последней надежды. Уже не в первый раз в этом сезоне «Чайка» вот так ловит соперников на быстрых контратаках. Впрочем, хозяева не воспользовались численным преимуществом. «Урал» набрал важные три очка.

«Черноморец» и«Нефтехимик» увязли в ничьей

По первым минутам матча стало понятно, что «Черноморец» серьёзно настроен на победу. Защитник Илья Кирш почувствовал, что он теперь Денис Колодин – опасно пробил с 35 метров, но на пути мяча оказались перчатки Тимофея Кашинцева.

«Нефтехимик» ответил красивым голом Давида Кокоева. Уже четвёртый мяч для 23-летнего полузащитника в 14 матчах. Один из лучших на своей позиции в лиге прямо сейчас.

В самом начале второго тайма Саид Алиев выдал сольный номер и сравнял счёт точным ударом в дальний угол.

Вскоре на Новороссийск обрушился проливной дождь. Команды быстро увязли в воде. Закономерная ничья.

Кононов «начал» с 0:0

Формально Олег Кононов отметил возвращение в «Торпедо» яркой победой в Кубке России в матче с «Велесом» (3:0). Но Первая лига – это совсем другое.

Не повезло с соперником. У «Шинника» лучший показатель по ожидаемым пропущенным голам в лиге. Впрочем, у «Торпедо» был отличный шанс в начале матча, когда Александр Юшин едва не пробил Тимофея Митрова.

В концовке первого тайма «Шинник» организовал перспективную атаку – Илья Стефанович попал в перекладину, а Кирилл Маляров добил мяч в сетку. Арбитр зафиксировал положение вне игры.

Команды накопили 15 ударов на двоих (восемь в створ). Типичная игра для нынешнего «Шинника», да и от «Торпедо» вряд ли кто-то ожидал огня.

Ликвидация «Ротора» в Воронеже

Вот для этого «Факел» и вернул Олега Василенко. На 15-й минуте Николай Гиоргобиани опасно пробил со штрафного, однако мяч прошел немного выше цели. Через какое-то время хозяева создали убойный момент – Никита Чагров каким-то чудом отразил выстрел Мераби Уридии.

Вскоре оборона «Ротора» всё-таки треснула. Равиль Нетфуллин сделал отличную передачу из центра поля на Белайди Пуси, который точно пробил в правый от себя угол.

После перерыва «Факел» не отключил свой гидравлический пресс. Пуси оформил дубль на 47-й минуте – тут отметим действия Гиоргобиани, который расцвёл после возвращения Василенко. Денис Бояринцев пытался поменять игру с помощью замен, однако «Факел» на 74-й минуте оформил разгромную разницу – забил Георгий Гонгадзе. Он же поставил точку в матче в компенсированное время.

Да, счёт впечатляющий, но бросается в глаза реализация «Факела» – из шести ударов в створ четыре стали голевыми. Впрочем, это не отменяет слабость «Ротора» в данной встрече. Сильно повлияли потери – вылетели защитники Денис Фомин, Вячеслав Бардыбахин и Николай Покидышев.

Георгий Гонгадзе Фото: ФК «Факел»

«Факел» укрепляет позиции на вершине Первой лиги. Ну а «Ротор» откатился на пятую строчку. Его из зоны стыков выбила «Родина».