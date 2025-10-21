«Эффект пылесоса», «Родина» в топ-4, Кононов без победы. Главное в Первой лиге

15-й тур Лиги Pari подарил нам порцию ярких матчей. Были и серые игры (куда без них), но со своими интригами.
Сон «Сокола» в Хабаровске
Если кто-то задремал или даже уснул во время первого тайма в Хабаровске, это абсолютно нормально и понятно. «Сокол» с самого начала выбрал оборонительную тактику, отдав мяч хозяевам. Команда Младена Кашчелана спокойно сдерживала чужие атаки и иногда искала Владислава Шпитального длинными передачами.
После перерыва СКА взвинтил темп, создал 2,29 xG (против 1,05), но не реализовал несколько убойных моментов. Алексей Поддубский сохранил схему 5-3-2 с активными флангами в лице Егора Носкова и Демьяна Ильева, которые изматывали оборону «Сокола». Причём для Ильева это был дебютный матч за хабаровчан.
Жорди Тур
Фото: ФК «СКА-Хабаровск»
В опорной зоне вместо Садыга Багиева неожиданно вышел Жорди Тур. Испанец играл глубже обычного – и уверенно справился с редкими атаками «Сокола».
«Комментарий по игре? Знаете эффект пылесоса? Когда засасывает, а в другую дырку вставляешь — он распыляет. По-моему, пылесос сегодня в другую трубу вставили. Мяч не засасывался в ворота соперника, наоборот, отталкивался», – так нетривиально прокомментировал игру Поддубский.
Сможет ли хабаровский «пылесос» включиться в другую сторону – узнаем в следующем туре.
Первое гостевое поражение «Спартака»
В последнее время «Енисей» очень хорош. Уже три тура подряд без поражений. А «Спартак», наоборот, сбавил после впечатляющего старта.
В первом тайме команды сообразили 0:0, хотя и создали несколько моментов. Амир Батырев из «Енисея» едва не попал в дальнюю девятку – подал с фланга и попал в перекладину. У «Спартака» выгодный шанс упустил Геннадий Киселёв. Выручил Егор Шамов.
Во втором тайме «Енисей» переломил игру с помощью перестановок от Андрея Тихонова. На 76-й минуте Ростислав Огиенко отдал точную передачу на Луку Ратковича, который головой отправил мяч в сетку. «Спартак» снова бросил в бой двухметрового Сергея Пучкова, однако на этот раз трюк с гигантом не прошёл.
«Енисей» положил конец 13-матчевой беспроигрышной серии «Спартака». Разговоры об отставке Тихонова чуть утихли. Ну а костромская команда столкнулась с эффектом бумеранга – везение в предыдущих матчах обернулось отсутствием фарта в последних турах.
Спорный пенальти лишил «Челябинск» победы
На стадионе «Центральный» 5000 зрителей стали свидетелями двух совершенно разных таймов. В первой половине «Челябинск» полностью доминировал на поле. Денис Пушкарёв и Гаррик Левин разрывали оборону соперника. В итоге счёт открыл Матвей Урванцев – уже на 10-й минуте. Левин вскоре увеличил преимущество хозяев.
После перерыва «Арсенал» вернулся на поле – Амур Калмыков сократил отставание в счёте на 47-й минуте. «Челябинск» ответил серией атак. И даже забил, но гол отменили из-за офсайда. В итоге гости получили право на не самый очевидный пенальти. Его реализовал Эдарлин Рейес.
Игроки ФК «Челябинск»
Фото: ФК «Челябинск»
«Челябинск» бросил все силы вперёд, однако так и не пробил оборону «Арсенала». Увлекательный матч, Гунько опять без победы.
«Родина» сломала «КАМАЗ»
В первой половине челнинцы напоминали великий «КАМАЗ» Ильдара Ахметзянова, который, несмотря на отсутствие Руслана Апекова и Мухаммада Султонова, демонстрировал фирменный футбол.
Давид Караев вывел хозяев вперёд на 34-й минуте. «КАМАЗ» грамотно душил «Родину» прессингом и создавал голевые моменты. Однако во втором тайме челнинцы отдали инициативу. Грамотные тактические перестановки Хуана Диаса дали результат. Выход Папа Гейе, Леона Мусаева и Артёма Сокола, перевод Руслана Фищенко в центр обороны – отличный матч-менеджмент от испанского специалиста.
Повлияли и кадровые проблемы у «КАМАЗА» – на 56-й минуте центрдеф Тимофей Калистратов получил травму и покинул поле. «Родина» перевернула игру. Сначала после передачи Мусаева забил Илья Дятлов (пользуется шансом, пока Лео Гогличидзе отбывает наказание за драку с Валерием Климовым), потом Артём Максименко замкнул прострел Гейе.
Начинаем скучать по Ахметзянову?
Худший матч «Уфы» в сезоне
На ульяновском газоне встретились две команды, чье положение в турнирной таблице одинаково шаткое. На днях даже появились слухи о возможной отставке тренера «Волги» Михаила Белова. Впрочем, «Уфа» оказалась самым подходящим соперником для реабилитации.
«Это наша самая худшая игра на моей памяти. Видно, что ребята не восстановились. Ещё и тяжёлый газон. Не смогли приспособиться, ноги сели, отсюда такая невыразительная игра. Что бы ни было, поражение беру на себя. Я ошибся с выбором состава, надеялся на игроков. У нас были две выездные игры, поездка была тяжёлая, и потратили много сил, но перед игрой поговорил с ребятами, и все были готовы, однако на деле оказалось совершенно по-другому. Винить никого не хочу, это лично моя вина».
«Уфа» действительно много сил потратила на дорогу. Добирались на автобусе – примерно девять часов. Ещё и оборону пришлось собирать заново из-за травм и дисквалификаций. Опорник Константин Троянов играл в центре защиты с фулбеком Евгением Шляковым.
«Волга» забила быстрый гол – на шестой минуте отличился Артур Мурза (которого в своё время не взяли в «Уфу» по итогам просмотра). До перерыва хозяева обрушили серию атак на ворота Александра Беленова. Где-то выручал сам голкипер, где-то на помощь приходила магия вроде головы Дилана Ортиса. 15:4 по ударам (10:2 – в створ) в пользу «Волги» – довольно печальная картина для «Уфы».
Во втором тайме хозяева удвоили преимущество благодаря голу Евгения Воронина. «Уфа» немного встрепенулась в конце, однако Владимир Шайхутдинов, выручивший после удара Османа Минатуллаева головой, героически отстоял свой долгожданный «сухарь». Заслуженная победа «Волги» – и всего лишь второй матч «на ноль» в этом чемпионате.
Тяжёлая победа «Урала»
В матчах с «Чайкой» сейчас многим трудно. Да, не хватает качества состава, но много молодых игроков, плюс на ленточке ворот отлично смотрится Семён Фадеев. «Урал» же подвис. Бродят слухи о возможном уходе Мирослава Ромащенко.
Мартин Секулич уже на 12-й минуте вышел один на один с Фадеевым, однако не реализовал свой шанс. Позже Илья Ишков получил пас у штрафной, но его удар оказался неточным. Впрочем, вскоре молодой талант из «Урала» исправился и открыл счёт в матче.
Казалось, всё идёт к спокойной победе гостей, однако на 54-й минуте Гонсалу Мигел получил красную карточку за фол последней надежды. Уже не в первый раз в этом сезоне «Чайка» вот так ловит соперников на быстрых контратаках. Впрочем, хозяева не воспользовались численным преимуществом. «Урал» набрал важные три очка.
«Черноморец» и«Нефтехимик» увязли в ничьей
По первым минутам матча стало понятно, что «Черноморец» серьёзно настроен на победу. Защитник Илья Кирш почувствовал, что он теперь Денис Колодин – опасно пробил с 35 метров, но на пути мяча оказались перчатки Тимофея Кашинцева.
«Нефтехимик» ответил красивым голом Давида Кокоева. Уже четвёртый мяч для 23-летнего полузащитника в 14 матчах. Один из лучших на своей позиции в лиге прямо сейчас.
В самом начале второго тайма Саид Алиев выдал сольный номер и сравнял счёт точным ударом в дальний угол.
Вскоре на Новороссийск обрушился проливной дождь. Команды быстро увязли в воде. Закономерная ничья.
Кононов «начал» с 0:0
Формально Олег Кононов отметил возвращение в «Торпедо» яркой победой в Кубке России в матче с «Велесом» (3:0). Но Первая лига – это совсем другое.
Не повезло с соперником. У «Шинника» лучший показатель по ожидаемым пропущенным голам в лиге. Впрочем, у «Торпедо» был отличный шанс в начале матча, когда Александр Юшин едва не пробил Тимофея Митрова.
В концовке первого тайма «Шинник» организовал перспективную атаку – Илья Стефанович попал в перекладину, а Кирилл Маляров добил мяч в сетку. Арбитр зафиксировал положение вне игры.
Команды накопили 15 ударов на двоих (восемь в створ). Типичная игра для нынешнего «Шинника», да и от «Торпедо» вряд ли кто-то ожидал огня.
Ликвидация «Ротора» в Воронеже
Вот для этого «Факел» и вернул Олега Василенко. На 15-й минуте Николай Гиоргобиани опасно пробил со штрафного, однако мяч прошел немного выше цели. Через какое-то время хозяева создали убойный момент – Никита Чагров каким-то чудом отразил выстрел Мераби Уридии.
Вскоре оборона «Ротора» всё-таки треснула. Равиль Нетфуллин сделал отличную передачу из центра поля на Белайди Пуси, который точно пробил в правый от себя угол.
После перерыва «Факел» не отключил свой гидравлический пресс. Пуси оформил дубль на 47-й минуте – тут отметим действия Гиоргобиани, который расцвёл после возвращения Василенко. Денис Бояринцев пытался поменять игру с помощью замен, однако «Факел» на 74-й минуте оформил разгромную разницу – забил Георгий Гонгадзе. Он же поставил точку в матче в компенсированное время.
Да, счёт впечатляющий, но бросается в глаза реализация «Факела» – из шести ударов в створ четыре стали голевыми. Впрочем, это не отменяет слабость «Ротора» в данной встрече. Сильно повлияли потери – вылетели защитники Денис Фомин, Вячеслав Бардыбахин и Николай Покидышев.
Георгий Гонгадзе
Фото: ФК «Факел»
«Факел» укрепляет позиции на вершине Первой лиги. Ну а «Ротор» откатился на пятую строчку. Его из зоны стыков выбила «Родина».