«Я провёл 4 лучших года жизни в Греции». Как легенда «Барсы» Ривалдо играл за «Олимпиакос»

Бразилец взял с клубом пять трофеев, а затем судился из-за слов о «нечестном» чемпионстве и ушёл к принципиальному сопернику.

Ривалдо – важный футболист для истории «Барселоны». Бразилец выступал за клуб пять лет, выиграл с ним два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. И именно в «Барсе» Ривалдо получил «Золотой мяч» в 1999-м. Но не все помнят, что форвард с 2004 по 2007 год выступал за «Олимпиакос». Вспоминаем греческое приключение легендарного футболиста.

Ривалдо покинул «Барселону» летом 2002 года и перешёл в «Милан». Но в Италии нападающий надолго не задержался: он получил премию «Золотая урна» (награду худшему игроку сезона в Серии А), а в ноябре 2003-го разорвал контракт с клубом. На непродолжительное время Ривалдо перебрался на родину в «Крузейро». Однако бразилец покинул команду уже спустя два месяца – после увольнения тренера Вандерлея Лушембурго. «Когда он ушёл, я тоже предпочёл покинуть клуб. Это было моё решение, потому что я считаю Лушембурго особенным человеком», – объяснил футболист.

А 22 июля 2004 года Ривалдо совершил неожиданный поступок. Он подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». Да, бразильцу на тот момент было 32 года, однако форвард вполне мог ещё поиграть в топ-5 лигах. По данным Reuters, Ривалдо интересовались «Вердер» (тогда был одним из лучших клубов Германии), «Селтик» и «Болтон» (участник АПЛ). Но в итоге игрок выбрал Пирей.

РИВАЛДО В «ОЛИМПИАКОСЕ» Фото: Adam Davy — PA Images via Getty Images

«Ривалдо просто великолепный футболист, и в свои 32 года он является образцом для подражания. А в будущем мы ожидаем от него ещё большего. Его возможности почти безграничны, но не забывайте, что долгое время бразилец не имел игровой практики, а это важный фактор», – отметил главный тренер «Олимпиакоса» Душан Баевич.

На презентации в клубе Ривалдо обозначил свои амбиции. Сборная Греции только-только сенсационно выиграла чемпионат Европы. И бразилец рассчитывал, что у него получится взять Лигу чемпионов. Но уже не с «Миланом», а с «Олимпиакосом».

Ривалдо экс-футболист «Олимпиакоса» «Кто думал, что Греция выиграет чемпионат Европы? Так почему бы нам не добиться этого [победы в Лиге чемпионов] с «Олимпиакосом»?»

В первом же сезоне клуб вернул себе золото чемпионата Греции, отняв титул у заклятого конкурента «Панатинаикоса». «Олимпиакос» опередил «Пао» всего на одно очко. А в очной встрече Ривалдо забил один из самых известных за греческий период карьеры мячей, шикарно исполнив штрафной. Всего в чемпионате-2004/2005 форвард отличился 12 раз в 23 встречах.

В Лиге чемпионов «Олимпиакос» не вышел в плей-офф. Однако грекам досталась сложнейшая группа: финалист прошлого розыгрыша («Монако»), будущий победитель турнира («Ливерпуль») и крепкий на тот момент «Депортиво». И «Олимпиакос» умудрился набрать 10 очков, обыграв на групповом этапе каждого соперника по разу. Однако «Ливерпуль» опередил греков по разнице мячей. Они опустились в Кубок УЕФА: в 1/16 финала прошли «Сошо», но затем проиграли «Ньюкаслу». Зато «Олимпиакос» в сезоне-2004/2005 также стал обладателем Кубка Греции, обыграв в финале «Арис» (3:0). Ривалдо оформил дубль в решающем матче.

РИВАЛДО В «ОЛИМПИАКОСЕ» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Сезон-2005/2006 по результатам оказался похож на предыдущий. «Олимпиакос» снова стал чемпионом, однако на этот раз опередил АЕК и «Панатинаикос» уже на три очка. Ривалдо же забил всего семь мячей и оформил четыре ассиста в 22 встречах. Несмотря на не самую яркую статистику, бразилец оставался ключевым игроком. Правда, в Лиге чемпионов это не сильно помогло. На этот раз «Олимпиакос» финишировал четвёртым в группе с «Лионом», «Реалом» и «Русенборгом», не попав даже в плей-офф Кубка УЕФА. Но в Греции команда царила. В финале Кубка «Олимпиакос» разгромил АЕК (3:0).

Ривалдо наслаждался игрой в греческом чемпионате. Ему не нужно было носиться по полю, как это пришлось бы делать в Испании или Италии. Статус суперзвезды позволял пользоваться поблажками. Поэтому Ривалдо играл на «чистых» мячах и творил. Самое главное – это приносило «Олимпиакосу» трофеи. А в марте 2006 года Ривалдо продлил контракт с клубом ещё на один год.

Следующий чемпионат Греции «Олимпиакос» снова забрал – уже в третий раз подряд. А Ривалдо выдал лучший год в Пирее: в 25 матчах забил 17 мячей и оформил девять ассистов. Однако лучшим бомбардиром лиги бразилец снова не стал. Его на один мяч опередил Никос Либеропулос из АЕКа. Зато «Олимпиакос» обогнал афинский клуб в итоговой таблице аж на девять очков (а «Панатинаикос» – и вовсе на 17).

Правда, Ривалдо не до конца реализовал свои амбиции. «Олимпиакос» так и не выиграл Лигу чемпионов. И даже ни разу не вышел из группы. В сезоне-2006/2007 греки снова финишировали четвёртыми, пропустив вперёд «Шахтёр», «Валенсию» и «Рому».

РИВАЛДО В «ОЛИМПИАКОСЕ» В МАТЧЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

За три года Ривалдо забил 43 мяча и оформил 23 ассиста в 101 матче за «Олимпиакос». Однако президент клуба Сократис Коккалис поссорился с бразильцем. Босс посчитал, что продлевать контракт с 35-летним футболистом на улучшенных условиях – рискованно. Даже с учётом того, что тот выдал статистически лучший год в Греции. Коккалис считал, что Ривалдо «слишком старый».

Также президент не выполнил перед игроком все финансовые обещания (остался должен € 390 тыс.). Поэтому бразилец покинул Пирей со скандалом. «За всю карьеру я никогда не сталкивался с подобным отношением. И дело не в деньгах, а в уважении ко мне», – сказал обиженный футболист после ухода из «Олимпиакоса».

Однако семье Ривалдо отлично жилось в Афинах. Поэтому бразилец решил не уезжать из Греции и подписал контракт с АЕКом. В сезоне-2007/2008 клуб финишировал вторым, всего два очка уступив «Олимпиакосу». Ривалдо выразил сомнение, что его бывшая команда выиграла чемпионат честно. Всё дело в технической победе «Олимпиакоса» в матче с «Аполлоном» (у игрока этой команды обнаружили допинг), которая предопределила преимущество перед АЕКом.

«Играя в «Олимпиакосе», я слышал, что многие сотрудники федерации футбола страны числятся в штате клуба. У меня есть сомнения в честности тех трёх титулов, что я выиграл», – сказал форвард.

«Олимпиакос» в ответ обратился в суд с просьбой наложить арест на собственность Ривалдо и потребовал выплаты компенсации за моральный ущерб в размере € 5 млн. Суд в итоге признал обоснованность чемпионств, бразилец же покинул Грецию и перебрался в узбекский «Бунёдкор». А официальный итог по делу Ривалдо так и не подвели. Вероятно, вопрос урегулировали без громкой огласки. Тем более что уже в 2010 году Ривалдо положительно отозвался о бывшем клубе.

Ривалдо экс-футболист «Олимпиакоса» «Я провёл четыре лучших года своей жизни в Греции. Здесь у меня появилось много друзей, и это место стало для меня чем-то вроде «моей страны». В 2004 году думал о завершении карьеры, и, когда поступило предложение от «Олимпиакоса», я переехал. Меня тронуло, как меня ждали люди. Я знаю, что в «Олимпиакосе» меня любят даже после того, как я ушёл. Болельщики команды — лучшие из тех, кого я встречал в своей карьере. Я уважаю АЕК, за который играл, но моё сердце говорит… «Олимпиакос».



Интересно, что бразилец даже не сердился на экс-босса клуба Коккалиса: «Я с ним не встречался. Если бы увидел его сейчас, то обязательно бы поговорил и пожал руку. Надеюсь, он сделал бы то же самое».