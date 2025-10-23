Эти игроки остались без работы минимум до зимы. Есть даже экс-футболисты топ-клубов!

Летнее трансферное окно в большинстве лиг давно захлопнулось. И почти везде уже даже отсутствует возможность подписать игроков даже в качестве свободных агентов. Интересно, что сейчас регистрационный период открыт только в двух странах — Эфиопии и Ливии. Но там живут по своим законам, поэтому выбранные даты очень специфические.

При этом без клуба осталось несколько интересных и хорошо знакомых нам игроков. Соответственно, минимум до декабря они будут в статусе свободных агентов. В последний месяц года окно откроется в Иране, Гонконге и Индии. А уже с января — и в европейских странах, в том числе в России. РФС позволит заявлять новых футболистов с 23-го числа. Может, у нас тоже уже присматриваются к доступным игрокам?

Два футболиста стоят больше € 10 млн. Почему они без клубов?

Самые привлекательные лоты находятся вверху списка оценочной стоимости Transfermarkt. Первым идёт японский защитник Такэхиро Томиясу. Ему 26 лет, но за «Арсенал» с 2021 года он провёл всего 86 матчей. Не так уж и много, учитывая, что набралось всего два сезона, где сыграно более 20 встреч. Всё остальное время японец лечился — в общей сложности 690 дней, то есть около двух лет. В прошлом сезоне на его счету всего несколько минут на поле. Логично, что клуб не стал держать футболиста и договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Такэхиро Томиясу Фото: Michael Regan/Getty Images

При этом Transfermarkt всё ещё оценивает Томиясу в € 18 млн. А медиа недавно сообщали, что японца ждут в Испании. Якобы игроком интересуются «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Но даже они не стали забирать его с рынка свободных агентов — очевидно, по простой причине: в данный момент Такэхиро залечивает больное колено. Ориентировочный срок возвращения – октябрь. Соответственно, клубы не стали рисковать и отложили вопрос до зимнего трансферного окна. Но если Томиясу будет в порядке, да ещё и наберёт форму, то наверняка его захотят подписать не только в Испании.

Ещё один футболист с большой оценочной стоимостью – бразильский защитник Ренан Лоди. В январе 2024-го он уехал из Европы поближе к саудовским деньгам, подписав контракт с «Аль-Хилялем» на 3,5 года. Всё шло неплохо, но перед стартом нынешнего сезона клуб не нашёл ему место в заявке — из-за действующего в чемпионате лимита. Игрок не стал слушать аргументы, говорить о трансфере и в одностороннем порядке расторг контракт. Однако «Аль-Хиляль» не согласился с таким решением и запустил юридические процессы. Соответственно, Лоди не смог подписать контракт с кем-то на родине, и сейчас идут разбирательства. При этом в медиа писали об интересе к нему со стороны «Баварии», но всё это оказалось лишь спекуляциями.

Кто ещё из известных игроков без клуба?

Помните Серхио Регилона? У парня более 80 матчей в АПЛ, однако прошлый сезон в «Тоттенхэме» совсем не получился. Поэтому клуб решил не продлевать контракт с левым защитником. В качестве свободного агента его предлагали в «Спартак», но договориться не вышло. Как и с другими клубами. Так что до зимы он остался без контракта. Свежий слух – интерес от «Интер Майами». Так что не исключено, что после европейской карьеры 28-летний игрок поедет в США.

В начале 2025 года Хаким Зиеш совершил ошибку, поехав в чемпионат Катара. Видимо, за полгода так и не смог адаптироваться ни к лиге, ни к жизни в стране. Так что ещё в мае он стал свободным агентом. В медиа сообщалось о переговорах с «Севильей», но в итоге слухи не закончились подписанием контракта. Теперь марокканец ждёт зимы — ведь в 32 года завершать карьеру очень не хочется. Его ровесник Пако Алькасер наверняка с ним солидарен. Летом он покинул ОАЭ, где играл два года. Однако даже там тянуть перестал. Сообщалось о вариантах с мексиканскими клубами и бразильским «Сан-Паулу», но ничего конкретного. Бывший нападающий «Барселоны» и дортмундской «Боруссии», вероятно, тоже ждёт зимы — и там уже определится с вариантами продолжения карьеры.

Хаким Зиеш, Пако Алькасер и Алекс Окслейд-Чемберлен Фото: ФК «Аль-Духаиль»/ФК «Шарджа»/Getty Images

Алекс Окслейд-Чемберлен зачах в Турции, хоть и провёл 20 матчей за «Бешикташ» в прошлом сезоне. В итоге стороны расторгли контракт, а сам он начал переговоры с «Эвертоном» и «Бирмингемом». Но, видимо, они никуда не продвинулись, раз футболист остался свободным агентом. Хотя англичанину всего 32. Как и двум испанцам – Рафинье и Хуану Бернату. Первого мы помним по «Барселоне», «Интеру» и «ПСЖ», но в 2022-м он променял топовые лиги на Доху и «Аль-Араби». А через два года уехал оттуда и уже больше года без команды. Официально о завершении карьеры Рафинья не объявлял, однако, скорее всего, в этом случае все всё понимают. А вот про Хуана Берната такого нельзя сказать. Ещё прошлый сезон экс-защитник «Баварии» и «ПСЖ» отыграл в «Хетафе». После чего взял небольшую паузу для восстановления, но пока после неё не вернулся. Хотя в Саудовской Аравии этого очень ждут.

Есть иностранцы, связанные с РПЛ. Что с будущим у них?

Лукас Вера в сентябре покинул «Аль-Вахду» спустя пару месяцев после подписания контракта. Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» не сыграл ни одного матча за основную команду и решил переметнуться в свободные агенты. До этого представитель игрока признавался, что его клиент очень хотел в «Локомотив», но что-то помешало подписанию. Возможно, зимой с этим будет проще?

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Сашей Зделаром в конце августа. Теоретически у полузащитника было время найти себе команду, однако, видимо, не позволило состояние здоровья. Не секрет, что сербский хавбек в последние месяцы в основном лечился, и прогнозов по возвращению никто не давал. Но если к зиме он приведёт себя в порядок, то наверняка сможет рассчитывать на контракт с клубом из второй восьмёрки.

Саша Зделар, Диего Лаксальт и Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Диего Лаксальт оказался не нужен ни «Динамо», ни Валерию Карпину. Поэтому в августе клуб расторг с ним соглашение, чтобы футболист успел найти новую команду. Не вышло. Да и слухов в отношении уругвайца, по сути, не было. Вероятно, после полугодовой паузы мы можем ждать его разве что на родине. А вот Миралем Пьянич после ухода из ЦСКА собирался в США — и вроде бы даже вёл переговоры с одним из клубов. Что и в какой момент пошло не так — неизвестно.