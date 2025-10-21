Тренеры в России стесняются говорить на современном языке футбола. Пора меняться

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Давайте поговорим о словах Михаила — разумеется, Михайловича — Галактионова.

«Вы же любите говорить «ромб» Николича». Назовите теперь это по‑другому: «четырёхугольник» Галактионова», если нравится. У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры и люди в телеграм‑каналах. А если ещё одного добавить, то будет «пятиугольник» Галактионова». Можете и так написать, как угодно», — сказал главный тренер «Локомотива» после одного из матчей. И это интересно обсудить.

Первым делом важно сказать, что игра «Локомотива» этой осенью прекрасна . Галактионов проделывает отличную работу с точки зрения атаки: насыщение центра поля большим количеством полузащитников, ведущих игру, разные по своим функциям фланги обороны, полное раскрытие качеств и агрессии Дмитрия Воробьёва — за командой крайне приятно следить. Есть некоторая наивность в обороне, однако к ней не хочется придираться. Защита выигрывает трофеи, это известная истина. Но пока до разборки за титул в Мир РПЛ далеко, не хочется думать о том, что может лимитировать «Локомотив». Хочется просто смотреть их встречи.

Другое дело, что «Локо» действительно создаёт квадрат (окей, «четырёхугольник») в середине поля. Вот же он.

Расстановка в полузащите «Локомотива» Фото: Кадр из трансляции

Некоторая агрессия, с которой Галактионов отвечает по поводу «четырёхугольника», связана не с высокомерием по отношению к конкретному журналисту. Здесь наблюдается то, что я много раз замечал у людей, работающих в нашем футболе, — отторжение нового языка, новой, более ясной терминологии. Которая схватывала бы суть и доносила её до игроков или зрителей достаточно ёмко. Футбольные люди считают, что этот язык им навязывают блогеры и авторы телеграм-каналов (что на самом деле не так), а новая терминология игре не требуется — «все нужные слова и так давно уже придуманы».

Недавно по этому поводу я общался с одним тренером, который работает на довольно высоком уровне. Он спросил меня: «Зачем говорить «создать линию передачи», если можно сказать «открыться»?» Я постарался объяснить, что само по себе слово «открыться» подразумевает побуждение открывающегося игрока получить мяч, а футболиста с мячом — отдать передачу на открывающегося партнёра. Это не одно и то же с «созданием линии передачи»: предположим, если мяч у центрального защитника, а я играю опорным полузащитником, я начинаю двигаться и создаю линию передачи не на себя, а на находящегося ещё дальше к чужим воротам полузащитника — «восьмёрку» или «десятку». В этом случае я не «открылся» — я «открыл». То есть «создать линию передачи» — просто более полный термин, который пришёл своевременно: никогда ещё защитники не начинали столько атак передачами низом и никогда столько футболистов не играло одновременно в трёх центральных коридорах.

К слову, о центральных коридорах. Разве слово «полуфланг» — не та самая новая терминология? Родившийся на сайте главных футбольных гиков Европы Spielverlagerung (один из его авторов сейчас работает ассистентом Венсана Компани в «Баварии»), этот термин быстро вошёл в обиход. Стало очевидно, что концепции «левый фланг — центр — правый фланг» недостаточно, чтобы более полно и чётко разметить пространство футбольного поля. В этом суть профессионального языка: оптимизировать деятельность и обеспечить постоянное развитие какого-то ремесла .

Когда Александр Мостовой говорит, что никаких «слепых зон» не было, когда он играл, он противится термину, просто потому что считает, что его придумал очередной ботаник из интернета. Но, даже если бы это было так, ботаника следовало бы поблагодарить за более полное и более чёткое объяснение действительности. Понятие «слепых зон» одним из первых ввели в обиход норвежские тренеры-инструкторы — нет удивления, что главный центрфорвард планеты штампует десятками голы из позиций за спиной у центрального защитника, который смотрит на мяч. Это и есть «слепая зона».

«Ботаниками из интернета» на поверку тоже оказываются коллеги-тренеры или инструкторы тренеров — люди, изучающие спортивную науку чуть глубже. Вернёмся к «квадрату». Михаил Михайлович несколько раз был на стажировках в Нидерландах, а нидерландский тренер Алекс Пастор, работающий инструктором по обучению молодых тренеров в Королевском футбольном союзе Нидерландов, стал одним из тех, кто сделал этот термин общепринятым. Более того, вот что говорит Пастор: «Без квадрата в полузащите теперь ты вне игры». Анализируя лучший европейский футбол, тренер обращает внимание, что почти все лучшие команды Европы используют при владении четырёх полузащитников, а не трёх, как было последние два десятка лет .

И речь не только про Европу. В Бразилии схема с тремя центральными защитниками, двумя опорными, двумя латералями, двумя «десятками» и одним центральным нападающим для удобства напрямую называется тренерами разного уровня «3-квадрат-3», а не «3-4-3». Гибкость языка и способность вводить в него новые термины по факту становятся одним из катализаторов прогресса. Да, в той же Бразилии тренеры старой формации вроде Вандерлея Лушембурго воюют с терминологией и школьниками из соцсетей, которые якобы её вводят. Но это уже ворчание на облако — трансформация футбольного языка происходит быстрее вместе с трансформацией языка повседневного. Под нужды молодых людей, которые выходят в итоге на поле.

После победы над «Динамо» весной Галактионов выдал отличный анализ, объясняя выбор Сарвели, а не Салтыкова в стартовом составе. «Выбрали игрока, который может через фланг заходить в середину, выигрывать подборы, открываться. Мы делали такой квадрат в середине — Батраков, Годяев, Тимофеев, Сарвели. Эта четвёрка, можно сказать, выиграла тот отрезок», — сказал тренер. По факту он объяснил тот самый тренд, о котором безапелляционно говорит Алекс Пастор: кто-то должен присоединяться к трём полузащитникам дополнительным игроком, чтобы сопернику стало крайне сложно контролировать центральную ось тремя своими полузащитниками.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То есть вопрос не в том, что наши тренеры не стремятся быть современными. Вопрос в том, что в их словах пробивается стеснение перед новым футбольным языком, что приостанавливает прогресс. Когда ты добавляешь «такой вот», «своего рода», «можно сказать» к квадрату, ты немного извиняешься за свою современность, одновременно думая, что так выражаются только блогеры в телеграм-каналах.

Но это не так. «Квадрат в полузащите» — это квадрат в полузащите, а не «своего рода квадрат». Это такая же уже устоявшаяся вещь, как «пара нападающих» или «фланговый треугольник». В футболе правит нарратив достижений, это, как замечал изучавший язык как главное, что есть в жизни, философ Ролан Барт, способствует разобщению, разделению «мы» на дестабилизирующие «я и другие». Это разобщение существует как между самими тренерами, так и между тренерами и условными тактическими блогерами, и между тренерами и публикой. Это разобщение пройдёт только через преодоление смущения, которое ты испытываешь, когда понимаешь, что используешь квадрат в середине поля, но не можешь говорить об этом, так как термин ввёл какой-то неизвестный автор, а не ты (нарратив достижений: к этому пришёл не ты).

У «Локо» отличный, современный квадрат в середине поля. Давайте называть вещи своими именами.