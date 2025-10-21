Топ-матчи среды: «Реал» — «Ювентус», Кубок России, СКА — ЦСКА и старт сезона НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 22 октября в Матч-центре
- 🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 2:30: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия), Вена, первый круг
- ⚽️ 18:00: «Рубин» — «Ахмат», Кубок России, группа А, 6-й тур
- ⚽️ 18:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», Кубок России, группа В, 6-й тур
- 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 19:00: УНИКС — «Автодор», регулярный чемпионат Единой лиги
- 🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо-ЛО», мужская Суперлига, 2-й тур
- 🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 19:30: ЦСКА — «Мега», Basket Cup
- ⚽️ 20:30: «Зенит» — «Оренбург», Кубок России, группа А, 6-й тур
- ⚽️ 20:30: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа С, 6-й тур
- ⚽️ 22:00: «Монако» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
- ⚽️ 22:00: «Айнтрахт» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
- ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
- ⚽️ 22:00: «Челси» — «Аякс», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
- ⚽️ 22:00: «Бавария» — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: чья победная серия продолжится?
Обе команды прямо сейчас идут на неплохом ходу – «Питтсбург» выиграл два матча подряд, а «Ванкувер» – три. Благодаря этому предстоящие соперники забрались в зону плей-офф – каждый в своей конференции. Но одна ошибка сейчас может всё изменить, и кто-то в этой встрече точно оступится.
🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: будет ли 900-й гол Овечкина?
На счету лучшего снайпера в истории НХЛ пока всего одна шайба в шести матчах этого сезона. Но лишь два точных броска отделяют его от очередного юбилея – 900-го гола в рамках регулярных чемпионатов. Произойти это событие может буквально в каждой игре – станет ли такой встреча «Вашингтона» с «Сиэтлом»?
🏀 2:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: старт сезона и возвращение Дюранта в чемпионскую «Оклахому»
Кевин Дюрант провёл бо́льшую часть своей феноменальной карьеры в составе «Оклахомы». Он доходил с клубом до финала НБА, но так и не сумел взять трофей с командой. Теперь же Кей Ди в межсезонье перебрался в «Хьюстон», с которым попытается под конец карьеры выиграть титул. Новый сезон для Дюранта и компании начинается с матча с чемпионской «Оклахомой». Из старых друзей форварда там, конечно, уже никого не осталось, однако воспоминания не стереть… Кому достанется победа?
🏒 2:30: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: кто прервёт серию неудач?
Соперники переживают не лучшие времена – обе команды проиграли каждый из четырёх своих последних матчей. В этой регулярке они встретятся впервые, а последние две встречи в прошлом сезоне закончились победами «мишек». Смогут ли «пантеры» прервать неудачную серию или же «Брюинз» снова победят?
🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дончич без Леброна удивит Карри и компанию?
Впервые в карьере Леброн Джеймс пропустит стартовый матч сезона НБА. Это уже можно считать неким событием с учётом того, что Король подошёл к своему 23-му сезону! Тем не менее «Лейкерс» предстоит без него начинать регулярный чемпионат. Лука Дончич предстал перед нами в обновлённой форме. Удастся ли ему удивить опытную банду «воинов» во главе с Карри, Грином и Батлером?
🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия), Вена, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: продлит ли Медведев победную серию, начатую в Алма-Ате?
Даниил Медведев завоевал титул в Алма-Ате после 2,5 года перерыва и теперь отправился на «пятисотник» в Вене, где он стартует в среду матчем с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее был россиянин — на Australian Open — 2024, в Галле-2024 и на US Open — 2024. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Дамир Джумхур — Корентен Муте.
⚽️ 18:00: «Рубин» — «Ахмат», Кубок России, группа А, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Черчесов вылетит из Кубка?
«Рубин» и «Ахмат» в 6-м туре Кубка России разыграют место в нижней сетке плей-офф. Преимущество за казанцами, опережающими грозненцев на одно очко. Однако «Ахмат» находится в отличной форме и способен обыграть «Рубин» даже в гостях. Получится ли у команды Станислава Черчесова пробраться в Путь регионов?
⚽️ 18:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», Кубок России, группа В, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: какой из клубов окажется в Пути РПЛ?
У «Динамо» неудачно складывается сезон РПЛ. Кубок — шанс зацепиться за трофей. Поэтому в 6-м туре москвичам жизненно необходима победа над «Крыльями Советов». Тогда команда Валерия Карпина выйдет в верхнюю сетку Кубка. А падение в Путь регионов сокращает шансы на титул. Впрочем, «Крылья» в случае победы сами выйдут в Путь РПЛ. Поэтому на «ВТБ Арену» они едут за тремя очками (или хотя бы за двумя).
🏒 19:00: «Ак Барс» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чья победная серия прервётся?
«Ак Барс» побеждает уже семь матчей подряд, «Локомотив» – три. Обе команды набрали солидный ход, но у казанцев соперника такого уровня ещё не было. Получится ли у команды Анвара Гатиятулина обыграть лидеров Запада или же фавориты заберут два очка?
🏀 19:00: УНИКС — «Автодор», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: победная серия продолжится?
Казанский УНИКС является единственной командой на старте сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, которая не проиграла ни одного матча. Подопечные Перасовича начали чемпионат с пяти побед подряд, при этом попутно одолев «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Из «большой четвёрки» остаётся только ЦСКА, но на очереди игра с «Автодором». Клуб из Саратова иногда больно «кусается», в этот раз увидим подобное?
🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо-ЛО», мужская Суперлига, 2-й тур
Интрига: ленинградское дерби в Суперлиге!
Принципиальный матч двух соседей. Команда Владимира Алекно, конечно, фаворит, но и клуб из Ленобласти способен потрепать нервы гранду. Правда, может вмешаться усталость. Команда Александра Климкина начала сезон с тяжелейшей пятисетовой победы в Новом Уренгое, в то время как зенитовцы размялись в Москве с МГТУ, дав отдохнуть лидерам. Смогут ли «атомные парни» навязать борьбу?
🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как завершится первое армейское дерби?
Вряд ли кто-то до начала сезона ждал, что к первому дерби команды подойдут в статусе конкурентов за восьмое место на Западе. У обоих армейских клубов есть проблемы, но у СКА прямо сейчас они кажутся более серьёзными. Скажется ли это на очной встрече в Санкт-Петербурге?
🏀 19:30: ЦСКА — «Мега», Basket Cup
Интрига: каким получится старт армейцев в Кубке?
Московский ЦСКА ещё не играл во внутрисезонном Кубке в точности, как и сербская «Мега». Армейцы на домашнем паркете примут клуб, который не лучшим образом начал сезон в Адриатической лиге (победа и два поражения). Действующий чемпион Единой лиги является явным фаворитом, но, может быть, аутсайдер сумеет чем-то удивить?
⚽️ 20:30: «Зенит» — «Оренбург», Кубок России, группа А, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Зенит» закончит групповой этап с идеальным результатом?
«Зенит» проводит отличный групповой этап Кубка. Команда Сергея Семака одержала пять побед в пяти турах. Впереди — домашний матч с «Оренбургом». Так что у петербуржцев есть шансы набрать 18 очков. Оренбуржцы уже также обеспечили себе место в Пути РПЛ, поэтому в гости к «Зениту» едут с хорошим настроением.
⚽️ 20:30: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа С, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто окажется в Пути регионов?
Важная битва состоится в Ростове-на-Дону. «Ростов» и «Пари НН» разыграют между собой место в Пути регионов. Перед очным матчем впереди на одно очко южане. Но команда Алексея Шпилевского способна сама решить судьбу. Побеждай — и выходи в плей-офф. Тем более что в РПЛ дела идут плохо. Нужно как-то компенсировать неудачи.
⚽️ 22:00: «Монако» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: команда Головина разберётся с «Тоттенхэмом»?
«Тоттенхэм» на старте общего этапа ЛЧ набрал четыре очка. У «Монако» — всего одно. И в 3-м туре монегаски постараются одержать первую победу. Под руководством нового тренера Себастьена Поконьоли они примут лондонцев. «Тоттенхэм» — небольшой фаворит пары, но «Монако» пора побеждать. И это вполне реально сделать в среду вечером.
⚽️ 22:00: «Айнтрахт» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ливерпуль» прервёт свою серию поражений?
«Ливерпуль» проиграл четыре матчах подряд. У действующего чемпиона Англии наметился игровой кризис. Впрочем, впереди ещё весь сезон. И повода для тревоги нет. В 3-м туре ЛЧ мерсисайдцы едут во Франкфурт. «Айнтрахт» сильно штормит: сначала они разнесли «Галатасарай» (5:1), а затем с тем же счётом уже уступили «Атлетико». Поэтому нас ждёт встреча двух нестабильных команд. Получится ли у «Ливерпуля» за счёт класса игроков добыть долгожданную победу?
⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: топ-вывеска на общем этапе Лиги чемпионов
«Реал» — «Ювентус» — классика Лиги чемпионов. Каждый матч команд получается напряжённым и интересным. А последняя встреча в ЛЧ в 2018-м стала легендарной. Именно тогда Джиджи Буффон подарил цитату про «мусорный бак вместо сердца» у судьи Майкла Оливера. С тех пор прошло более семи лет, однако менее принципиальной встреча не стала. Очки нужны обеим командам. Мы же ждём классного зрелища!
⚽️ 22:00: «Челси» — «Аякс», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
Интрига: «Челси» одержит вторую победу в ЛЧ?
«Челси» в прошлом матче Лиги чемпионов обыграл дома «Бенфику» Жозе Моуринью (1:0). А до этого лондонцы уступили «Баварии» (1:3). Чтобы рассчитывать на попадание в итоговые топ-8, нужно стабильно побеждать. И в 3-м туре на «Стэмфорд Бридж» приедет удобный «Аякс». Амстердамцы проиграли первые два матча, да и вообще показывают не самый сильный футбол. Поэтому «Челси» обязан забрать три очка. Впрочем, ЛЧ приучила нас к чудесам.
⚽️ 22:00: «Бавария» — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур
Интрига: «Бавария» продолжит побеждать?
У «Баварии» получается монструозный старт сезона. Команда одержала победы во всех матчах. И поводов для остановки пока не видно. В 3-м туре ЛЧ мюнхенцы примут дома симпатичный «Брюгге». Бельгийцы уже набрали три очка во встрече с «Монако» (4:1), однако в гостях с «Баварией» будет невероятно трудно. Есть ли хоть какая-то надежда для «Брюгге» или немцы спокойно одержат победу?