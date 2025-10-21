Топ-матчи среды: «Реал» — «Ювентус», Кубок России, СКА — ЦСКА и старт сезона НБА

Насыщенное 22 октября: «Монако» — «Тоттенхэм» в ЛЧ, Малкин и Овечкин — в НХЛ, Медведев в Вене и ленинградское дерби в волейболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 октября 2025, среда. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия продолжится?

Обе команды прямо сейчас идут на неплохом ходу – «Питтсбург» выиграл два матча подряд, а «Ванкувер» – три. Благодаря этому предстоящие соперники забрались в зону плей-офф – каждый в своей конференции. Но одна ошибка сейчас может всё изменить, и кто-то в этой встрече точно оступится.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 октября 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет ли 900-й гол Овечкина?

На счету лучшего снайпера в истории НХЛ пока всего одна шайба в шести матчах этого сезона. Но лишь два точных броска отделяют его от очередного юбилея – 900-го гола в рамках регулярных чемпионатов. Произойти это событие может буквально в каждой игре – станет ли такой встреча «Вашингтона» с «Сиэтлом»?

На предматчевой тренировке Александра не было: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии домашнего матча с «Сиэтлом»

🏀 2:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: старт сезона и возвращение Дюранта в чемпионскую «Оклахому»

Кевин Дюрант провёл бо́льшую часть своей феноменальной карьеры в составе «Оклахомы». Он доходил с клубом до финала НБА, но так и не сумел взять трофей с командой. Теперь же Кей Ди в межсезонье перебрался в «Хьюстон», с которым попытается под конец карьеры выиграть титул. Новый сезон для Дюранта и компании начинается с матча с чемпионской «Оклахомой». Из старых друзей форварда там, конечно, уже никого не осталось, однако воспоминания не стереть… Кому достанется победа?

🏒 2:30: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 октября 2025, среда. 02:30 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто прервёт серию неудач?

Соперники переживают не лучшие времена – обе команды проиграли каждый из четырёх своих последних матчей. В этой регулярке они встретятся впервые, а последние две встречи в прошлом сезоне закончились победами «мишек». Смогут ли «пантеры» прервать неудачную серию или же «Брюинз» снова победят?

Этот матч будет особенным для одного игрока «Флориды»: «Будет целый спектр эмоций». Маршан высказался о предстоящем матче в Бостоне с «Брюинз»

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич без Леброна удивит Карри и компанию?

Впервые в карьере Леброн Джеймс пропустит стартовый матч сезона НБА. Это уже можно считать неким событием с учётом того, что Король подошёл к своему 23-му сезону! Тем не менее «Лейкерс» предстоит без него начинать регулярный чемпионат. Лука Дончич предстал перед нами в обновлённой форме. Удастся ли ему удивить опытную банду «воинов» во главе с Карри, Грином и Батлером?

🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия), Вена, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Медведев победную серию, начатую в Алма-Ате?

Даниил Медведев завоевал титул в Алма-Ате после 2,5 года перерыва и теперь отправился на «пятисотник» в Вене, где он стартует в среду матчем с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее был россиянин — на Australian Open — 2024, в Галле-2024 и на US Open — 2024. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Дамир Джумхур — Корентен Муте.

⚽️ 18:00: «Рубин» — «Ахмат», Кубок России, группа А, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Черчесов вылетит из Кубка?

«Рубин» и «Ахмат» в 6-м туре Кубка России разыграют место в нижней сетке плей-офф. Преимущество за казанцами, опережающими грозненцев на одно очко. Однако «Ахмат» находится в отличной форме и способен обыграть «Рубин» даже в гостях. Получится ли у команды Станислава Черчесова пробраться в Путь регионов?

⚽️ 18:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», Кубок России, группа В, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какой из клубов окажется в Пути РПЛ?

У «Динамо» неудачно складывается сезон РПЛ. Кубок — шанс зацепиться за трофей. Поэтому в 6-м туре москвичам жизненно необходима победа над «Крыльями Советов». Тогда команда Валерия Карпина выйдет в верхнюю сетку Кубка. А падение в Путь регионов сокращает шансы на титул. Впрочем, «Крылья» в случае победы сами выйдут в Путь РПЛ. Поэтому на «ВТБ Арену» они едут за тремя очками (или хотя бы за двумя).

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2025, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

«Ак Барс» побеждает уже семь матчей подряд, «Локомотив» – три. Обе команды набрали солидный ход, но у казанцев соперника такого уровня ещё не было. Получится ли у команды Анвара Гатиятулина обыграть лидеров Запада или же фавориты заберут два очка?

🏀 19:00: УНИКС — «Автодор», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 октября 2025, среда. 19:00 МСК УНИКС Казань Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: победная серия продолжится?

Казанский УНИКС является единственной командой на старте сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, которая не проиграла ни одного матча. Подопечные Перасовича начали чемпионат с пяти побед подряд, при этом попутно одолев «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Из «большой четвёрки» остаётся только ЦСКА, но на очереди игра с «Автодором». Клуб из Саратова иногда больно «кусается», в этот раз увидим подобное?

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо-ЛО», мужская Суперлига, 2-й тур

Интрига: ленинградское дерби в Суперлиге!

Принципиальный матч двух соседей. Команда Владимира Алекно, конечно, фаворит, но и клуб из Ленобласти способен потрепать нервы гранду. Правда, может вмешаться усталость. Команда Александра Климкина начала сезон с тяжелейшей пятисетовой победы в Новом Уренгое, в то время как зенитовцы размялись в Москве с МГТУ, дав отдохнуть лидерам. Смогут ли «атомные парни» навязать борьбу?

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как завершится первое армейское дерби?

Вряд ли кто-то до начала сезона ждал, что к первому дерби команды подойдут в статусе конкурентов за восьмое место на Западе. У обоих армейских клубов есть проблемы, но у СКА прямо сейчас они кажутся более серьёзными. Скажется ли это на очной встрече в Санкт-Петербурге?

🏀 19:30: ЦСКА — «Мега», Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 22 октября 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Мега Белград Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким получится старт армейцев в Кубке?

Московский ЦСКА ещё не играл во внутрисезонном Кубке в точности, как и сербская «Мега». Армейцы на домашнем паркете примут клуб, который не лучшим образом начал сезон в Адриатической лиге (победа и два поражения). Действующий чемпион Единой лиги является явным фаворитом, но, может быть, аутсайдер сумеет чем-то удивить?

⚽️ 20:30: «Зенит» — «Оренбург», Кубок России, группа А, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» закончит групповой этап с идеальным результатом?

«Зенит» проводит отличный групповой этап Кубка. Команда Сергея Семака одержала пять побед в пяти турах. Впереди — домашний матч с «Оренбургом». Так что у петербуржцев есть шансы набрать 18 очков. Оренбуржцы уже также обеспечили себе место в Пути РПЛ, поэтому в гости к «Зениту» едут с хорошим настроением.

⚽️ 20:30: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа С, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто окажется в Пути регионов?

Важная битва состоится в Ростове-на-Дону. «Ростов» и «Пари НН» разыграют между собой место в Пути регионов. Перед очным матчем впереди на одно очко южане. Но команда Алексея Шпилевского способна сама решить судьбу. Побеждай — и выходи в плей-офф. Тем более что в РПЛ дела идут плохо. Нужно как-то компенсировать неудачи.

У «Ростова» будет новый владелец? В компании Саввиди официально обозначили позицию предпринимателя относительно «Ростова»

⚽️ 22:00: «Монако» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Головина разберётся с «Тоттенхэмом»?

«Тоттенхэм» на старте общего этапа ЛЧ набрал четыре очка. У «Монако» — всего одно. И в 3-м туре монегаски постараются одержать первую победу. Под руководством нового тренера Себастьена Поконьоли они примут лондонцев. «Тоттенхэм» — небольшой фаворит пары, но «Монако» пора побеждать. И это вполне реально сделать в среду вечером.

⚽️ 22:00: «Айнтрахт» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» прервёт свою серию поражений?

«Ливерпуль» проиграл четыре матчах подряд. У действующего чемпиона Англии наметился игровой кризис. Впрочем, впереди ещё весь сезон. И повода для тревоги нет. В 3-м туре ЛЧ мерсисайдцы едут во Франкфурт. «Айнтрахт» сильно штормит: сначала они разнесли «Галатасарай» (5:1), а затем с тем же счётом уже уступили «Атлетико». Поэтому нас ждёт встреча двух нестабильных команд. Получится ли у «Ливерпуля» за счёт класса игроков добыть долгожданную победу?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: топ-вывеска на общем этапе Лиги чемпионов

«Реал» — «Ювентус» — классика Лиги чемпионов. Каждый матч команд получается напряжённым и интересным. А последняя встреча в ЛЧ в 2018-м стала легендарной. Именно тогда Джиджи Буффон подарил цитату про «мусорный бак вместо сердца» у судьи Майкла Оливера. С тех пор прошло более семи лет, однако менее принципиальной встреча не стала. Очки нужны обеим командам. Мы же ждём классного зрелища!

⚽️ 22:00: «Челси» — «Аякс», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

Интрига: «Челси» одержит вторую победу в ЛЧ?

«Челси» в прошлом матче Лиги чемпионов обыграл дома «Бенфику» Жозе Моуринью (1:0). А до этого лондонцы уступили «Баварии» (1:3). Чтобы рассчитывать на попадание в итоговые топ-8, нужно стабильно побеждать. И в 3-м туре на «Стэмфорд Бридж» приедет удобный «Аякс». Амстердамцы проиграли первые два матча, да и вообще показывают не самый сильный футбол. Поэтому «Челси» обязан забрать три очка. Впрочем, ЛЧ приучила нас к чудесам.

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

Интрига: «Бавария» продолжит побеждать?

У «Баварии» получается монструозный старт сезона. Команда одержала победы во всех матчах. И поводов для остановки пока не видно. В 3-м туре ЛЧ мюнхенцы примут дома симпатичный «Брюгге». Бельгийцы уже набрали три очка во встрече с «Монако» (4:1), однако в гостях с «Баварией» будет невероятно трудно. Есть ли хоть какая-то надежда для «Брюгге» или немцы спокойно одержат победу?