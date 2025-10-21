Молодёжный ЧМ закончился сенсацией! Но на турнире зажигали не только марокканцы

Футбол бывает не только взрослый! Молодёжный чемпионат мира проходит каждые два года, остаётся в тени для обычного футбольного фаната, но притягивает к себе внимание функционеров и особенно скаутов. Здесь появляются новые имена, просто «интересные проспекты» переходят на уровень выше. Например, Чезаре Казадей стал лучшим игроком турнира в 2023-м и перешёл в «Челси».

Этот материал — наш краткий пересказ: что было, кто очаровал и кто внезапно провалился.

Марокко — чемпион! Как так вышло?

Закономерное продолжение триумфа взрослой сборной в 2022 году: тогда удалось занять четвёртое место на ЧМ — сенсационно. С тех пор миру явился ещё и Ламин Ямаль — футболист с марокканскими корнями, который занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

Теперь сборная Марокко до 20 лет впервые за всю историю выиграла молодёжный ЧМ и стала всего второй такой среди африканских: в 2009-м была Гана. Тогда же, в 2009 году, в Марокко основали академию Мухаммеда VI, целью которой стала подготовка молодых футболистов от 12 до 18 лет. По разным оценкам, вложили от $ 65 млн до $ 80 млн. Среди выпускников за относительно непродолжительную работу — одно из главных открытий ЧМ-22 Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири. В том числе воспитанники академии представляли команду на этом турнире.

Марроканцы, с одной стороны, победили сенсационно: никто не ожидал триумфа, когда на турнир приехали те же аргентинцы или ещё более звёздные по именам испанцы. С другой стороны, уже после первых туров на групповом этапе и побед, в том числе над испанцами, стало ясно: они зайдут далеко. Готовые терпеть в обороне, организованно играли сзади и очень эффективно действовали впереди.

Аргентина в финале — далеко не лучшее подобие самой себя. Пропустили два гола уже к 30-й минуте, а потом за оставшийся час, имея территориальное преимущество, давление и, очевидно, желая забить, не создали практически ничего. Один момент Яна Субиабре во втором тайме, когда он подключился на дальнюю штангу после подачи. Может быть, суммарно все остальные моменты можно засчитать как ещё один хороший. И всё. Джанлука Престианни, уже давно уехавший в «Бенфику», от бессилия бил издали — сильно мимо.

Отман Маамма и Жессим Яссин тем временем ловко выбегали в контратаку. Ещё перед первым голом они вывели один на один форварда Яссира Забири, которого сбил южноамериканский кипер. Две минуты арбитр смотрел повтор по запросу сборной Марокко (да, на турнире вместо VAR было по два запроса от команды на матч) и в итоге пожалел Аргентину — ни пенальти, ни красной. Правда, с этого штрафного Забири всё равно забил.

Игроки сборной Марокко на МЧМ Фото: Hector Vivas — FIFA/Getty Images

Так и играли: Забири забивает, Отман и Яссин умело раскачивают оппонентов на флангах, Хоссам Эссадак выделяется техникой и пасами, остальные — качественно обороняются. Физическое превосходство, организованная игра, хорошая атакующая группа (Маамма и Яссин с опытом во взрослом футболе). Первое место в группе с Испанией, Бразилией и Мексикой, победы над Южной Кореей, США, Францией и Аргентиной. Браво.

Главный провал — сборная Бразилии

И на контрасте с восходящей страной — будто угасающая. Что происходит с Бразилией? Впервые за всю историю не вышли даже из группы: проиграли Марокко, потеряли очки с Мексикой, уступили третью строчку Испании. После того как Луиги вывел команду вперёд в матче с Мексикой, бразильцы танцевали — такого провала никто тогда не ожидал.

Луиги Фото: Buda Mendes — FIFA/Getty Images

Но пропущенный гол в концовке сделал счёт 2:2, затем последовали два минимальных поражения. И а матче с Марокко, и особенно во встрече с Испанией моменты были: несколько нереальных сейвов, штанги и просто нереализованные атаки.

Конечно, такой результат всегда провал, однако всё-таки надо брать во внимание приехавший состав — далеко не самый сильный. Луиги, Уэсли, Дейвид Вашингтон — и всё. Даже Педро из «Зенита» в итоге не доехал, поскольку команда не вышла в плей-офф. Хотя считался самым дорогим в заявках на турнир, по оценке портала Transfermarkt. Вот кого не хватило, получается?

Проблема этого розыгрыша — во времени проведения: обычно играют в мае, а не осенью. Только испанская федерация футбола с боями собрала качественный состав, угрожая клубам санкциями. По ходу сезона ни Бразилия, ни даже вышедшая в финал Аргентина не привезли лучших сочетаний.

Кого признали лучшими?

Как и на взрослом чемпионате мира, ФИФА сразу после финала награждает лучших: три «мяча», три «бутсы» — золотые, серебряные, бронзовые — и «перчатка».

«Золотой мяч»: Отман Маамма (Марокко, «Уотфорд»)

Потрясающий гол «ножницами» в ворота сборной Бразилии так и остался его единственным, но как же много всего было помимо! Четыре голевые передачи (три — в плей-офф), доминация над оппонентом-французом в полуфинале, связка с Яссином. Лидер турнира по созданным шансам.

Отман Маамма Фото: Hector Vivas — FIFA/Getty Images

«Серебряный мяч»: Яссир Забири (Марокко, «Фамаликан»)

Идеальный финал: дубль, в том числе гол со штрафного. Четыре гола на турнире суммарно. На финальной пресс-конференции главный тренер сборной Марокко рассказал, что португальский «Фамаликан» настолько не хотел отпускать Яссира на турнир, что пообещал: в случае поездки тот лишится места в стартовом составе. Игрок ответил просто: я поеду, выиграю турнир и вернусь в состав.

«Бронзовый мяч»: Мильтон Дельгадо (Аргентина, «Бока Хуниорс»)

На опорнике сборной Аргентины держалась любая атака, потому что он их начинал своей острой вертикальной передачей. Невысокий и техничный, цепкий, постоянно с мячом. Один из лучших в финале, сделал два ассиста на турнире суммарно. Эдакий местный Верратти.

«Золотая бутса»: Бенха Кремаски (США, «Парма»)

Бенхамин провёл потрясающий матч со сборной Италии (дубль), но все остальные голевые действия оформил против бедной Новой Каледонии — 3+2 и итоговый счёт 9:1. Пяти голов хватило для дележа «Золотой бутсы», а количество голевых передач позволило её выиграть единолично. Хорошая ачивка для игрока, не так давно выступающего в МЛС.

Бенха Кремаски Фото: Andre Penner/AP/ТАСС

«Серебряная бутса»: Нейсер Вильярреаль (Колумбия, «Мильонариос»)

Вильярреаль тоже забил пять и стал первым в истории, кому удалось оформить все свои голы в плей-офф, при этом выиграть «бутсу» на чемпионате мира. Хет-трик со сборной Испании и дубль в ворота ЮАР. Ещё после Копы U20, где форвард стал лучшим, за ним выстроилась очередь из европейских клубов. Но Нейсер подписал предварительное соглашение с «Крузейро» — станет их игроком зимой.

«Бронзовая бутса»: Люка Мишаль (Франция, «Монако»)

«Бронзовую бутсу» Люка Мишаль также отчасти проспонсировали сборные ЮАР и Новой Каледонии — талант «Монако» забил им три гола из пяти. Плюс реализованный пенальти в ворота сборной Японии на 120-й минуте — самый поздний гол в истории турнира — и важнейший мяч с Марокко в полуфинале.

«Золотая перчатка»: Сантино Барби (Аргентина, «Таллерес 2»)

Четыре матча без пропущенных и 393 «сухие» минуты на турнире. Барби чуть не удалился против Марокко в финале, но затем реабилитировался несколькими важными сейвами.

Сантино Барби Фото: Hector Vivas — FIFA/Getty Images

Ещё в этот список лучших можно внести как минимум два имени. Хильберто Мора на себе вытащил Мексику из группового этапа, хотя отметил своё 17-летие лишь неделю назад. Три гола и два ассиста, не подвёл и в проигранном Аргентине матче. Подарил несколько ярких хайлайтов на турнире, уже начиная с 1-го тура, когда накручивал бразильцев. Маленький и юркий плеймейкер, за которым ещё до турнира наблюдал «Реал». Ещё до того, как ЧМ закончился, в гонку подключился «Манчестер Юнайтед»: якобы скауты были очень впечатлены.

И, конечно, капитан сборной Японии — Рион Итихара. Центральный защитник с двумя голами на турнире (оба — с пенальти), отличным пасом и игрой один в один. Среди лучших на турнире по прогрессивным пасам, высокий процент выигранных верховых дуэлей. Получил внимание нескольких клубов АПЛ, в том числе «Ливерпуля». Его команда могла совершить такое же чудо, какое сделала сборная Марокко, но, увы, пропустили с пенальти в самой концовке 120-минутной встречи.