«Я бы купил его и за € 100 млн». Как «Реал» провернул эпохальный трансфер Зидана

Зинедин Зидан — важный игрок для «Ювентуса» и «Реала». А его трансфер из Италии в Испанию летом 2001 года стал самым дорогим в истории на тот момент. Мадридцы заплатили за полузащитника € 77,5 млн. Ход сделки был похож на мини-триллер. Вспоминаем детали трансфера Зидана в «Реал».

Зинедин оказался в «Ювентусе» в 1996 году. И пока футболист помогал туринцам выигрывать Серию А и старался взять Лигу чемпионов, его жена Вероника тосковала на севере Италии. Она жаловалась на холодный и влажный климат, а их дети часто болели. Каждое лето семья Зидана проводила на родине семьи супруги — рядом с испанской Альмерией.

«Ювентус» видел недовольство Вероники и нашёл для игрока дом за городом. Однако жена всё равно продолжила склонять Зинедина к переезду в Испанию. В разные моменты полузащитником интересовались «Барселона», «Атлетико» и «Бетис».

«Мне бы хотелось сохранить Зидана, но там всем командует его жена. Она главная после того, как родила ему двух сыновей. Проблема заключается в ней, и я ничего не могу поделать», — констатировал в 1999 году президент «Ювентуса» Джанни Аньелли в интервью La Stampa.

ЗИНЕДИН ЗИДАН С ЖЕНОЙ ВЕРОНИКОЙ Фото: Christian Liewig/Getty Images

Зидан оставался в Турине, несмотря на капризы жены. Но многое изменил традиционный ужин перед финалом Суперкубка УЕФА в 2000 году. «Реал» встречался с «Галатасараем» в Монако, туда прибыл президент мадридцев Флорентино Перес. И там же оказался Зидан. Ещё перед выборами в «Реале» Перес обещал, что купит Луиша Фигу и Зинедина. Первый уже оказался в Мадриде, а после Флорентино начал движения по второй сделке. Ужин в Монако — первая часть.

За столом между Пересом и Зиданом расположились люди. И тогда босс «Реала» пошёл на хитрость. Он взял салфетку и на французском языке написал: «Ты хочешь играть за «Реал»?» Флорентино попросил передать послание Зинедину, а в ответ получил короткое да.

ЗИНЕДИН ЗИДАНА В «ЮВЕНТУСЕ» Фото: Getty Images

В «Ювентусе» отношение к Зидану было неоднозначным. Джанни Аньелли больше любил Алессандро Дель Пьеро, а генеральный директор Лучано Моджи, наоборот, постоянно расхваливал Зинедина. Он считал его своим лучшим трансфером в карьере и одним из лучших в истории футбола. Аньелли доверял Моджи, поэтому не планировал отдавать француза в другой клуб. В этом заключалась главная проблема для «Реала» в сделке.

Естественно, Лучано не нравился интерес мадридцев к Зидану. Однако агент футболиста Ален Мильяччо договорился с Пересом, что приложит все усилия для совершения трансфера. И представитель Зинедина знал, что делать. Мильяччо постоянно общался с женой Зидана, рассказывая о жизни в Мадриде, тёплой погоде и французском лицее для детей. Ален на протяжении нескольких месяцев летал из Мадрида в Турин и обратно. Он постоянно напоминал о себе боссам «Ювентуса», отношение которых к агенту изменилось с нейтрального на негативное. Они понимали, что общаются с посредником Переса.

Весной 2001 года Зидан тайно прилетел в Лион на встречу с Пересом. Также на ней присутствовали его агент Мильяччо и генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано. Ради конспирации они собрались прямо в маленькой комнате в аэропорту. Зидан отметил, что его приоритет — переход в «Реал». Деньги — второстепенный вопрос. Перес вручил Мильяччо листок со списком причин, почему Зинедин должен переехать в Мадрид. «Надеюсь, вы будете читать это вашему клиенту каждый день», — в шутку сказал Флорентино.

«Ювентус» всё же согласился на трансфер. Важным моментом стало общение Мильяччо с Пако Д’Онофрио, адвокатом Моджи. Тот уговорил приятеля начать переговоры с «Реалом» по Зидану. Теперь клубам оставалось только согласовать сумму сделки.

Зинедин Зидан экс-полузащитник «Ювентуса» и «Реала» «Боссы «Ювентуса» отрицательно относились к моему переходу в «Реал». Отношения между моим агентом Аленом Мильяччо и клубом начали раскалываться. Тогда разговор пришлось вести с одним из доверенных лиц Моджи Пако Д’Онофрио. Его вмешательство стало важным фактором в моём переходе в «Реал».

В Мадриде уже начали продумывать пиар-кампанию, связанную с трансфером Зидана. А Перес полетел в Лугано договариваться о сумме сделки с представителями «Ювентуса». Стороны в итоге сошлись на € 77,5 млн. Моджи в конце переговоров сказал Пересу, что был готов продать Зидана за € 60 млн. «А я бы купил его и за € 100 млн», — мощно ответил Флорентино.

Лучано отметил, что желание игрока и давление Переса стали основными причинами трансфера: «Ответ прост. Во-первых, потому что Зидан хочет уйти. Во-вторых, потому что Флорентино Перес настроен перевезти его в Мадрид. Перес всегда старается навязать свою волю. Он вёл себя еще хуже, когда покупал Фигу».

ЗИНЕДИН ЗИДАН НА ПРЕЗЕНТАЦИИ В «РЕАЛЕ» Фото: realmadrid.com

Зидан прервал свой отпуск и 8 июля 2001 года на частном самолёте прибыл в Мадрид. А на следующий день состоялась его презентация в «Реале».

«Я с нетерпением ждал этого момента и после пяти лет в «Ювентусе» думаю, что это подходящее время для перехода. Недавно я говорил, что сумма трансфера огромна и что я столько не стою. Это действительно огромные деньги. Я полностью это осознаю, и мои мысли по этому поводу не изменились. Передо мной новый вызов», — сказал Зидан на презентации.

Флорентино Перес президент «Реала» «В прошлом году «Реал» был признан величайшим клубом XX века. Теперь мы строим команду, которая добьётся того же в XXI веке. Зидан — игрок, рождённый для игры за «Реал».

Как футболист Зидан выиграл с «Реалом» шесть трофеев. За пять лет мадридцы всего один раз взяли золото Примеры и стали победителями Лиги чемпионов — 2001/2002. Ожидания от «галактикос» оказались выше, чем реальность. Хотя Зинедин всё равно стал легендой «Реала». Однако как тренер француз добился гораздо бóльших успехов: три Лиги чемпионов подряд, два золота Примеры, а также по две победы в Суперкубках Испании и УЕФА и на клубном чемпионате мира. В 2001 году Перес оказался прав. Трансфер Зидана помог «Реалу» стать величайшим клубом XXI века. Как минимум на данный момент.