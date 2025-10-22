Скидки
Мьельбю стал чемпионом Швеции по футболу в сезоне-2025, история сенсационной победы, тренеры и состав, город и владелец

Самое сенсационное чемпионство года в Европе. Клуб из деревни повторил сказку «Лестера»!
Дмитрий Зимин
«Мьельбю» повторил сказку «Лестера»
Аудио-версия:
«Мьельбю» — лучший в Швеции, хотя ещё недавно барахтался в низших лигах.

Вы вряд ли представляете, что такое третий дивизион чемпионата Швеции. «Мьельбю» повезло меньше: они хорошо знают, что это за турнир. В 2016-м команда сыпалась и почти вылетела в региональную лигу. Спастись удалось в последнем туре, после чего местные газеты отметили это короткой строкой, назвав чудом. Сейчас об этом клубе говорят не только они, но и медиа по всему миру. Ведь клуб из крошечной шведской деревни — чемпион страны.

«Мы должны стать лучшими в том, что бесплатно»

Бизнесмен Магнус Эмеус вернулся в родной регион в 2015-м. Его проекты в других странах завершились, потому он и отправился на родину. Приезд совпал с интересным предложением: Эмеусу сообщили о возможности стать председателем совета директоров клуба «Мьельбю». Магнус сомневался — что логично: проект не приносил денег, клуб болтался в низших лигах. Но, как это часто бывает, победила мечта. Предприниматель всегда любил футбол и хотел стать CEO истории, в которой добьётся результата.

Он не скрывал тезисы роста. Их принимают повсеместно, однако не везде они работают. Сначала Эмеус расчистил тренерский состав — причём речь шла не только о главной команде, но и о детских тренерах. Собрал новую команду во всех возрастах и сообщил, что благополучие клуба зависит от каждого из них. Цель была поставлена чётко: выращивать игроков и продавать их в клубы выше. За счёт этого обеспечивались бы развитие «Мьельбю» и постепенный путь наверх.

«Есть одна мантра, о которой я говорю. Она заключается в том, что мы должны быть лучшими в том, что бесплатно. У нас может быть лучший командный дух, чем у «Реала». Мы можем подготовиться к игре лучше, чем «Манчестер Юнайтед». Когда вы погружаетесь в мир спорта, то удивляетесь, сколько вещей доступно без денег», — говорил Эмеус.

В итоге в 2018-м «Мьельбю» вышел во второй дивизион, а в 2019-м — в высшую лигу. До чемпионства оставалось пять лет.

Тренер из соцсетей

В первом же сезоне после возвращения в элиту команда заняла пятое место. И это казалось чем-то нереальным — с учётом того, что по составу, инфраструктуре и статусу они оставались клубом из маленькой деревни на берегу Балтийского моря. Должны были бороться за выживание, а не располагаться наверху. Последующие выступления оказались чуть менее удачными, но команда всё равно уверенно держалась в элите. А в сезоне-2022/2023 «Мьельбю» добрался до финала Кубка Швеции. Однако в решающем матче чуть не повезло.

Важный шаг последних лет — утверждение главным тренером Андерса Торстенссона. Когда-то он был игроком молодёжной команды, потом 10 лет служил в армии, а после возвращения в гражданскую жизнь работал директором школы. В 2007 году к нему обратились за помощью — ведь логично, что в деревне знали о его прошлом. «Мьельбю» был нужен ассистент главного тренера. Изначально подразумевалось, что это будет короткий период работы, во время которого Андерс продолжит работать в школе. Но история затянулась на пять лет. В 2013-м он впервые стал главным тренером. После чего поработал ещё в нескольких шведских командах, однако в 2021 году вернулся. И больше родной регион не покидал.

Андерс Торстенссон и Карл Мариус Аксум

Андерс Торстенссон и Карл Мариус Аксум

Фото: maif.se

А вскоре после последнего назначения в его тренерский штаб вошёл Карл Мариус Аксум — микроблогер, который до этого делился наблюдениями за игрой в соцсетях. Но он не просто диванный эксперт — ранее Карл защитил докторскую по теме зрительного восприятия в футболе. Если говорить проще: тренер изучал движение глаз футболистов и на основании этого предлагал решения. Ему не нравился оборонительный стиль «Мьельбю», и он гарантировал помощь. Руководство не просто заметило 32-летнего молодого человека, который до этого только пытался играть в футбол на высоком уровне, а доверилось ему. Что получили через пару сезонов? Наименьшее количество пропущенных мячей в лиге, второе место по забитым, чемпионский титул, плюс команда, скорее всего, побьёт рекорд «Мальмё» по количеству очков, набранных в одном сезоне (67 в 2010 году). Для этого в оставшихся трёх матчах «Мьельбю» нужно набрать два очка.

«Неудивительно, что мы играем в хороший футбол. Конечно, удивительно, что мы лидируем. Для всех в деревне это большое счастье. Вижу реакцию людей в магазинах, когда гуляю или бегаю — они словно живут в сказке и не могут поверить в происходящее», — говорил Аксум за несколько недель до завоевания трофея.

Рак. Цена. Атмосфера

В 2024-м Торстенссон проходил очередное обследование организма и узнал жуткий диагноз: у 59-летнего мужчины диагностировали лимфатический лейкоз. Операционного вмешательства не требовалось. Он мог продолжать работать и жить. И сам относился к истории по-философски: «Существует минимум 100 диагнозов, которые куда хуже моего. Так что всё в норме», — говорил он.

Команда, вероятно, восприняла новость аналогично. На работе диагноз никак не отражался. И любимое дело скорее помогало с ним бороться. Может, именно вера и помогла в прошлом сезоне повторить рекордное пятое место? А в новом — пойти ещё дальше.

Когда речь заходит о чемпионстве, невозможно обойти ценообразование. Стоимость состава «Мьельбю» — € 16,8 млн. По этому показателю клуб девятый в денежной таблице. У «Мальмё» — € 36 млн. У АИКа, «Юргордена» и «Хаммарбю» — больше € 20 млн. Свидетели происходящего отмечают удивительное единство команды. Аналогии с «Лестером» напрашиваются сами собой из-за сказочной истории, однако именно по составу они не совсем уместны — у англичан так или иначе были потенциальные звёзды. Скорее можно найти схожесть с актуальной «Балтикой»: все игроки чётко выполняли план, некоторые узнавали новое о себе в контексте собственного потенциала, а уверенность росла с каждой неделей.

Стадион «Мьельбю»

Стадион «Мьельбю»

Фото: nordicstadiums.com

Атмосфера внутри тоже уникальна. Хотя бы потому, что бо́льшая часть команды живёт… в небольшом общежитии. Ведь странно было бы рассчитывать на пятизвёздочный отель в деревне, где зарегистрировано 1379 жителей.

«Когда нам нечего делать, мы готовим барбекю или тусуемся. На данный момент, вероятно, на повестке дня большая вечеринка в общей квартире», — сказал полузащитник Эллиот Струд.

Через полгода «Мьельбю» стартует в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. А «Мальмё», у которого восемь титулов за последние 12 лет, может и вовсе остаться без еврокубков. От третьего места команда отстаёт на три очка за три тура до конца чемпионата.

Таблица чемпионата Швеции
