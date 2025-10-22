Таких талантов в истории Турции ещё не было. «Реал» против «Юве» — батл Гюлера и Йылдыза

Сборная Турции шокировала всех на чемпионате мира — 2002, где заняла третье место. Потом был Евро-2008. Там турки рекордно мало времени вели в счёте, совершили два эпических камбэка — в матчах с Чехией и Хорватией — и тоже взяли бронзу. Это самые весомые достижения в истории турецкой сборной. Люди, которые играли тогда, навсегда вошли в историю.

Однако есть основания полагать, что самые яркие турецкие таланты всех времён появились сейчас, на наших с вами глазах. Это Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. Гюлер сияет в мадридском «Реале» Хаби Алонсо. А Йылдыза не удержала «Бавария» — он перебрался в «Ювентус» и с тех пор клепает чудо-голы в Турине.

Арда и Кенан отлично друг друга знают. Они партнёры по сборной. Уже успели сыграть на Евро-2024, а сейчас ведут Турцию на чемпионат мира. Если справятся, то это будет первый ЧМ для Турции с того самого 2002 года.

К слову, на Евро-2024 турки показали очень приличный результат: вышли из группы, в 1/8 финала обыграли Австрию, а в четвертьфинале в упорной борьбе уступили Нидерландам. Совсем юные Гюлер и Йылдыз были хороши уже на том турнире. Гол Гюлера в ворота сборной Грузии вообще чистое искусство.

Арда Гюлер и Кенан Йылдыз в сборной Турции Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Getty Images

С тех пор Арда и Кенан стали старше и опытнее. Сегодня оба — лидеры своих клубов. Йылдыз на первых ролях в «Юве» ещё с прошлого сезона. А Гюлер в «Реале» сильно добавил с приходом Хаби Алонсо. Новый тренер передвинул турка с фланга в центр, и мадридцы получили тончайшего плеймейкера с удивительной техникой и прекрасным пониманием игры.

В главном матче 3-го тура Лиги чемпионов Гюлер и Йылдыз сыграют друг против друга — «Реал» примет «Ювентус». Это один из самых интересных сюжетов европейского мидуика.

Счастье сборной Турции не только в том, что у неё есть Гюлер и Йылдыз, но ещё и в том, что они совместимы на поле. Они не дублируют, а, наоборот, дополняют друг друга. Кенан предпочитает играть левого нападающего. А Арда с его рабочей левой может сыграть либо справа в атаке, либо в середине поля.

Причём, как показывает нынешний сезон, весь спектр талантов Гюлера лучше всего раскрывается именно в центре. В «Реале» на этой позиции турок настолько хорош, что пока неясно, куда девать Джуда Беллингема. Англичанин вернулся после травмы — а его место занято. И пока нет никаких оснований сажать Гюлера на лавку или двигать на другую позицию. У Арды 3+5 в 11 матчах — это очень хорошие цифры.

Арда Гюлер и Хаби Алонсо Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Они здорово понимают друг друга с Килианом Мбаппе. Оборонительные недостатки Гюлера компенсируют Феде Вальверде, Орельен Тчуамени или Эдуарду Камавинга. Центр поля «Реала» с Гюлером и его «телохранителями» выглядит достаточно сбалансированным. Так что Джуду придётся приложить большие усилия, чтобы вернуть место в основе.

Если Гюлер по типажу, воздушности, фантазийности, лёгкости и левоногости больше напоминает Лео Месси, то Йылдыз ближе к Криштиану Роналду. Кенан — это супероружие, которое будет работать в любой системе. Он, конечно, не такой атлет, как КриРо. Но в этом сезоне начал заметно расти. Расти — в прямом смысле: Йылдыз стал выше и шире. Для 20-летнего организма это вполне естественно. Кенан стал мощнее. Однако очень важно, чтобы с появлением мощи не ушли скорость и резкость. Для Йылдыза это важнейшие качества, они дают ему огромную силу на футбольном поле.

Забивать некрасиво Кенан просто не умеет. Его удара боится вся Серия А. Да, в этом сезоне он пока забил всего два мяча — «Интеру» в чемпионате и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Но это не отменяет того, что Йылдыз регулярно угрожает воротам соперника. Бить ему лучше не давать никогда. А исполнить он готов буквально с любой позиции. «Интеру» забил, приблизившись к штрафной по центру, а Дортмунду — фирменным кручёным ударом после смещения с левого фланга.

Не исключено, что в сборной Турции Гюлер и Йылдыз соревнуются, кто сможет задать мячу более сложную, ломающую законы физики траекторию. Оба волшебно работают с мячом. Гюлер — левой ногой, а Йылдыз может обеими, хотя бьёт он всё же чаще с правой. А ведь в сборной есть ещё Хакан Чалханоглу… Короче говоря, набор бьющих у турок просто потрясающий.

Кенан Йылдыз празднует гол Фото: DeFodi Images/Getty Images

Вообще, треугольник Чалханоглу — Гюлер — Йылдыз — это главная игровая ось сборной Турции. Это хребет, несущая конструкция. Тренер Винченцо Монтелла всё понимает и подстраивает остальную команду под этот волшебный треугольник.

Звёзд, сравнимых с Чалханоглу, Гюлером и Йылдызом, у Турции больше нет. Но есть очень приличные игроки, которые при поддержке вышеупомянутых топов способны давать качество и классно исполнять свою роль. Это и Керем Актюркоглу из «Фенербахче», который в сборной часто играет центрфорварда, и фланговые нападающие Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн из «Галатасарая», и футболисты центра поля — Оркун Кёкчю из «Бешикташа», Исмаил Юксек из «Фенера» или Салих Озджан из дортмундской «Боруссии».

Они не ведут игру, в отличие от Чалханоглу, Гюлера и Йылдыза. Их роль по большей части вспомогательная. Однако от этого она не становится менее важной. Кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает – всё абсолютно естественно.

В разное время в Турции появлялись заметные игроки. На ЧМ-2002 блистали Хакан Шукюр, Тугай Керимоглу, Эмре Белезоглу, Хасан Шаш. Это была отличная команда, многие её представители сделали классную карьеру в больших лигах. Но ни один из них никогда не входил в число главных талантов мира. Может быть, с натяжкой — Эмре. Он и в «Интер» заезжал, и в «Ньюкасл», и в «Атлетико». Но проявил себя там довольно средне. Крепкий игрок европейского уровня — не более того.

В 2008-м тоже были яркие личности. В первую очередь, Арда Туран, Хамит Алтынтоп и Нихат Кахведжи. Нихат провёл много успешных лет в Испании — в «Реале Сосьедад» и «Вильярреале». Не был звездой первой величины, однако всегда котировался высоко. Если бы не травмы, мог бы добиться большего.

Алтынтоп — продукт немецкой системы подготовки. Так же, кстати, как и Йылдыз с Чалханоглу. Хамит провёл почти две сотни матчей в Бундеслиге, в составе «Баварии» сыграл в финале Лиги чемпионов, даже в мадридском «Реале» немного побыл. Отличная карьера. Но в список лучших футболистов планеты Алтынтоп никогда не входил — ни молодым, ни уже зрелым.

Арда Туран в «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

В XXI веке из всех турецких футболистов, пожалуй, именно Арда Туран был ближе всех к мировому футбольному пантеону. Он великолепно играл за «Атлетико» в первые годы тренерства Диего Симеоне. Арда как влитой зашёл в эту свирепую команду, которая выиграла Ла Лигу и была в паре минут от победы в Лиге чемпионов. Всё испортил своим голом Серхио Рамос…

Однако потом Туран перешёл в «Барселону» и там выглядел совершенно инородно. Он очень старался, временами был полезен, выиграл несколько титулов. Но было видно, что для той «Барсы» Туран был слишком топорным. Его футбольная ярость и вечная жажда борьбы отлично заходили в «Атлетико». А в «Барсе» нужно было больше футбола — больше техники, интеллекта, фантазии. Всё это у Турана было. Однако не в той мере, чтобы выходить в старте одной из лучших команд мира, коей «Барселона» на тот момент была.

Позднее появился Чалханоглу. А сейчас — Гюлер и Йылдыз. Им всего по 20 лет, но оба уже мировые звезды. А ведь они только начинают. Сколько всего впереди! Нельзя знать наверняка, как сложится их будущее. Однако на сегодняшний день можно утверждать: сборная Турции заполучила двух суперталантов, каких у неё не было раньше. Это не просто хорошие футболисты — это топ-футболисты, лидеры больших клубов. Если они продолжат развиваться, если не будет серьёзных травм, возможно, они принесут Турции ещё более весомые достижения, чем в 2002-м или в 2008-м.