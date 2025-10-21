«Спартак» начал с «привоза». Но Маркиньос запустил камбэк — со штрафного в девятку! Видео

«Спартак» нанёс первое поражение махачкалинскому «Динамо» в Фонбет Кубке России. Благодаря волевой победе в Каспийске команда Деяна Станковича обошла южан в таблице. Красно-белые заняли первое место в группе. А коллектив Хасанби Биджиева финишировал вторым.

Чтобы выиграть группу, «Спартаку» требовалось побеждать в Каспийске. Но главная задача на групповом этапе Пути РПЛ была решена обеими командами, поэтому Станкович и Биджиев могли спокойно ротировать состав. Тренер «Динамо» оставил в основе только одного Кагермазова. А вот серб (отбывший, к слову, дисквалификацию) – сразу четверых: Джику, Умярова, Мартинса и Маркиньоса. В то же время дебютировал за «Спартак» 18-летний защитник Добродицкий, исполнивший, впрочем, правого хава.

Как обычно и бывает в домашних играх махачкалинского «Динамо», футбол с первых минут превратился в битву, достойную показа на телеканале «Матч! Боец». Очень много единоборств на каждом участке поля. Это привело, в частности, к тому, что быстрые жёлтые карточки получили центрфорварды команд – Мастури и Заболотный. Хозяева отодвигали «Спартак» от своей штрафной при помощи прессинга, однако когда он не получался, красно-белые напрягали прежде всего за счёт флангов. Слева уже не впервые действовала атакующая связка Дмитриев – Маркиньос с российским хавбеком в роли защитника.

Игра шла без моментов. Даже удара пришлось ждать 18 минут, да и тот в исполнении «Динамо» был неудавшимся навесом. Но затем форвард сборной Туниса Мастури стал переигрывать «сырого» Гузиева. Сначала едва не забил ударом через себя из-под молодого защитника, а в середине первого тайма великолепно воспользовался его «привозом». Голевая атака, точнее, контратака пришла с фирменного длинного аута Самошникова. Махачкалинцы вынесли мяч, Гузиев не сумел его выбить в простой, как казалось, ситуации, и Мастури убежал один на один с центра поля. Хазем ловко перебросил голкипера «Спартака» Помазуна.

Только пропустив, команда Станковича стала по-настоящему угрожать воротам хозяев. Вскоре грубо ошиблись и защитники «Динамо» – игравший «десятку» активный Массалыга тоже выскочил один на один. Но Волк совершил классный сейв. А на 34-й минуте и голкипер махачкалинцев не потащил феноменальный удар Маркиньоса со штрафного – прямо в девятку! Невероятная красота. Правда, есть вопросы к стоявшим в стенке динамовцам, тот же Мастури как будто запоздал с прыжком. Затем до перерыва уже как следует поддавили южане. Судья Танашев мог назначить пенальти после попадания мяча в отставленную руку Умярова, тем не менее почему-то решил, что это не фол.

По воле Станковича всего 45 минут получили в Каспийске Маркиньос с Джику. В случае с бразильцем серб, очевидно, держал в уме ближайший тур чемпионата. Причина замены центрального защитника была какой-то другой, ведь Джику заработал дисквалификацию в РПЛ. Молодёжь же на поле осталась. Гузиев пытался исправиться за организованный в собственные ворота гол, Добродицкий выделялся старанием. Однако моментов у «Спартака» в дебюте второго тайма не было. А вот южане могли забить, когда Кагермазов выбросил аут в стиле Самошникова и Гаджиев бил по воротам из хорошей позиции.

Однако на исходе часа встречи «Спартак» реализовал преимущество в классе. Красно-белые прорвали правый фланг обороны «Динамо». Дмитриев подобрал мяч, отлетевший от подбитого Заболотного, и вырезал отличную передачу низом на «второй темп». Массалыга влетел в штрафную из глубины – забил ударом в касание. Никита вполне наиграл на свой гол.

Блестящий матч выдал в Каспийске и Дмитриев. Особенно после того, как превратился с заменой Маркиньоса в крайнего полузащитника. «Спартак» продолжал разрывать правый фланг обороны «Динамо». В третьей голевой атаке Дмитриев совершил мощный рывок, открывшись под длинный пас, и поразил ближний нижний угол ворот Волка.

Более того, за четверть часа до конца «Спартак» мог сделать из своего впечатляющего камбэка крупную победу. Всё тот же Массалыга заработал пенальти – получил в штрафной по ногам от Аларкона. Из-за каких-то проблем с техникой Танашев невыносимо долго ждал возможности посмотреть повтор, а изучив его, указал на «точку». 11-метровый взялся исполнять Заболотный – и оплошал. Его удар отразил Волк. Потом голкипер и с добиваниями справился.

Летний новичок «Спартака» Заболотный загубил лучший шанс забить свой первый гол за красно-белых. Не везёт пока Антону в новом клубе.