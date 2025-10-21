«Барса» ярко размялась перед «класико». Забила шесть в ЛЧ, но многое решило удаление

«Барселона» солидно провела встречу 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Приехавший в Испанию «Олимпиакос» пропустил шесть мячей.

Матч ещё не стартовал, а отвечающие за графику люди из УЕФА очень удивили. К примеру, голкипера Войцеха Щенсного почему-то отправили на правый фланг атаки. Простите, что? Потом, конечно, исправились. Сам Щенсны напомнил, что он играет не в атаке уже на первых минутах. Поляк перевёл мяч на угловой после довольно неплохого удара Даниэла Поденсе. Бодрый старт от футболистов «Олмпиакоса».

Впрочем, они установили мяч на центр поля спустя всего семь минут после стартового свистка. Перед этим Маркус Рашфорд из убойной позиции пробил над перекладиной. Правда, передача от Алекса Бальде была далеко не самой удобной, так что англичанин нанёс завершающий удар коленом. А вот Фермин Лопес пробил так, как нужно. Оказался первым на подборе и отправил мяч в ворота — спасибо двум рикошетам от игроков греческого клуба.

В середине первого тайма «Барсе» повезло. Удар Дани Гарсии пришёлся в Марка Касадо, после чего мяч опустился на сетку ворот Щенсного. Вряд ли голкипер спас бы, будь траектория немного иной. Хозяева в конце первой половины укрепили преимущество. И снова забил Лопес, но на этот раз ему ассистировал Педро Фернандес. 17-летний футболист дебютировал в Лиге чемпионов. До этого парня выпустили на тайм в игре Примеры с «Реалом Сосьедад».

К перерыву каталонский клуб предсказуемо гораздо чаще владел мячом (68% на 32%). Однако его преимущество по ударам (шесть против четырёх) и попаданиям в створ (два против одного) было минимальным. А по угловым гости и вовсе не уступали сопернику (по два с каждой стороны). Но самые главные цифры выглядели печально для фанатов «Олимпиакоса».

«Барселона» разгромила «Олимпиакос» Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Начало второй половины — время для достаточно любопытного эпизода. «Олимпиакос» забил — Айюб Эль-Кааби замкнул навес Поденсе. Но португалец, судя по всему, был в офсайде. Однако арбитр Урс Шнидер сбегал к монитору и указал на «точку». Почему? Эрик Гарсия рукой смахнул мяч с головы Эль-Кааби. Марокканец переиграл Щенсного с 11-метровой отметки — мяч от штанги влетел в сетку. Есть первый гол «Олимпиакоса» в турнире!

Интрига? Через пару минут её прикончил Сантьяго Эссе. Футболист «Олимпиакоса» попал рукой в лицо сопернику и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. Интересно, что завтра, 22 октября, аргентинцу исполнится 24 года. Вот это подарок на день рождения!

Через 11 минут положение греческого клуба стало совсем печальным. Шнидер снова поставил пенальти, но теперь в ворота «Олимпиакоса». Судья указал на 11-метровую отметку после того, как разглядел фол со стороны голкипера Константиноса Цолакиса на Рашфорде. Ямаль спокойно развёл мяч и вратаря по разным углам.

Каталонский клуб добил гостей, которым пришлось очень тяжело после удаления. Рашфорд пробил с места и поймал вратаря на противоходе. Через две минуты Фермин оформил хет-трик, ещё через четыре Рашфорд снова огорчил вратаря ударом в ближний угол — 6:1. Греческий клуб откровенно развалился после удаления. А «Барса» хорошо размялась перед «класико»…

