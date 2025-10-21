Катастрофическое невезение «Кайрата» в ЛЧ! В большинстве так и не забили «Пафосу»

«Кайрат» провёл второй домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов в истории. На этот раз клуб из Алма-Аты принял кипрский «Пафос». Казахстанцы получили отличный шанс набрать первые очки в турнире.

На этот раз на стадионе «Центральный» собралось не так много болельщиков, как на игру с мадридским «Реалом». Однако уже на четвёртой минуте зрители получили положительные эмоции. Судья Крис Кавана показал прямую красную карточку защитнику «Пафоса» Жоау Коррее. Он безрассудно сыграл высоко поднятой ногой и попал в голову Луишу Мате.

Получив неожиданное преимущество, «Кайрат» завладел инициативой. В первом тайме хозяева владели мячом 70% времени и нанесли сразу 10 ударов по воротам. Однако качество моментов казахстанцев страдало. Игроки «Кайрата» часто допускали технический брак в атаке. Чрезмерное желание забить нервировало и торопило хозяев. Лучший момент в середине тайма упустил Валерий Громыко: Дастан Сатпаев выкатил ему отличный пас, но форвард «Кайрата» пробил мимо створа из убойной позиции.

«Кайрат» — «Пафос» Фото: Alikhan Sariyev/AP Photo/ТАСС

Интересно, что «Пафос» создал больше опасных моментов даже в меньшинстве. Дважды отличные шансы упустил Влад Драгомир: сначала вышел один на один, однако не переиграл голкипера Темирлана Анарбекова, а затем в выгодной ситуации уступил борьбу Александру Мартыновичу. А на 40-й минуте Домингош Кина завершил контратаку опасным ударом чуть выше перекладины. Также у «Пафоса» был активен самый звёздный игрок встречи – защитник Давид Луис. Бразилец надёжно действовал в обороне и не забывал подключаться на стандарты к чужим воротам.

Старт второго тайма остался за «Пафосом». Киприоты подняли линию защиты и стали действовать агрессивнее. На 52-й минуте Луис нанёс опаснейший удар после подачи с углового – Анарбеков с трудом сделал сейв. Чуть позже бразилец мог снова открыть счёт: выскочил первым на навес, но пробил в упор в грудь голкиперу. Вратарь «Кайрата» отразил и добивание от Пепе.

«Кайрат» не пользовался численным преимуществом. Хотя казахстанцы всё же не забывали отвечать. На 71-й минуте опаснейший выпад завершился плотным ударом Георгия Зарии, однако классный сейв совершил Неофитос Михаил. А через пару эпизодов стадион «Центральный» погрузился в тишину: Драгомир хлёстко пробил по воротам «Кайрата», а мяч от спины Анарбекова влетел в створ. Но уже через минуту трибуны взорвались от радости – Кавана зафиксировал офсайд у полузащитника «Пафоса».

На 77-й минуте за голову схватились уже игроки «Кайрата». Офри Арад из штрафной пробил в дальний угол, но мяч сначала угодил в штангу, прокатился рядом с линией и предательски вылетел в поле. Тотальное невезение преследовало обе команды! Следом Зария снова приложился издали – мимо створа.

Время встречи всё близилось к завершению. В концовке «Кайрат» поджал «Пафос». Хороший момент на 86-й минуте упустил принадлежащий «Челси» Сатпаев: 17-летний вундеркинд бахнул из штрафной выше ворот. Однако огорчить клуб с Кипра так и не удалось.

«Кайрат» — «Пафос» Фото: Alikhan Sariyev/AP Photo/ТАСС

«Кайрат» набрал первое очко в истории в Лиге чемпионов. Хотя у казахстанцев были отличные шансы забрать победу. Впрочем, и «Пафос» в меньшинстве эпизодически действовал круто. Ничья – логичный итог встречи. Впереди у «Кайрата» выезды к «Интеру» и «Копенгагену». Следующий домашний матч в Алма-Ате команда проведёт 9 декабря с «Олимпиакосом».