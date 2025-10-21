Спорный гол ЦСКА и два неочевидных пенальти в его ворота! А вытащили победу в Кубке замены

ЦСКА победил «Акрон» в 6-м туре Фонбет Кубка России и финиширует на первом месте в группе. Армейцы на три очка опережают «Локомотив» при преимуществе над железнодорожниками по личным встречам. А тольяттинцы выбывают из турнира, поскольку даже при равенстве очков уступят «Балтике» по «личкам».

У ЦСКА после разгрома в дерби с «Локомотивом» остались в основе только Тороп (что легко объяснить травмой Акинфеева) и Жоао Виктор. Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поменял вообще все 11 позиций по сравнению с игрой в прошедшем туре РПЛ. А ведь для команды из Тольятти это был фактически решающий матч в битве за третье место в группе и продолжение борьбы за трофей.

Тем не менее «Акрон» действительно начал как команда, которой нужно отыгрываться и забивать. Дебют встречи остался за тольяттинцами. Гости были инициативнее, стремились контролировать мяч и быстро возвращать его себе за счёт контрпрессинга. Армейцы же тяжело входили в игру. Футболисты «Акрона» заставляли своим давлением понервничать даже Торопа, но тот не допускал таких ошибок, как в дерби с «Локомотивом», а вот 19-летний вратарь тольяттинцев Тереховский едва не «привёз» в одном эпизоде под прессингом.

Потом ЦСКА выравнял игру. Вот только в атаке команде Фабио Челестини похвастаться было нечем. Треугольник в полузащите, состоявший из опорника Вильягры и «восьмёрок» Руиса с Верде, работал неважно. Однажды Руис зачем-то полез в дриблинг на своей половине, потерял мяч, и всё завершилось опаснейшим дальним ударом Болдырева. Ещё «Акрон» при первой возможности забрасывал на Беншимола, как привык на Дзюбу. Этот форвард, конечно, не способен цепляться за мяч с той же эффективностью, что экс-капитан сборной России, однако был момент, когда легионер из Кабо-Верде едва не убежал один на один с центра поля. Если бы партнёр точнее сделал пас из глубины, футбольный «буллит» бы состоялся. А так Тороп подстраховал, вылетев за пределы штрафной.

Только перед перерывом ЦСКА выдал хороший отрезок на фоне подсевшего соперника. И в концовке первого забил первым ударом в створ! После прохода Поповича, кросса и отскока Шуманский технично переправил мяч в сетку. Казалось, армейцы рано радуются. Когда серб обыгрывал защитника, мяч выкатился за пределы поля. Но, как ни удивительно, проверка показала, что гол забит по правилам. Видимо, какими-то миллиметрами снаряд зацепился за линию. На самом деле даже с повтором невозможно было разобрать!

Начало второго тайма команды словно скопировали с первого. «Акрон» наступал – контролировал мяч и прессинговал. Впрочем, ЦСКА уже лучше выходил из-под давления и контратаковал на скорости, как любит и умеет при швейцарском тренере. Однако брак всё портил армейцам. На исходе часа встречи в штрафной хозяев после единоборства с Абдулкадыровым свалился Беншимол. Гости выпрашивали 11-метровый. Снова очень непростой эпизод для судей! Цыганок не назначил «легковесный» пенальти, тем не менее VAR предложил ему посмотреть «кино». Изучив повтор, рефери поменял своё решение. Беншимол спокойно забил с «точки».

При счёте 1:1 у ЦСКА тоже не было голевых моментов. Челестини стал выпускать на замены основных игроков, чтобы не отдать матч – на поле появились Алеррандро, Энрике Кармо, Кисляк и Обляков. И сразу после выхода двух российских центрхавов армейцы забили. Эту атаку хозяев мог завершать Энрике Кармо, однако бразилец некстати поскользнулся в чужой штрафной. Продолжился эпизод тем, что Эшковал выбил мяч из-под Алеррандро, но прямо на ногу влетевшему из глубины Кисляку. Матвей поразил цель.

«Запасные» ЦСКА и сделали разницу. Ещё через четыре минуты армейцы забили третий. «Акрону» стоила пропущенного гола потеря на собственной половине. Обляков, Круговой (вышедший пятым на замену) и Алеррандро нарисовали красивую комбинацию. Данил прострелил – бразилец здорово сыграл на опережение.

Этот матч показал разницу между основными игроками ЦСКА и резервистами. К сожалению, для Челестини она слишком заметна. Лучшими силами красно-синие просто разрывали уставший «Акрон» в концовке – армейцы едва не довели дело до разгрома.

Тем удивительнее, что в компенсированное время забила команда Тедеева. Беншимол заработал второй пенальти! Ещё один максимально спорный эпизод. Форвард сам наткнулся на ногу Жоао Виктора или бразилец сфолил? Цыганок после подсказки VAR решил – это 11-метровый.

Беншимол оформил дубль, который, впрочем, улучшил только его собственную статистику, но ничего не дал «Акрону».