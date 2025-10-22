«ПСЖ» улетел в космос! Вдесятером переехал «Байер» — 7:2!

Как здорово, что Лига чемпионов вернулась! Да, игра с участием «Байера» и «ПСЖ» не порадовала интригой. Но какой фактурной она получилась!

Если вы пропустили первый тайм встречи в Леверкузене, то многое потеряли. Пять голов, два пенальти, два удаления — команды дали огня. Хотя этой в большой степени касается «ПСЖ». Гостям хватило всего семи минут, чтобы огорчить бо́льшую часть немецкого стадиона. Нуну Мендеш навесил, а Лоик Баде упустил Вильяма Пачо. Эквадорский защитник пробил головой с рикошетом от газона — он обязан был забивать из такого положения.

В середине первого тайма испанский арбитр Хесус Хиль Мансано поставил пенальти в ворота «ПСЖ». Илья Забарный упал на мяч, который прикатился ему в руку. Спустя пару минут радость фанатов «Байера» сменилась разочарованием — Алехандро Гримальдо зарядил в штангу (Люка Шевалье угадал направление удара).

«ПСЖ» растерзал «Байер» в ЛЧ Фото: Pau Barrena/Getty Images

Через восемь минут «Байер» остался вдесятером. Роберт Андрих двинул локтем в челюсть Дезире Дуэ — здравствуй, удаление (Мансано показал красную карточку после повтора). Показательно, что футболист «Байера» не спорил. Просто переместил капитанскую повязку на рукав Гримальдо. Немецкий клуб устроился на 0:1 и остался в меньшинстве. Ну какие тут шансы на успех?

Однако хозяевам помог провал в обороне «ПСЖ». Кристиан Кофане удрал от защитников, и Забарный остановил его только ценой фола. Пенальти (второй в ворота гостей) и удаление за лишение явной возможности забить мяч. На этот раз бил Алеш Гарсия, а не Гримальдо. Удар в тот же угол, только теперь мяч просочился в сетку.

«ПСЖ» заиграл в формате «10 на 10» гораздо интереснее, чем в равных составах. Гости провели концовку тайма в таком бешеном темпе, что об интриге можно было забыть. Загибаем пальцы. Сначала Хвича Кварацхелия выступил в роли ассистента. Грузин отдал передачу на Дуэ, а тот вторым касанием аккуратно покатил в дальний угол.

Хвича Кварацхелия празднует гол Фото: Alex Grimm/Getty Images

Через три минуты Хвича забил сам. Первый удар Кварацхелии заблокировали, но бедолага Гримальдо вынес прямо на грузина. Второй удар вышел результативным — мяч влетел в ворота рикошетом от двух штанг. Любители пинбола ставят лайк. Прямо перед перерывом Дуэ хорошо приложился в дальний угол — «Байеру» пришлось доставать мяч из сетки в четвёртый раз. После такого событийного тайма нужно было отдохнуть всем.

Спокойствие? Нет, не слышали. Словно так сказали нам команды сразу после перерыва. Нуну Мендеш оказался на позиции центрального нападающего и сделал передачу Витиньи голевой. Один португалец отдал на второго, а тот вонзил мяч в ближний угол через руки вратаря. Это уже бесчеловечно!

Правда, «Байер» достойно ответил. Через четыре минуты весь стадион в Леверкузене увидел настоящий шедевр. Гарсия оформил дубль — идеальное попадание в девятку. Впрочем, испанец даже не праздновал, что и понятно, если учитывать счёт.

Есть хорошие новости для тех, кто скучал по Усману Дембеле. Луис Энрике выпустил не игравшего почти два месяца француза во второй половине. Через три минуты обладатель «Золотого мяча» оправдал выход на замену — пробил точно под вратарём с острого угла. Думали, это всё? В концовке Витинья чётко положил мяч в угол. 7:2!

«Аталанта», «Барселона», «Байер» — довольно серьёзная компания для стартовых матчей Лиги чемпионов. Но «ПСЖ» пока идёт без потерь — девять очков из девяти возможных. А вот «Байер» до сих пор не одержал ни одной победы в турнире.

