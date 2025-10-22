«Арсенал» разнёс «Атлетико» за 13 минут! А Дьёкереша «прорвало» в Лиге чемпионов

«Арсенал» и «Атлетико» провели важнейший матч на общем этапе Лиги чемпионов. Оба клуба претендуют на прямой выход в 1/8 финала. Одержать победу и отнять очки у прямого конкурента планировали как лондонцы, так и мадридцы.

Микель Артета выпустил оптимальный состав. Возможно, в старте мог выйти только Риккардо Калафьори, но место слева в защите занял Майлз Льюис-Скелли. У «Атлетико» также не случилось глобальных сюрпризов. Диего Симеоне сделал всего два изменения по сравнению со встречей с «Осасуной»: Александр Сёрлот появился вместо Антуана Гризманна, а Джулиано Симеоне – вместо Алекса Баэны.

Ход первого тайма получился максимально ожидаемым. «Арсенал» чаще владел мячом, больше атаковал, а гости надеялись на надёжную оборону и быстрые выпады. Артета с гордостью мог сказать, что его команда доминировала. Однако моменты не конвертировались в забитые мячи.

«Арсенал» — «Атлетико» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Первый шанс «Арсенал» упустил на пятой минуте, когда Эберечи Эзе пробил по воротам «Атлетико». Мяч от ноги Давида Ганцко полетел за шиворот Яну Облаку и угодил в перекладину. Позже всё тот же Эзе покатил на Букайо Саку, оказавшегося один на один с голкипером «Атлетико» — словенец спас гостей.

Однако на 25-й минуте Давид Райя чуть не устроил команде весёлую жизнь. Он побежал страховать защитников «Арсенала», однако заигрался и попал под прессинг от Джулиано Симеоне. Тот быстро вбросил мяч из аута на Хулиана Альвареса, который тут же пробил по пустому створу ворот лондонцев. Мяч просвистел в сантиметрах от створа! Лучший момент «Атлетико» за тайм.

За 45 минут «Арсенал» нанёс девять ударов по воротам, всего два – в створ. Количество было обязано конвертироваться в качество после перерыва. Со старта второго тайма лондонцы снова понеслись вперёд. Но «Атлетико» чуть не сломал настрой хозяевам! На 49-й минуте Альварес нанёс обводящий удар в дальний угол и попал в перекладину.

«Арсеналу» же не везло в атаке ровно до 57-й минуты. Вы не забыли, что стандарты – главное оружие команды? Вот «Атлетико», кажется, запамятовал. Испанцы прозевали навес от Деклана Райса со штрафного, на который набежал Габриэл Магальяйнс. Бразилец идеально пробил головой и прошил Облака. А празднование гола защитником у флажка – в отдельную папку с хайлайтами.

Габриэл Магальяйнс празднует гол Фото: Alex Pantling/Getty Images

На этом «Атлетико» закончился. Команда Симеоне «сломалась», и на 64-й минуте «Арсенал» забил ещё. Габриэл Мартинелли оказался в чужой штрафной и ударил в дальний угол – мяч от рук Облака влетел в створ.

А чуть позже включился Виктор Дьёкереш. Швед наконец-то забил за «Арсенал» в Лиге чемпионов! На 67-й минуте он оказался первым на отскоке, развернулся с мячом и вкатил его в ближний угол с шести-семи метров. Виктор отпраздновал гол фирменной маской, а трибуны на «Эмирейтс» скандировали его фамилию.

Дьёкереш вдохновился зарядами и тут же оформил дубль! На 70-й минуте он внёс мяч в ворота «Атлетико» после скидки от Габриэля. Самый счастливый день форварда в Англии?!

РАДОСТЬ ВИКТОРА ДЬЁКЕРЕША Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Арсенал» мучился с «Атлетико», а затем разнёс мадридцев всего за 13 минут. Концовка встречи стала формальностью. Лондонцы уже не неслись вперёд, а гости доигрывали на автомате. Команда Артеты набрала девять очков после трёх туров. У «Арсенала» прекрасные шансы на итоговые топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала. «Атлетико» же набрал всего три очка. Впереди – два домашние встрече с «Юнионом» и «Интером». Нужно побеждать в обоих, чтобы рассчитывать на финиш в восьмёрке сильнейших.