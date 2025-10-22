Конте сломали шестью мячами, Моуринью — тремя, а «ПСЖ» забил 7! 43 гола за вечер ЛЧ!

Во вторник прошла половина встреч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Ярких событий в главном еврокубке – на целый текст! Очень много голов. Рассказываем обо всём в нашем обзоре.

«Кайрат» не дожал «Пафос», игравший целый матч вдесятером

«Кайрат» набрал первое очко в Лиге чемпионов, но едва ли в Алма-Ате рады этой ничьей. Ведь соперник был из разряда тех, кого чемпион Казахстана может побеждать, вдобавок «Пафос» уже с четвёртой минуты играл вдесятером после удаления Корреи. Как ни удивительно, киприоты в меньшинстве атаковали опаснее и даже забили за 20 минут до конца. Но «Кайрату» повезло, так как судьи разглядели офсайд у «Пафоса» в ходе голевой атаки. После этого команда Рафаэля Уразбахтина была по-настоящему близка к голу, когда мяч после удара Арада попал в штангу. А срикошетил – в поле. Между тем для «Пафоса» это уже второе очко в Лиге чемпионов.

Фермин Лопес порвал «Олимпиакос» хет-триком, а «Барса» забила шесть

«Барселона» развлеклась во встрече с «Олимпиакосом» – накидала бывшему победителю Лиги конференций шесть мячей. Фермин Лопес оформил дубль за 39 минут, а завершил матч с хет-триком. Автором дубля стал в её составе летний новичок Рашфорд. Не ушёл с поля без гола и Ямаль, реализовавший пенальти, который тоже заработал англичанин. У «Олимпиакоса» был шанс зацепиться за интригу в начале второго тайма, когда греки сами реализовали 11-метровый усилиями Эль-Кааби. Однако спустя три минуты Эссе заработал вторую жёлтую карточку за отмашку, и «Олимпиакос» остался вдесятером. «Барса» мастерски реализовала численное преимущество.

«Интер» не пропускает в Лиге чемпионов

У «Интера» идеальный старт – три победы в трёх турах. Финалист прошлой Лиги чемпионов разнёс в Бельгии «Юнион», который недавно потерял создавшего чемпионскую команду тренера (Себастьен Поконьоли возглавил «Монако» Головина). Хозяев прибили два гола, забитые перед перерывом Думфрисом и Мартинесом. Вдобавок в начале второго тайма «нерадзурри» заработали пенальти, реализованный Чалханоглу. Затем и молодая звезда «Интера» Эспозито впервые в карьере отличился в главном еврокубке. Кстати, миланцы не просто побеждают – они не пропускают в этой Лиге чемпионов.

Забарный жёстко подставил «ПСЖ». Но парижане ответили семью голами

«Байер» с «ПСЖ» выдали самый результативный матч дня – девять мячей на двоих! Парижане положили семь и тоже взяли максимум очков за три тура. Хотя выиграли в Леверкузене, по сути, вдесятером. Команду дважды подставил украинец Забарный. Он «привёз» пенальти в свои ворота на 25-й и 37-й минутах, а во втором случае заработал ещё и удаление. Правда, четырьмя минутами ранее и «Байер» остался в меньшинстве – Андрих получил красную карточку за то, что ударил Дуэ локтем в лицо. Вратарь «ПСЖ» Шевалье потащил первый 11-метровый, а в игре «10 на 10» парижане легко расправились с хозяевами. Кварацхелия ещё до перерыва отдал голевой пас и забил сам с помощью рикошета от двух штанг. Витинья и Мендеш также набрали 1+1, Дуэ сделал дубль. Отличился и обладатель «Золотого мяча» Дембеле, сыгравший последние полчаса.

Стандарты «Арсенала» и Дьёкереш уничтожили «Атлетико»

Не теряют очков в Лиге чемпионов и лондонские «канониры». Если вы ждали интриги во встрече «Арсенала» с «Атлетико», то, должно быть, разочарованы. Команда Диего Симеоне продержалась тайм, а после перерыва рассыпалась – четыре пропущенных гола за 13 минут. Забивал даже Дьёкереш, прервавший свою сухую серию. Швед оформил дубль. Сперва отправил в сетку отскочивший мяч после неудачного удара Эзе, а затем завершил стандарт. Райс навесил на дальнюю штангу, Магальяйнс сделал скидку в центр вратарской, и Виктор оказался тут как тут. Начался же разгром «Атлетико» с гола самого Магальяйнса. Тогда тоже выстрелило фирменное оружие команды Микеля Артеты – Райс ассистировал со стандарта. Ещё один гол на счету Габриэла Мартинелли.

Моуринью снова неудачно вернулся в Англию

Жозе Моуринью тоже расстроило возвращение в Англию. Особенному не удалась ещё одна попытка напомнить о себе британской публике. Если в прошлом туре «Бенфика» минимально проиграла «Челси» в Лондоне, то теперь потерпела крупное поражение на «Сент-Джеймс Парк». Лиссабонцы держались полчаса, пока Гордон не реализовал один из двух явных голевых моментов «Ньюкасла» до перерыва. А во втором тайме «Бенфика» не справилась ни в атаке, ни в обороне. Вышедший на замену форвард Барнс оформил дубль в течение 12 минут. Самое поразительное, что в первом случае голкипер Поуп сделал ему голевой пас рукой на чужую половину. Бросил на 59 метров!

Холанд добыл победу «Сити» и повторил достижение Роналду

В матче «Манчестер Сити» обошлось в этот день без голевой феерии, однако Хосеп Гвардиола наверняка доволен тем, что его команда победила всухую. Хотя «Вильярреал» не так сильно уступил по xG – 1,38 против 1,50, а ударов даже нанёс больше (11:10). Однако цифры не имеют значения, если у вас есть Холанд и он сам в ударе. Норвежец забил победный гол «Сити» на 17-й минуте после того, как Савио совершил проход по правому флангу и прострелил, а Льюис переправил мяч во вратарскую. Одно касание Эрлинга – и вынимай, «жёлтая подлодка»! Холанд отличился в 12-й встрече подряд за клуб и сборную страны. Он повторил рекорд Криштиану Роналду времён «Реала».

Беллингем-младший сверкнул на фоне бывших звёзд РПЛ

А вот бывшая команда Холанда забила в Копенгагене четыре гола. Вернее – пять. Потому что хозяева отыгрались при счёте 0:1 благодаря автоголу центрального защитника дортмундской «Боруссии» Вальдемара Антона. Вечером вторника на «Паркене» может быть доволен даже проблемный младший брат Беллингема – Джоб отдал голевую передачу на Нмечу в эпизоде с первым голом команды Нико Ковача. Именно Нмеча стал главным героем встречи, оформив дубль в ворота «Копенгагена». Датчан не спасли от поражения экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, вышедшие в стартовом составе.

Невозможно поверить, но «Наполи» пропустил шесть голов в Нидерландах!

Сенсация дня состоялась в Эйндховене. Кто бы мог подумать, что чемпион Италии «Наполи» пропустит шесть мячей в Нидерландах! Оборона команды Антонио Конте напоминала проходной двор, поэтому неаполитанцам не хватило дубля Мактоминея даже для ничьей. ПСВ с экс-спартаковцем Тилем и «динозавром» Перишичем в основе раскатывал «Наполи», словно на тренировке. Гус сделал голевую передачу и был заменён на 85-й минуте, поэтому добивали чемпиона Италии уже без него. Дубль оформил румынский вингер Ман, а малоизвестный пока марокканец Дриош набрал 1+1. Правда, «Наполи» завершал встречу вдесятером, но ведь и Лукка заработал прямую красную карточку уже при счёте 3:1 в пользу команды Петера Боша.