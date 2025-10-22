Протест футболистов Ла Лиги сработал. Матч «Барсы» в США правда навредил бы турниру?

В начале октября стало известно, что УЕФА разрешил Ла Лиге и Серии А провести по одному матчу за границей. Испанская лига получила одобрение на проведение игры «Вильярреал» — «Барселона» в США (Майами), а итальянская лига — на проведение встречи «Милан» — «Комо» в Австралии (Перт). Подобные идеи уже возникали раньше, но до этого блокировались со стороны федераций. Интересно, что теперь УЕФА хоть и согласился с этой инициативой, однако сразу же выразил сомнения.

Александер Чеферин президент УЕФА «Матчи лиги должны проводиться на родной земле. Всё остальное сказывается на болельщиках и потенциально может привести к искажению результатов. Наши консультации подтвердили масштаб этих опасений. Прискорбно, что эти два матча перенесены в другие страны, но это исключение и не должно рассматриваться как прецедент».

Как сообщает Calcio e Finanza, власти Австралии заплатят € 12 млн, из которых € 8-9 млн достанутся клубам (преимущественно «Милану»). Если в Италии, где едва ли не все клубы испытывают финансовые трудности, к этой идее отнеслись относительно лояльно, то в Испании начались протесты. Причём даже не столько со стороны болельщиков, которые могут опасаться, что матчей в их родном городе станет меньше (не так настораживает перенос одной игры, как тенденция — до этого ни один матч топ-лиг не проводили за границей). Возмущение выразили в первую очередь игроки. Ассоциация футболистов Испании (AFE) выпустила официальное заявление при поддержке капитанов команд Ла Лиги:

«Во время 9-го тура чемпионата Испании в начале каждого матча футболисты будут выражать символический протест против отсутствия прозрачности, диалога и согласованности в Ла Лиге относительно возможности проведения матча в США», — сообщалось в заявлении AFE. При этом профсоюз сразу обозначил, что не стал привлекать к этой акции футболистов «Барселоны» и «Вильярреала», чтобы их не подставлять.

Акция протеста футболистов Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

В результате матчи 9-го тура начинались с того, что 22 футболиста после стартового свистка 15 секунд стояли на месте. Болельщики в это время и аплодировали, и свистели. Причём к акции присоединились все команды, включая «Барселону» и «Вильярреал». Так получилось, что в центре поля мяч разводили их соперники, но показательно, что все игроки в этом туре оставались на своих местах в стартовые 15 секунд. После матча полузащитник «Барселоны» Педри заявил, что изначально его команда не была вовлечена в акцию, однако всё-таки решила её поддержать из солидарности с другими футболистами.

Причём сначала протест игроков не показывали в трансляции матча. Вместо этого либо демонстрировали общие планы стадиона, на которых мало что можно разглядеть, либо давали ракурс с камеры-паука над центральным кругом. Хотя раньше всё время с первой секунды показывали общий план с главной камеры. По информации СМИ, это было сделано телевизионщиками по запросу Ла Лиги. Компания HBS (организовывает показ матчей чемпионата Испании) проигнорировала запросы журналистов на эту тему. Ла Лига ответила отказом от комментариев.

Первые секунды матча «Барселона» – «Жирона» Фото: Кадр из трансляции

Можно было подумать, что всё так и закончится на акции футболистов, но история получила развитие. По информации El Partidazo de COPE, Ла Лига направила профсоюзу футболистов письмо, содержание которого можно было расценить как угрозу. Там говорилось о правовых мерах после оценки последствий от протестов игроков.

Последовало и большое количество комментариев. В том числе достаточно едких со стороны самых узнаваемых лиц в чемпионате Испании. Между капитаном «Реала» Дани Карвахалем и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом началась заочная перепалка. Сначала футболист заявил в интервью: «Проведение матча «Вильярреал» — «Барселона» в Майами, безусловно, означает искажение результатов соревнований. Эта ситуация не позволяет всем командам Ла Лиги соревноваться в одинаковых условиях».

Хавьер Тебас Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Затем последовал ответ от президента Ла Лиги: «Считаю, честность турнира не будет нарушена. Фальсификацией турнира мне скорее видятся ролики «Реал Мадрид ТВ» в прошлом сезоне, направленные на давление на арбитров».

И практически сразу последовала реакция от Карвахаля в соцсетях: «Здравствуйте, господин Хавьер Тебас. Нарушение регламента означает фальсификацию соревнований. Вы можете говорить всё что угодно о видео «Реал Мадрид ТВ», однако не можете игнорировать тот факт, что вышеупомянутое является нарушением правил. Если встреча состоится, это оставит пятно на вашем турнире. Доброго дня».

Даниэль Карвахаль Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Ключевая вещь во всей этой теме: как проведение матча за рубежом вредит целостности турнира? Тем более здесь игрок «Реала» жалуется на два утомительных трансатлантических перелёта у главного конкурента. Вряд ли это скажется положительно и на «Барселоне», и на «Вильярреале», учитывая их плотный график. Оба клуба выступают в Лиге чемпионов, а каталонцам ещё спустя две недели предстоит мини-турнир в Саудовской Аравии (четыре команды разыграют между собой Суперкубок Испании).

Может казаться, что перелёты — это не такая большая проблема для современных футболистов, но небольшое нарушение целостности турнира точно есть. И дело не только в перелётах. Получится, что в чемпионате Испании одна из команд провела матч не при поддержке своих фанатов, а на нейтральном поле (мы можем догадаться, за кого в США будут болеть больше на матче «Вильярреал» — «Барселона», который должен быть домашним для менее популярной команды). Преимущество своего стадиона тяжело измерить, однако оно явно есть. Хотя по такой логике чемпионаты мира и многие другие турниры тоже лишены целостности, ведь там для кого-то матчи оказываются домашними.

Игроки «Реала» и «Хетафе» участвуют в протесте Фото: Denis Doyle/Getty Images

Судя по всему, протест в первую очередь объясняется отсутствием диалога с болельщиками и футболистами. Они вроде бы ключевые фигуры в футболе, но решения принимаются без них. Об этом недовольстве говорили в том числе тренер «Барселоны» Ханси Флик и тренер «Реала» Хаби Алонсо. Расширение турниров (Евро, чемпионат мира, Лига чемпионов) и появление новых соревнований (Лига наций, Лига конференций, клубный чемпионат мира) происходили без диалога с футболистами и тренерами, хотя именно они в первую очередь страдают из-за участившихся травм. Теперь же в Испании дали понять, что важные решения не должны приниматься без предварительного диалога с главными участниками индустрии. И это сработало.

Во вторник поздним вечером, когда шли матчи Лиги чемпионов, было официально объявлено, что игра «Вильярреал» — «Барселона» всё-таки не будет перенесена за границу: «Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и уникальную возможность для интернационализации испанского футбола, не может быть реализован». Это вполне можно считать победой футболистов, чей голос был услышан.