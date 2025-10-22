Карьера и жизнь великого советского вратаря Льва Яшина

22 октября — в этот день 96 лет назад на свет появился Лев Яшин. Величайший футбольный вратарь, обладатель «Золотого мяча» и множества рекордов. В честь знаменательного дня вспоминаем жизнь и карьеру легенды.

Лев Яшин



Место рождения: Москва, СССР

Гражданство: СССР

Годы жизни: 22 октября 1929 года — 20 марта 1990 года

Рост и вес: 189 см, 82 кг

Вид спорта: футбол

Амплуа: вратарь

Номер на футболке: 1 Москва, СССРСССР22 октября 1929 года — 20 марта 1990 года189 см, 82 кгфутболвратарь

Детство и юность

Лев Яшин родился 22 октября 1929-го в рабочей московской семье в районе Богородское. Отец, Иван Петрович, работал слесарем на заводе. Мать, Анна Митрофановна, тоже трудилась на заводе, но рано умерла от туберкулёза, когда Лёве ещё не исполнилось семи лет.

С детства мальчик был крупным, физически сильным, но при этом на удивление ловким и быстрым. В школьные годы играл во дворе в футбол, но особого таланта поначалу не проявлял — был обычным пацаном с московской окраины.

Лев Яшин Фото: РИА Новости

Когда началась Великая Отечественная война, семья Яшиных эвакуировалась в Ульяновск. Там 12-летний Лёва пошёл работать на оборонный завод, чтобы помочь фронту. Работал токарем, изготавливал детали для снарядов. Это была тяжёлая, взрослая работа, которая закалила характер и выработала невероятную концентрацию — качества, которые позже пригодятся в воротах.

После войны семья вернулась в столицу, и Яшин устроился работать слесарем на завод «Динамо» — так Лев Иванович и попал в структуру бело-голубых.

Начало профессиональной карьеры

Путь Льва Яшина в большой футбол начался осенью 1944 года, когда 14-летний подросток впервые встал в ворота заводской команды «Красный Октябрь» в Тушине. Тренер Владимир Чечеров, выстроив новичков перед первой тренировкой, ткнул пальцем в самого высокого парня: «Ты будешь вратарём». Так и начался тернистый путь будущего великого голкипера.​

Три года Яшин провёл в команде из Тушино, выступая в чемпионате Московской области. Играл просто и без изысков — ничего революционного, обычный дворовый вратарь, только очень высокий и с отличной реакцией. ​

В 1948 году 18-летний Лев перегорел от изнурительной работы на заводе — перестал ходить туда и даже на тренировки. В СССР за тунеядство могли посадить, поэтому он добровольно отправился служить в армию. Его определили в войска МВД, и через несколько месяцев командир части спросил: «Кто хочет заниматься в футбольной секции?» Естественно, Яшин вышел из строя.​

Именно во время армейской службы произошёл поворотный момент карьеры. В одном из матчей военнослужащий Яшин показал такую игру, что на него обратил внимание Аркадий Чернышёв — тренер молодёжки «Динамо».

Летом 1949 года Яшина пригласили в молодёжную команду, а весной 1950-го перевели в главную в качестве третьего вратаря после Алексея Хомича и Вальтера Саная. Статус был незавидный, но для 20-летнего паренька из рабочей семьи даже это казалось сказкой.

Лев Яшин в форме «Динамо» Фото: РИА Новости

Официальный дебют получился неудачным. В июле 1950-го проходил матч со «Спартаком» в чемпионате СССР, в котором «Динамо» вело 1:0. В середине второго тайма основной вратарь получил травму, и на замену вышел Яшин. Молодой кипер практически сразу пропустил курьёзный гол — 1:1. Встреча так и закончилась ничьей, а Яшин получил мощный удар по самооценке.

Следующий матч с тбилисским «Динамо» получился тоже не лучшим — Яшин вышел в основе, но пропустил четыре мяча и во втором тайме ушёл с поля. После такого невыразительного старта молодого футболиста сослали в дубль, откуда не поднимали почти три года.​

Это было самое тяжёлое время в карьере. Пресса критиковала, болельщики освистывали, в клубе многие считали, что из Яшина никогда не получится высококлассного вратаря. Лев даже подумывал о завершении карьеры и полном переходе в хоккей.​

Хоккейная карьера

Параллельно с футболом Яшин успешно играл в хоккей за «Динамо» на позиции вратаря. Более того, именно в хоккее он сначала добился серьёзных успехов — стал чемпионом СССР 1953 года и даже попал в сборную страны.

Хоккейная закалка дала ему уникальную реакцию, умение играть руками и бесстрашие при бросках в ноги — навыки, которые кардинально изменили его футбольную игру.

Расцвет клубной карьеры

Спасением карьеры Льва Яшина стала работа с тренером дубля. Он кардинально переработал технику, изучил тактику, научился командовать защитой голосом. Главное — обрёл уверенность в себе.​

Возвращение в основу состоялось в мае 1953-го, и это был уже совершенно другой вратарь. Тот сезон оказался удачным и для Яшина, и для его команды — очередной кубок страны для бело-голубых и первый для Льва Ивановича. Хотя в финале он травмировался и был заменён на 58-й минуте, но свой вклад в успех команды внёс. Более того, впервые попал в список лучших футболистов СССР — что ещё три года назад казалось недостижимым.

​1954 год стал переломным. «Динамо» под руководством Михаила Якушина выиграло чемпионат СССР, а Яшин окончательно утвердился в роли основного голкипера.

С «Динамо» Яшин выиграл пять чемпионатов и три Кубка СССР. Всего за клуб он провёл 326 матчей, пропустил 252 гола, в среднем 0,77 мяча за игру — статистика фантастическая.

Яшин был не просто талантом, но и в целом апгрейдил роль вратаря в футболе:

первым начал активно играть на выходах — действовал не только на «ленточке», как это было принято, а двигался по всей штрафной;

использовал голос и активно командовал партнёрами, в первую очередь — защитниками;

первым начал быстро выносить мяч руками, что сейчас кажется неотъемлемым для голкипера, а тогда было в диковинку.

Его коронным приёмом был прыжок «рыбкой» — он буквально летел за мячом, растягиваясь во весь рост. Современники говорили, что у него были «резиновые руки» — дотягивался до мячей, которые казались недоступными.

Лев Яшин в прыжке отбивает мяч Фото: РИА Новости

Матч 100-летия

23 октября 1963 года на «Уэмбли» произошло событие, которое навсегда изменило судьбу Льва Яшина и его место в мировом футболе. В честь 100-летия футбола в Англии был организован «Матч века» между сборной хозяев и командой звёзд остального мира.

Приглашение в сборную мира было само по себе признанием класса — команду собирал чилийский тренер Фернандо Риера, тот самый, который год назад выбил СССР из четвертьфинала чемпионата мира. В составе «команды мечты» играли Альфредо Ди Стефано, Эйсебио, Раймон Копа, Денис Лоу, Ференц Пушкаш — настоящая галактика звёзд мирового футбола. Яшин был выбран основным вратарём на первый тайм, что говорило о его международном авторитете.​​

Стадион был заполнен до отказа — 100 тысяч зрителей. Атмосфера была торжественной, но для Яшина это был экзамен на право называться лучшим вратарём планеты.​ И он этот экзамен сдал блестяще.

Первые 45 минут стали триумфом советского голкипера. Джимми Гривз, звезда английского футбола и будущий чемпион мира 1966 года, несколько раз оказывался один на один с Яшиным — и каждый раз терпел фиаско. «Чёрный паук» совершал невероятные сейвы и демонстрировал коронную технику: прыжки «рыбкой», игру на выходах, молниеносную реакцию.​

Особенно запомнился эпизод, когда Гривз ворвался в штрафную и бил почти в упор — Яшин в последний момент растянулся и парировал мяч кончиками пальцев. Английские болельщики, которые пришли поддержать свою команду, стоя аплодировали советскому вратарю. Это был высший пилотаж — заставить болельщиков соперника рукоплескать тебе.​

Первый тайм закончился нулевой ничьей, и Яшин ушёл с поля под аплодисменты всего стадиона. Во втором тайме створ ворот занял Милутин Шошкич — это было заранее оговорено, чтобы дать возможность сыграть всем запасным игрокам.

Матч выиграли хозяева праздника (2:1), но все говорили только об одном — о 45 минутах магии Льва Яшина. Британская пресса на следующий день пестрела заголовками: «Мы видели лучшего вратаря в истории футбола», «Русский паук сплёл невидимую сеть перед английскими воротами», «Яшин — это не человек, это машина».​

Особенно показательными были слова главного редактора авторитетного немецкого журнала Kicker Карл-Хайнца Хайманна: «В высоком классе Яшина я убедился ещё на Кубке Европы в Париже. Но то, что вратарь показал в Лондоне, было выше всяких похвал. Яшин — лучший вратарь в мире и по праву претендует на «Золотой мяч».​

Сам Лев Иванович позже вспоминал: «Эти 45 минут стоили мне всей карьеры. Я доказал себе и миру, что умею играть против лучших. После Чили меня критиковали, но Лондон всё расставил по местам. Я почувствовал себя настоящим вратарём мирового уровня».

«Золотой мяч»

В конце 1963 года произошла сенсация — советский вратарь стал обладателем «Золотого мяча». Это было событие эпохального масштаба сразу по нескольким причинам:

впервые голкипер получил приз лучшему игроку континента;

впервые победителем стал представитель СССР;

впервые триумфатором оказался футболист московского «Динамо».​

Путь к этому триумфу был драматичным и полным препятствий. Ещё за год до награды Яшин был на грани завершения карьеры, и всему виной ЧМ-1962 в Чили, но об этом позже.

События 1963 года всё расставили на места. С «Динамо» Яшин выиграл чемпионат СССР, продемонстрировав фантастическую статистику: в 27 матчах пропустил всего шесть голов — показатель, который до сих пор кажется нереальным. Но главным событием стал «Матч столетия».​

Голосование за «Золотой мяч» проводил 21 спортивный журналист из стран — членов УЕФА. Каждый эксперт выбирал пятёрку лучших игроков, присваивая им баллы от 5 до 1. Яшин получил убедительную победу с результатом 73 балла из максимальных 105, опередив звёзд атакующего плана:

Джанни Риверу (55 баллов);

Джимми Гривза (51 балл);

Дениса Лоу (45 баллов).

Официальное вручение награды состоялось 27 мая 1964 года в Москве. Приз Яшину лично вручил Макс Юрбини, главный редактор France Football.

Льву Яшину вручают золотой мяч Фото: Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандр/ТАСС

Сам Яшин долго не мог поверить в происходящее, позже он признавался: «Когда мне сообщили о победе, я сначала подумал, что это розыгрыш. Вратарь и «Золотой мяч»? Да ещё советский игрок? Это казалось фантастикой. Но постепенно до меня дошло — я действительно стал лучшим футболистом Европы».

«Золотой мяч» Яшина стал символом того, что в футболе важны не только голы, но и их предотвращение. До 1963-го премию получали исключительно полевые игроки — нападающие и полузащитники. После него ни один вратарь так и не смог повторить этот подвиг, что делает достижение Льва Ивановича поистине уникальным.

Оригинальный трофей долгое время хранился у Яшина дома, затем попал в Музей спорта. После смерти вратаря его вдова Валентина Тимофеевна завещала «Золотой мяч» Музею «Динамо», который открылся в 2023 году. Этот трофей — не просто награда, а символ эпохи, когда советский спорт доказал всему миру, что умеет побеждать в честной борьбе на самом высоком уровне.​

Карьера в сборной СССР

В сентябре 1954-го 24-летний вратарь «Динамо» впервые вышел на поле в красной форме сборной СССР — в товарняке со Швецией, который завершился разгромной победой 7:0. Для футбольного дебютанта это был огромный подарок судьбы: практически идеальная игра, первая победа и сразу «сухарь». Тренер Гавриил Качалин моментально записал Яшина в основной состав — интуиция не подвела.​

Первым серьёзным испытанием стал матч с Венгрией. Команда Ференца Пушкаша была на пике формы — только что взяла серебро чемпионата мира, имела в составе настоящих звёзд. Весь матч Яшин отражал атаку за атакой, не позволяя «золотой команде» забить. Лишь в самой концовке Шандор Кочиш сумел отличиться — 1:1. После матча венгерская пресса писала о «русском пауке», который «спас честь советского футбола».

Яшин в сборной провёл 74 матча, пропустив 70 голов — в среднем чуть меньше гола за игру. Статистика шикарная, учитывая, что играл он против сильнейших команд мира.

Сборная СССР на чемпионате мира Фото: Central Press/Getty Images

Олимпиада-1956

Первым великим достижением стало золото Олимпиады в Мельбурне. СССР впервые участвовал в олимпийском футбольном турнире, и Яшин был основным голкипером.

В финале против Югославии Яшин показал игру высочайшего класса. Югославы имели несколько верных голевых моментов, но советский вратарь с ними справился. Победа 1:0 принесла СССР первое олимпийское золото в футболе.

Чемпионат Европы — 1960

Самым ярким достижением в карьере Яшина стало первенство Европы 1960 года во Франции. Наша сборная обыграла в четвертьфинале Венгрию, а в полуфинале встретилась с Чехословакией.

Полуфинальный матч в Марселе для Льва Ивановича стал шедевром. Чехословаки атаковали беспрерывно, создали множество опасных моментов, но Яшин был неуязвим. Единственный гол забил Виктор Понедельник, и СССР прошёл в финал со счётом 1:0.

Финал с Югославией получился упорным. По окончании основного времени игры — ничья (1:1). А в овертайме Понедельник сумел отличиться — и СССР стал первым чемпионом Европы.

Сборная СССР с кубком Европы Фото: ТАСС

Чемпионаты мира

Дебют на чемпионатах мира состоялся в Швеции в 1958 году, когда сборная Союза впервые квалифицировалась на ЧМ. В четвертьфинале команда проиграла 0:2 Швеции, но Яшин показал достойную игру против будущих вице-чемпионов мира.

Чили-1962 стал для Яшина кошмаром. В четвертьфинале против хозяев турнира он получил удар по голове в первые минуты матча и играл с сотрясением мозга. Результат — поражение 1:2 и жестокая критика на родине. Болельщики писали гневные письма, били стёкла в квартире, протыкали колёса машины, освистывали на стадионах.

Англия-1966 принесла реабилитацию. СССР дошёл до полуфинала, где уступил ФРГ 1:2, но затем проиграл португальцам в матче за бронзу. Яшин показал отличную игру, особенно в четвертьфинале против Венгрии, где совершил несколько блестящих сейвов.

Яшин в матче с ФРГ Фото: Karl Schnoerrer/Getty Images

Капитанская повязка

С 1960 года Яшин стал одним из капитанов, часто выводил команду на поле с повязкой. Он был прирождённым лидером — командовал защитой, подбадривал партнёров, брал ответственность на себя в ключевые моменты.

Современники вспоминали, что голос Яшина было слышно по всему стадиону. Он не просто стоял в воротах — он дирижировал игрой всей команды, указывал защитникам позиции, предугадывал опасные моменты.

Яшин — капитан сборной СССР Фото: Виктор Шандрин/ТАСС

Завершение карьеры в сборной

Последний матч за национальную команду Лев Иванович сыграл 16 июля 1967-го. Тогда играли с Грецией в отборе на Евро-1968. Ту игру сборная Союза выиграла 4:0. Яшина вызывали в сборную и после, но на поле он уже не выходил.

Сборная СССР по футболу Фото: Central Press/Getty Images

Закат карьеры и жизнь после футбола

К концу 1960-х годов Лев Яшин уже был живой легендой советского футбола, но время неумолимо брало своё. В 40 лет он всё ещё демонстрировал высокий уровень игры, но травмы участились, а восстановление занимало всё больше времени.

Особенно тяжёлым стал 1969 год — Яшин начал сезон как основной вратарь, но уже к лету получил очередную травму и смог вернуться только в июле. В матче с ереванским «Араратом» стал лучшим игроком встречи, доказав, что мастерство никуда не делось. Однако становилось очевидно, что эра Яшина в футболе подходит к концу.​

В 1970-м он установил рекорд — не пропускал голы 662 минуты кряду. Это говорит о том, что возраст не помеха для игрока такого уровня.

На чемпионат мира — 1970 в Мексику тренер Гавриил Качалин взял его как третьего вратаря, хотя все понимали, что это скорее дань уважения легенде.​ Когда Яшину предложили выйти на поле, он категорически отказался, объяснив это принципиальной позицией: «В воротах должен играть сильнейший». Этот жест характеризовал Яшина как человека команды, который даже в 40 лет ставил интересы сборной выше личных амбиций.​

Яшин завершил карьеру в 41 год. Прощальный матч прошёл 27 мая 1971 года на стадионе «Лужники» между сборной клубов «Динамо» и сборной мира, в которую входили только звёзды того времени: Эйсебио, Бобби Чарльтон и другие.

Во втором тайме Лев Иванович поднял руки вверх и попросил замену. Яшина пришли проводить 103 тысячи зрителей, многие плакали, провожая не только человека, но и целую эпоху. После окончания матча Яшин вышел с речью, которая оказалась максимально короткой, но стала легендарной: «Спасибо, народ!»

Кстати, в финальном матче Яшину так и не забили, хотя игра закончилась боевой ничьей 2:2.

Прощальный матч Льва Яшина Фото: Игорь Уткин/ТАСС

По завершении профессиональной карьеры Яшин не ушёл из футбола — его назначили начальником команды московского «Динамо». Параллельно помогал подготавливать молодых вратарей для сборной.

С 1972 года Лев Иванович трудился в Спорткомитете СССР. Занимался развитием детско-юношеского футбола — организовывал международные турниры, работал с тренерскими кадрами.​

Яшин активно занимался популяризацией футбола. Он регулярно выступал на телевидении, комментировал матчи, давал интервью спортивным изданиям. Его мнение было авторитетным не только в СССР — зарубежные журналисты часто обращались к нему за экспертными оценками.

Лев Иванович написал несколько книг о футболе, включая автобиографическую «Записки вратаря». В этих работах он делился опытом, рассказывал о тактических нюансах игры в воротах, давал советы молодым футболистам. Нетрудно догадаться, что книги пользовались огромной популярностью.​

Лев Яшин после завершения карьеры Фото: РИА Новости

Достижения и награды

Титулы в клубе и сборной:

5 чемпионатов СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963);

3 Кубка СССР (1953, 1967, 1970);

чемпион СССР по хоккею (1953);

победитель Спартакиады народов СССР (1956);

олимпийский чемпион (1956);

чемпион Европы (1960);

второе место на чемпионате Европы;

четвёртое место на ЧМ-1966.

Индивидуальные награды:

«Золотой мяч» France Football (1963);

лучший вратарь XX века по версии ФИФА;

13 раз получал звание лучшего вратаря года СССР;

член Клуба Игоря Нетто;

трижды «Вратарь года» в СССР по версии журнала «Огонёк»;

Герой Социалистического Труда;

Орден Ленина;

два ордена Трудового Красного Знамени;

Заслуженный мастер спорта СССР;

нагрудный знак «Заслуженный работник МВД».

Личная жизнь

В личной жизни Яшин был полной противоположностью своему грозному образу на поле. Его судьбой и единственной любовью стала Валентина Тимофеевна Шашкова — девушка из простой московской семьи, которая работала радиожурналисткой и корреспондентом.

Встречались они целых пять лет. Лев несколько раз делал предложение, но Валентина не спешила — хотела получше узнать будущего мужа. Да и непросто было встречаться с футболистом: постоянные сборы, разъезды, тренировки, работа на заводе. Они виделись урывками, но чувства только крепли.

Наконец, в декабре 1954 года они решили пожениться. Но и здесь не обошлось без курьёза. В ЗАГСе Валентина, увидев, как соседняя пара заполняет документы, в графе «фамилия после брака» написала «прежняя» — просто не подумала. Лев вспылил, порвал бланки и молча вышел из здания. Валентина бросилась за ним, но он не разговаривал. Казалось, свадьбе конец. Но нет, примирение не заставило себя долго ждать — в конце декабря они всё-таки сыграли свадьбу.

Лев Яшин с женой и дочерьми Фото: Виктор Шандрин/ТАСС

В семье родились две дочери — Ирина и Елена, которых Яшин обожал. Он старался проводить с ними максимум времени между сборами и матчами, возил на рыбалку, учил плавать, рассказывал истории. Для него семья была святым — главной любовью наряду с футболом.

Валентина вспоминала, что они практически никогда не ссорились всерьёз. Если возникал конфликт, то просто не разговаривали какое-то время, но Лев не выдерживал первым — приходил мириться, иногда с букетом цветов, иногда просто брал жену за руку. Он был вспыльчивым, но отходчивым, умел признавать ошибки и никогда не таил обиды.

Вместе они прожили 35 лет — до смерти Льва Ивановича в 1990 году. Валентина Тимофеевна пережила мужа на 32 года, сохранив ему верность и память. Она умерла в мае 2022 года в возрасте 91 года, так и не выйдя замуж повторно.

У Яшиных родились внуки, в том числе Василий Фролов — сын одной из дочерей, который пошёл по стопам деда и стал вратарём. Правда, большой карьеры не получилось — играл за дубль «Динамо», петербургские команды, затем завершил карьеру и стал тренером и учителем физкультуры. Своего сына Василий назвал Львом — в честь великого деда.

Семья Яшина — пример того, как в эпоху советского футбола можно было сохранить простоту и верность, несмотря на славу и успех. Лев и Валентина прожили жизнь без скандалов и громких разводов — редкость не только для спорта, но и для жизни вообще.

Смерть Льва Яшина

В последние годы жизни Лев Иванович тяжело болел, но продолжал работать на благо советского спорта. Он был желанным гостем в воинских частях, на спортивных мероприятиях, всегда откликался на просьбы о встречах с молодыми спортсменами.​

Несмотря на проблемы со здоровьем, Яшин сохранял оптимизм и чувство юмора. Коллеги вспоминали, как он подбадривал окружающих, рассказывал забавные истории из футбольной жизни, никогда не жаловался на недуги.

Лев Иванович умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет от рака желудка. Болезнь развивалась стремительно, и врачи оказались бессильны. За несколько лет до смерти ему ампутировали ногу из-за тромбоза, что стало тяжёлым ударом для человека, всю жизнь посвятившего спорту.

Похороны прошли на Ваганьковском кладбище и собрали тысячи людей — футболистов, тренеров, болельщиков, простых москвичей. Яшина провожала вся страна.

Награждение золотой медалью «Серп и Молот» в квартире Льва Яшина в 1990 году Фото: РИА Новости

Наследие и память

Именем Яшина названа премия лучшему вратарю года от France Football. Также ФИФА включила Яшина в символическую сборную XX века, а болельщики по всему миру признали его лучшим вратарём в истории.

Его именем названы стадионы, улицы, спортивные школы по всему миру. В Москве установлены три памятника великому вратарю: у стадиона «Динамо», в «Лужниках» и на Ваганьковском кладбище. Ещё один памятник установили в 2014 году в Бразилии (Рио-де-Жанейро).

Интересные факты про Льва Яшина

Яшин всегда играл только в чёрной форме — отсюда и прозвища Чёрный Паук, Чёрная Пантера. По его словам, чёрный цвет действовал на соперников устрашающе.

У великого советского вратаря была пагубная привычка — курил практически всю жизнь, иногда даже в перерывах между таймами. По тем временам это считалось нормальным, но позже сказалось на здоровье.

На тренировках он часто играл без перчаток, чтобы лучше чувствовать мяч. А во время матчей надевал тонкие кожаные перчатки — современных технологий тогда не было.

Лев Иванович частенько играл в кепке — это был его личный талисман.

Лев Яшин в кепке Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Яшин был первым вратарём, который начал выбегать из штрафной для перехвата передач и прострелов. До него голкиперы стояли на линии ворот и редко покидали свою зону.

Несмотря на грозный вид на поле, в жизни Яшин был добродушным и весёлым человеком, любил розыгрыши и умел дружить. Многие игроки вспоминали его как человека с прекрасным чувством юмора и золотым сердцем.

Яшин установил несколько рекордов в сборной: играл 14 сезонов подряд (с 1954 по 1967 год), оставался основным вратарём до 38 лет, провёл больше всех матчей среди советских голкиперов.