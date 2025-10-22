Карьера и жизнь великого советского вратаря Льва Яшина

22 октября — в этот день 96 лет назад на свет появился Лев Яшин. Величайший футбольный вратарь, обладатель «Золотого мяча» и множества рекордов. В честь знаменательного дня вспоминаем жизнь и карьеру легенды.
- Детство и юность
- Начало профессиональной карьеры
- Расцвет клубной карьеры
- Матч 100-летия
- «Золотой мяч»
- Карьера в сборной СССР
- Закат карьеры и жизнь после футбола
- Достижения и награды
- Личная жизнь
- Смерть Льва Яшина
- Наследие и память
- Интересные факты про Льва Яшина
Место рождения: Москва, СССР
Гражданство: СССР
Годы жизни: 22 октября 1929 года — 20 марта 1990 года
Рост и вес: 189 см, 82 кг
Вид спорта: футбол
Амплуа: вратарь
Номер на футболке: 1
Детство и юность
Лев Яшин родился 22 октября 1929-го в рабочей московской семье в районе Богородское. Отец, Иван Петрович, работал слесарем на заводе. Мать, Анна Митрофановна, тоже трудилась на заводе, но рано умерла от туберкулёза, когда Лёве ещё не исполнилось семи лет.
С детства мальчик был крупным, физически сильным, но при этом на удивление ловким и быстрым. В школьные годы играл во дворе в футбол, но особого таланта поначалу не проявлял — был обычным пацаном с московской окраины.
Лев Яшин
Фото: РИА Новости
Когда началась Великая Отечественная война, семья Яшиных эвакуировалась в Ульяновск. Там 12-летний Лёва пошёл работать на оборонный завод, чтобы помочь фронту. Работал токарем, изготавливал детали для снарядов. Это была тяжёлая, взрослая работа, которая закалила характер и выработала невероятную концентрацию — качества, которые позже пригодятся в воротах.
После войны семья вернулась в столицу, и Яшин устроился работать слесарем на завод «Динамо» — так Лев Иванович и попал в структуру бело-голубых.
Начало профессиональной карьеры
Путь Льва Яшина в большой футбол начался осенью 1944 года, когда 14-летний подросток впервые встал в ворота заводской команды «Красный Октябрь» в Тушине. Тренер Владимир Чечеров, выстроив новичков перед первой тренировкой, ткнул пальцем в самого высокого парня: «Ты будешь вратарём». Так и начался тернистый путь будущего великого голкипера.
Три года Яшин провёл в команде из Тушино, выступая в чемпионате Московской области. Играл просто и без изысков — ничего революционного, обычный дворовый вратарь, только очень высокий и с отличной реакцией.
В 1948 году 18-летний Лев перегорел от изнурительной работы на заводе — перестал ходить туда и даже на тренировки. В СССР за тунеядство могли посадить, поэтому он добровольно отправился служить в армию. Его определили в войска МВД, и через несколько месяцев командир части спросил: «Кто хочет заниматься в футбольной секции?» Естественно, Яшин вышел из строя.
Именно во время армейской службы произошёл поворотный момент карьеры. В одном из матчей военнослужащий Яшин показал такую игру, что на него обратил внимание Аркадий Чернышёв — тренер молодёжки «Динамо».
Летом 1949 года Яшина пригласили в молодёжную команду, а весной 1950-го перевели в главную в качестве третьего вратаря после Алексея Хомича и Вальтера Саная. Статус был незавидный, но для 20-летнего паренька из рабочей семьи даже это казалось сказкой.
Лев Яшин в форме «Динамо»
Фото: РИА Новости
Официальный дебют получился неудачным. В июле 1950-го проходил матч со «Спартаком» в чемпионате СССР, в котором «Динамо» вело 1:0. В середине второго тайма основной вратарь получил травму, и на замену вышел Яшин. Молодой кипер практически сразу пропустил курьёзный гол — 1:1. Встреча так и закончилась ничьей, а Яшин получил мощный удар по самооценке.
Следующий матч с тбилисским «Динамо» получился тоже не лучшим — Яшин вышел в основе, но пропустил четыре мяча и во втором тайме ушёл с поля. После такого невыразительного старта молодого футболиста сослали в дубль, откуда не поднимали почти три года.
Это было самое тяжёлое время в карьере. Пресса критиковала, болельщики освистывали, в клубе многие считали, что из Яшина никогда не получится высококлассного вратаря. Лев даже подумывал о завершении карьеры и полном переходе в хоккей.
Хоккейная карьера
Параллельно с футболом Яшин успешно играл в хоккей за «Динамо» на позиции вратаря. Более того, именно в хоккее он сначала добился серьёзных успехов — стал чемпионом СССР 1953 года и даже попал в сборную страны.
Хоккейная закалка дала ему уникальную реакцию, умение играть руками и бесстрашие при бросках в ноги — навыки, которые кардинально изменили его футбольную игру.
Расцвет клубной карьеры
Спасением карьеры Льва Яшина стала работа с тренером дубля. Он кардинально переработал технику, изучил тактику, научился командовать защитой голосом. Главное — обрёл уверенность в себе.
Возвращение в основу состоялось в мае 1953-го, и это был уже совершенно другой вратарь. Тот сезон оказался удачным и для Яшина, и для его команды — очередной кубок страны для бело-голубых и первый для Льва Ивановича. Хотя в финале он травмировался и был заменён на 58-й минуте, но свой вклад в успех команды внёс. Более того, впервые попал в список лучших футболистов СССР — что ещё три года назад казалось недостижимым.
1954 год стал переломным. «Динамо» под руководством Михаила Якушина выиграло чемпионат СССР, а Яшин окончательно утвердился в роли основного голкипера.
С «Динамо» Яшин выиграл пять чемпионатов и три Кубка СССР. Всего за клуб он провёл 326 матчей, пропустил 252 гола, в среднем 0,77 мяча за игру — статистика фантастическая.
Яшин был не просто талантом, но и в целом апгрейдил роль вратаря в футболе:
- первым начал активно играть на выходах — действовал не только на «ленточке», как это было принято, а двигался по всей штрафной;
- использовал голос и активно командовал партнёрами, в первую очередь — защитниками;
- первым начал быстро выносить мяч руками, что сейчас кажется неотъемлемым для голкипера, а тогда было в диковинку.
Его коронным приёмом был прыжок «рыбкой» — он буквально летел за мячом, растягиваясь во весь рост. Современники говорили, что у него были «резиновые руки» — дотягивался до мячей, которые казались недоступными.
Лев Яшин в прыжке отбивает мяч
Фото: РИА Новости
Матч 100-летия
23 октября 1963 года на «Уэмбли» произошло событие, которое навсегда изменило судьбу Льва Яшина и его место в мировом футболе. В честь 100-летия футбола в Англии был организован «Матч века» между сборной хозяев и командой звёзд остального мира.
Приглашение в сборную мира было само по себе признанием класса — команду собирал чилийский тренер Фернандо Риера, тот самый, который год назад выбил СССР из четвертьфинала чемпионата мира. В составе «команды мечты» играли Альфредо Ди Стефано, Эйсебио, Раймон Копа, Денис Лоу, Ференц Пушкаш — настоящая галактика звёзд мирового футбола. Яшин был выбран основным вратарём на первый тайм, что говорило о его международном авторитете.
Стадион был заполнен до отказа — 100 тысяч зрителей. Атмосфера была торжественной, но для Яшина это был экзамен на право называться лучшим вратарём планеты. И он этот экзамен сдал блестяще.
Первые 45 минут стали триумфом советского голкипера. Джимми Гривз, звезда английского футбола и будущий чемпион мира 1966 года, несколько раз оказывался один на один с Яшиным — и каждый раз терпел фиаско. «Чёрный паук» совершал невероятные сейвы и демонстрировал коронную технику: прыжки «рыбкой», игру на выходах, молниеносную реакцию.
Особенно запомнился эпизод, когда Гривз ворвался в штрафную и бил почти в упор — Яшин в последний момент растянулся и парировал мяч кончиками пальцев. Английские болельщики, которые пришли поддержать свою команду, стоя аплодировали советскому вратарю. Это был высший пилотаж — заставить болельщиков соперника рукоплескать тебе.
Первый тайм закончился нулевой ничьей, и Яшин ушёл с поля под аплодисменты всего стадиона. Во втором тайме створ ворот занял Милутин Шошкич — это было заранее оговорено, чтобы дать возможность сыграть всем запасным игрокам.
Матч выиграли хозяева праздника (2:1), но все говорили только об одном — о 45 минутах магии Льва Яшина. Британская пресса на следующий день пестрела заголовками: «Мы видели лучшего вратаря в истории футбола», «Русский паук сплёл невидимую сеть перед английскими воротами», «Яшин — это не человек, это машина».
Особенно показательными были слова главного редактора авторитетного немецкого журнала Kicker Карл-Хайнца Хайманна: «В высоком классе Яшина я убедился ещё на Кубке Европы в Париже. Но то, что вратарь показал в Лондоне, было выше всяких похвал. Яшин — лучший вратарь в мире и по праву претендует на «Золотой мяч».
Сам Лев Иванович позже вспоминал: «Эти 45 минут стоили мне всей карьеры. Я доказал себе и миру, что умею играть против лучших. После Чили меня критиковали, но Лондон всё расставил по местам. Я почувствовал себя настоящим вратарём мирового уровня».
«Золотой мяч»
В конце 1963 года произошла сенсация — советский вратарь стал обладателем «Золотого мяча». Это было событие эпохального масштаба сразу по нескольким причинам:
- впервые голкипер получил приз лучшему игроку континента;
- впервые победителем стал представитель СССР;
- впервые триумфатором оказался футболист московского «Динамо».
Путь к этому триумфу был драматичным и полным препятствий. Ещё за год до награды Яшин был на грани завершения карьеры, и всему виной ЧМ-1962 в Чили, но об этом позже.
События 1963 года всё расставили на места. С «Динамо» Яшин выиграл чемпионат СССР, продемонстрировав фантастическую статистику: в 27 матчах пропустил всего шесть голов — показатель, который до сих пор кажется нереальным. Но главным событием стал «Матч столетия».
Голосование за «Золотой мяч» проводил 21 спортивный журналист из стран — членов УЕФА. Каждый эксперт выбирал пятёрку лучших игроков, присваивая им баллы от 5 до 1. Яшин получил убедительную победу с результатом 73 балла из максимальных 105, опередив звёзд атакующего плана:
- Джанни Риверу (55 баллов);
- Джимми Гривза (51 балл);
- Дениса Лоу (45 баллов).
Официальное вручение награды состоялось 27 мая 1964 года в Москве. Приз Яшину лично вручил Макс Юрбини, главный редактор France Football.
Льву Яшину вручают золотой мяч
Фото: Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандр/ТАСС
Сам Яшин долго не мог поверить в происходящее, позже он признавался: «Когда мне сообщили о победе, я сначала подумал, что это розыгрыш. Вратарь и «Золотой мяч»? Да ещё советский игрок? Это казалось фантастикой. Но постепенно до меня дошло — я действительно стал лучшим футболистом Европы».
«Золотой мяч» Яшина стал символом того, что в футболе важны не только голы, но и их предотвращение. До 1963-го премию получали исключительно полевые игроки — нападающие и полузащитники. После него ни один вратарь так и не смог повторить этот подвиг, что делает достижение Льва Ивановича поистине уникальным.
Оригинальный трофей долгое время хранился у Яшина дома, затем попал в Музей спорта. После смерти вратаря его вдова Валентина Тимофеевна завещала «Золотой мяч» Музею «Динамо», который открылся в 2023 году. Этот трофей — не просто награда, а символ эпохи, когда советский спорт доказал всему миру, что умеет побеждать в честной борьбе на самом высоком уровне.
Карьера в сборной СССР
В сентябре 1954-го 24-летний вратарь «Динамо» впервые вышел на поле в красной форме сборной СССР — в товарняке со Швецией, который завершился разгромной победой 7:0. Для футбольного дебютанта это был огромный подарок судьбы: практически идеальная игра, первая победа и сразу «сухарь». Тренер Гавриил Качалин моментально записал Яшина в основной состав — интуиция не подвела.
Первым серьёзным испытанием стал матч с Венгрией. Команда Ференца Пушкаша была на пике формы — только что взяла серебро чемпионата мира, имела в составе настоящих звёзд. Весь матч Яшин отражал атаку за атакой, не позволяя «золотой команде» забить. Лишь в самой концовке Шандор Кочиш сумел отличиться — 1:1. После матча венгерская пресса писала о «русском пауке», который «спас честь советского футбола».
Яшин в сборной провёл 74 матча, пропустив 70 голов — в среднем чуть меньше гола за игру. Статистика шикарная, учитывая, что играл он против сильнейших команд мира.
Сборная СССР на чемпионате мира
Фото: Central Press/Getty Images
Олимпиада-1956
Первым великим достижением стало золото Олимпиады в Мельбурне. СССР впервые участвовал в олимпийском футбольном турнире, и Яшин был основным голкипером.
В финале против Югославии Яшин показал игру высочайшего класса. Югославы имели несколько верных голевых моментов, но советский вратарь с ними справился. Победа 1:0 принесла СССР первое олимпийское золото в футболе.
Чемпионат Европы — 1960
Самым ярким достижением в карьере Яшина стало первенство Европы 1960 года во Франции. Наша сборная обыграла в четвертьфинале Венгрию, а в полуфинале встретилась с Чехословакией.
Полуфинальный матч в Марселе для Льва Ивановича стал шедевром. Чехословаки атаковали беспрерывно, создали множество опасных моментов, но Яшин был неуязвим. Единственный гол забил Виктор Понедельник, и СССР прошёл в финал со счётом 1:0.
Финал с Югославией получился упорным. По окончании основного времени игры — ничья (1:1). А в овертайме Понедельник сумел отличиться — и СССР стал первым чемпионом Европы.
Сборная СССР с кубком Европы
Фото: ТАСС
Чемпионаты мира
Дебют на чемпионатах мира состоялся в Швеции в 1958 году, когда сборная Союза впервые квалифицировалась на ЧМ. В четвертьфинале команда проиграла 0:2 Швеции, но Яшин показал достойную игру против будущих вице-чемпионов мира.
Чили-1962 стал для Яшина кошмаром. В четвертьфинале против хозяев турнира он получил удар по голове в первые минуты матча и играл с сотрясением мозга. Результат — поражение 1:2 и жестокая критика на родине. Болельщики писали гневные письма, били стёкла в квартире, протыкали колёса машины, освистывали на стадионах.
Англия-1966 принесла реабилитацию. СССР дошёл до полуфинала, где уступил ФРГ 1:2, но затем проиграл португальцам в матче за бронзу. Яшин показал отличную игру, особенно в четвертьфинале против Венгрии, где совершил несколько блестящих сейвов.
Яшин в матче с ФРГ
Фото: Karl Schnoerrer/Getty Images
Капитанская повязка
С 1960 года Яшин стал одним из капитанов, часто выводил команду на поле с повязкой. Он был прирождённым лидером — командовал защитой, подбадривал партнёров, брал ответственность на себя в ключевые моменты.
Современники вспоминали, что голос Яшина было слышно по всему стадиону. Он не просто стоял в воротах — он дирижировал игрой всей команды, указывал защитникам позиции, предугадывал опасные моменты.
Яшин — капитан сборной СССР
Фото: Виктор Шандрин/ТАСС
Завершение карьеры в сборной
Последний матч за национальную команду Лев Иванович сыграл 16 июля 1967-го. Тогда играли с Грецией в отборе на Евро-1968. Ту игру сборная Союза выиграла 4:0. Яшина вызывали в сборную и после, но на поле он уже не выходил.
Сборная СССР по футболу
Фото: Central Press/Getty Images
Закат карьеры и жизнь после футбола
К концу 1960-х годов Лев Яшин уже был живой легендой советского футбола, но время неумолимо брало своё. В 40 лет он всё ещё демонстрировал высокий уровень игры, но травмы участились, а восстановление занимало всё больше времени.
Особенно тяжёлым стал 1969 год — Яшин начал сезон как основной вратарь, но уже к лету получил очередную травму и смог вернуться только в июле. В матче с ереванским «Араратом» стал лучшим игроком встречи, доказав, что мастерство никуда не делось. Однако становилось очевидно, что эра Яшина в футболе подходит к концу.
В 1970-м он установил рекорд — не пропускал голы 662 минуты кряду. Это говорит о том, что возраст не помеха для игрока такого уровня.
На чемпионат мира — 1970 в Мексику тренер Гавриил Качалин взял его как третьего вратаря, хотя все понимали, что это скорее дань уважения легенде. Когда Яшину предложили выйти на поле, он категорически отказался, объяснив это принципиальной позицией: «В воротах должен играть сильнейший». Этот жест характеризовал Яшина как человека команды, который даже в 40 лет ставил интересы сборной выше личных амбиций.
Яшин завершил карьеру в 41 год. Прощальный матч прошёл 27 мая 1971 года на стадионе «Лужники» между сборной клубов «Динамо» и сборной мира, в которую входили только звёзды того времени: Эйсебио, Бобби Чарльтон и другие.
Во втором тайме Лев Иванович поднял руки вверх и попросил замену. Яшина пришли проводить 103 тысячи зрителей, многие плакали, провожая не только человека, но и целую эпоху. После окончания матча Яшин вышел с речью, которая оказалась максимально короткой, но стала легендарной: «Спасибо, народ!»
Кстати, в финальном матче Яшину так и не забили, хотя игра закончилась боевой ничьей 2:2.
Прощальный матч Льва Яшина
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
По завершении профессиональной карьеры Яшин не ушёл из футбола — его назначили начальником команды московского «Динамо». Параллельно помогал подготавливать молодых вратарей для сборной.
С 1972 года Лев Иванович трудился в Спорткомитете СССР. Занимался развитием детско-юношеского футбола — организовывал международные турниры, работал с тренерскими кадрами.
Яшин активно занимался популяризацией футбола. Он регулярно выступал на телевидении, комментировал матчи, давал интервью спортивным изданиям. Его мнение было авторитетным не только в СССР — зарубежные журналисты часто обращались к нему за экспертными оценками.
Лев Иванович написал несколько книг о футболе, включая автобиографическую «Записки вратаря». В этих работах он делился опытом, рассказывал о тактических нюансах игры в воротах, давал советы молодым футболистам. Нетрудно догадаться, что книги пользовались огромной популярностью.
Лев Яшин после завершения карьеры
Фото: РИА Новости
Достижения и награды
Титулы в клубе и сборной:
- 5 чемпионатов СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963);
- 3 Кубка СССР (1953, 1967, 1970);
- чемпион СССР по хоккею (1953);
- победитель Спартакиады народов СССР (1956);
- олимпийский чемпион (1956);
- чемпион Европы (1960);
- второе место на чемпионате Европы;
- четвёртое место на ЧМ-1966.
Индивидуальные награды:
- «Золотой мяч» France Football (1963);
- лучший вратарь XX века по версии ФИФА;
- 13 раз получал звание лучшего вратаря года СССР;
- член Клуба Игоря Нетто;
- трижды «Вратарь года» в СССР по версии журнала «Огонёк»;
- Герой Социалистического Труда;
- Орден Ленина;
- два ордена Трудового Красного Знамени;
- Заслуженный мастер спорта СССР;
- нагрудный знак «Заслуженный работник МВД».
Личная жизнь
В личной жизни Яшин был полной противоположностью своему грозному образу на поле. Его судьбой и единственной любовью стала Валентина Тимофеевна Шашкова — девушка из простой московской семьи, которая работала радиожурналисткой и корреспондентом.
Встречались они целых пять лет. Лев несколько раз делал предложение, но Валентина не спешила — хотела получше узнать будущего мужа. Да и непросто было встречаться с футболистом: постоянные сборы, разъезды, тренировки, работа на заводе. Они виделись урывками, но чувства только крепли.
Наконец, в декабре 1954 года они решили пожениться. Но и здесь не обошлось без курьёза. В ЗАГСе Валентина, увидев, как соседняя пара заполняет документы, в графе «фамилия после брака» написала «прежняя» — просто не подумала. Лев вспылил, порвал бланки и молча вышел из здания. Валентина бросилась за ним, но он не разговаривал. Казалось, свадьбе конец. Но нет, примирение не заставило себя долго ждать — в конце декабря они всё-таки сыграли свадьбу.
Лев Яшин с женой и дочерьми
Фото: Виктор Шандрин/ТАСС
В семье родились две дочери — Ирина и Елена, которых Яшин обожал. Он старался проводить с ними максимум времени между сборами и матчами, возил на рыбалку, учил плавать, рассказывал истории. Для него семья была святым — главной любовью наряду с футболом.
Валентина вспоминала, что они практически никогда не ссорились всерьёз. Если возникал конфликт, то просто не разговаривали какое-то время, но Лев не выдерживал первым — приходил мириться, иногда с букетом цветов, иногда просто брал жену за руку. Он был вспыльчивым, но отходчивым, умел признавать ошибки и никогда не таил обиды.
Вместе они прожили 35 лет — до смерти Льва Ивановича в 1990 году. Валентина Тимофеевна пережила мужа на 32 года, сохранив ему верность и память. Она умерла в мае 2022 года в возрасте 91 года, так и не выйдя замуж повторно.
У Яшиных родились внуки, в том числе Василий Фролов — сын одной из дочерей, который пошёл по стопам деда и стал вратарём. Правда, большой карьеры не получилось — играл за дубль «Динамо», петербургские команды, затем завершил карьеру и стал тренером и учителем физкультуры. Своего сына Василий назвал Львом — в честь великого деда.
Семья Яшина — пример того, как в эпоху советского футбола можно было сохранить простоту и верность, несмотря на славу и успех. Лев и Валентина прожили жизнь без скандалов и громких разводов — редкость не только для спорта, но и для жизни вообще.
Смерть Льва Яшина
В последние годы жизни Лев Иванович тяжело болел, но продолжал работать на благо советского спорта. Он был желанным гостем в воинских частях, на спортивных мероприятиях, всегда откликался на просьбы о встречах с молодыми спортсменами.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Яшин сохранял оптимизм и чувство юмора. Коллеги вспоминали, как он подбадривал окружающих, рассказывал забавные истории из футбольной жизни, никогда не жаловался на недуги.
Лев Иванович умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет от рака желудка. Болезнь развивалась стремительно, и врачи оказались бессильны. За несколько лет до смерти ему ампутировали ногу из-за тромбоза, что стало тяжёлым ударом для человека, всю жизнь посвятившего спорту.
Похороны прошли на Ваганьковском кладбище и собрали тысячи людей — футболистов, тренеров, болельщиков, простых москвичей. Яшина провожала вся страна.
Награждение золотой медалью «Серп и Молот» в квартире Льва Яшина в 1990 году
Фото: РИА Новости
Наследие и память
Именем Яшина названа премия лучшему вратарю года от France Football. Также ФИФА включила Яшина в символическую сборную XX века, а болельщики по всему миру признали его лучшим вратарём в истории.
Его именем названы стадионы, улицы, спортивные школы по всему миру. В Москве установлены три памятника великому вратарю: у стадиона «Динамо», в «Лужниках» и на Ваганьковском кладбище. Ещё один памятник установили в 2014 году в Бразилии (Рио-де-Жанейро).
Интересные факты про Льва Яшина
Яшин всегда играл только в чёрной форме — отсюда и прозвища Чёрный Паук, Чёрная Пантера. По его словам, чёрный цвет действовал на соперников устрашающе.
У великого советского вратаря была пагубная привычка — курил практически всю жизнь, иногда даже в перерывах между таймами. По тем временам это считалось нормальным, но позже сказалось на здоровье.
На тренировках он часто играл без перчаток, чтобы лучше чувствовать мяч. А во время матчей надевал тонкие кожаные перчатки — современных технологий тогда не было.
Лев Иванович частенько играл в кепке — это был его личный талисман.
Лев Яшин в кепке
Фото: Валентин Мастюков/ТАСС
Яшин был первым вратарём, который начал выбегать из штрафной для перехвата передач и прострелов. До него голкиперы стояли на линии ворот и редко покидали свою зону.
Несмотря на грозный вид на поле, в жизни Яшин был добродушным и весёлым человеком, любил розыгрыши и умел дружить. Многие игроки вспоминали его как человека с прекрасным чувством юмора и золотым сердцем.
Яшин установил несколько рекордов в сборной: играл 14 сезонов подряд (с 1954 по 1967 год), оставался основным вратарём до 38 лет, провёл больше всех матчей среди советских голкиперов.