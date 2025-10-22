Он не даёт «Пари НН» окончательно утонуть. Чем крут Босельи и кто придёт за ним зимой?

В 2025 году «Пари НН» забил 21 мяч в МИР РПЛ. Так что не стоит удивляться, что команда сначала участвовала в стыковых матчах, официально вылетела из элиты, но потом специальным решением исполкома РФС была возвращена. В этом сезоне лучше пока не стало: «Нижний» по-прежнему на дне, а перспектив для взлёта не особо много.

Однако и там есть свои герои. Главный — Хуан Босельи, который не определился с конкретной позицией на поле, но отвечает почти за всё в атаке. С начала года у него почти половина от общего количества голов — 10, а также одна результативная передача. При этом уругвайца нельзя назвать нападающим в классическом понимании, однако это никак не отражается на его результативности. В нынешнем сезоне он просто король.

А как этот парень оказался в РПЛ?

Лучшую трансферную инвестицию «Пари НН» сделал в сентябре 2023-го, когда процессами ещё руководил Сергей Юран. Клуб отправил на счёт португальского «Жил Висенте» около € 200 тыс. И, конечно, тогда вряд ли кто-то понимал, что за футболист едет в Россию. Ведь в то окно «Нижний» уже по доброй традиции взялся за большую перестройку и подписал Зе Турбо, Стаматова, Кутателадзе, Ведерникова, Трошечкина, Михайлова, Гойло. Где, кстати, большинство из них сейчас? На их фоне трансфер Босельи ничем не выделялся. Пойдёт — здорово. Не пойдёт — найдут способы откатить историю и отправить футболиста обратно.

Да и биография Хуана не то чтобы впечатляла: воспитанник рядового уругвайского клуба «Дефенсор». Поездил по средним клубам Бразилии, ненадолго заскочил в Испанию, а с 2021-го обосновался в Португалии. Сначала была «Тондела», потом трансфер за € 50 тыс. в «Жил Висенте». За два года в Португалии футболист метался между скамейкой и основой, забил шесть голов и вряд ли мог рассчитывать на неожиданный интерес от топа. Поэтому переход в «Пари НН» выглядел логичной историей.

Хуан Босельи после перехода в «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Не менее удивительно, что Юран сразу разглядел в новичке перспективу и с момента его приезда стал использовать на позициях, куда нужно было хоть кого-то поставить. За первые несколько месяцев Босельи сыграл справа, слева, «десяткой» и центрфорвардом. Выходил в старте и на замену, при этом производил позитивное впечатление. А гол и две результативные передачи в первых шести матчах добавили плюсов к репутации.

Однако всё равно полноценным лидером команды в первом сезоне Босельи не стал — тогда эту роль брали на себя другие. Зато уругваец точно запомнился нестандартными решениями, техникой, которая удивительным образом сочеталась с бойцовскими качествами. Отобрать мяч у Босельи уже тогда было проблематично. И сейчас этот скилл никуда не делся.

Взлёт при Иличе и Гончаренко, суперстатистика при Шпилевском. Но что будет дальше?

Сезон-2024/2025 получился ещё более впечатляющим. Хуан, по сути, остался главным игроком впереди — без особой конкуренции. Ведь сложно было всерьёз воспринимать Ожеговича или Зе Турбо. Поэтому именно на уругвайца легли основные функции — забивать, отдавать и формировать контуры игры в атаке. И с задачей он по мере сил справился. На осеннем отрезке отличился пять раз — пострадали в том числе «Краснодар» и московское «Динамо». Важное наблюдение: Хуану абсолютно непринципиально, кто против него действует. Если он в форме и идёт в игрока — обыграть, отдать, открыться может против любой команды, вне зависимости от класса обороны.

Хуан Босельи Фото: ФК «Пари НН»

При этом тренеры продолжали эксперименты с его ролью — уже Гончаренко использовал его как «десятку» в схеме 4-2-3-1 и в тройке игроков атаки при 4-3-3. В весенней части сезона у Хуана тоже пять голов. Да, в том числе покер в ворота «Крыльев Советов» — он стал первым игроком «Пари НН», кто забил сразу четыре на домашнем стадионе. В остальных матчах всё шло не так здорово, однако это можно списать на общий кризис команды. На тот момент это ещё отражалось на результативности игрока.

Но в этом сезоне, как мы видим по статистике, Босельи решил эту проблему. Интересно, что, судя по всему, летом на «Пари НН» вышел «Рубин» с предложением о покупке футболиста. Нижегородцы установили ценник в € 1 млн, однако в Казани посчитала это слишком дорогой инвестицией. Теперь, возможно, жалеют. Потому что мы видим: несмотря на большие проблемы с результатами, Босельи всё ещё олицетворяет игру команды впереди.

Пять голов за 12 туров — базовый минимум. При этом продолжается путешествие по позициям, и везде Хуан сверхполезен. Будет удивительно, если зимой условный ЦСКА или «Краснодар» не придёт за уругвайской звездой. Правда, ценник уже, скорее всего, будет выше € 1 млн.