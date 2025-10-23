«Гарантирую: мы будем сражаться как звери». Противоречивый старт Николича в Греции

Марко Николич летом 2025 года покинул ЦСКА после победы в Кубке России. И в июне возглавил афинский АЕК. Как дела у сербского специалиста в Греции после почти трёх месяцев работы?

АЕК официально представил Николича 21 июня. На пресс-конференции Марко обозначил большие амбиции.

Марко Николич главный тренер АЕКа «Я обещаю руководству и всем в клубе, что им никогда не будет стыдно за то, как АЕК выглядит на поле. Иногда мы будем играть лучше, иногда — хуже. Но точно будем сражаться как звери. Это моя гарантия. Любого, кто не сможет соответствовать этому, не будет в команде. Я пришёл в АЕК, не отдохнув, хотя и знал, что это мне необходимо. Счастлив быть в клубе с такой богатой историей и миллионами болельщиков. Мне нравится этот проект, и я точно знаю, чего от меня ждут».

Перед стартом сезона Николич получил в распоряжение нескольких звёзд. Состав АЕКа пополнили форвард Лука Йович, а также полузащитники Жоау Мариу и Марко Груич. А первым серьёзным испытанием стала квалификация Лиги конференций. АЕК во втором раунде прошёл израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы, затем оказался сильнее кипрского «Ариса» с Александром Кокориным, а в решающем этапе разобрался с бельгийским «Андерлехтом». Николич с ходу дал результат.

Главный вопрос: перешёл ли АЕК на знаменитый «ромб» серба? Да! Но ненадолго. Клуб провёл несколько встреч в любимой формации Марко, а затем стал играть по схеме 4-4-2 в линию. Чуть позже — переход на 4-2-3-1. В дело вмешались травмы, например, вылетел Роберто Перейра. Да и состав АЕКа больше подходит под это сочетание. Кстати, летом в Грецию мог переехать полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. По информации «Чемпионата», он общался с Николичем и договорился о контракте. Однако АЕК не согласовал условия сделки с «Локо» — Марко и Дмитрий не воссоединились.

Марко Николич Фото: Georgia Panagopoulou/EPA/ТАСС

Афинская команда под руководством Николича стала более прагматичной. АЕК — худший в топ-5 чемпионата Греции по количеству забитых мячей. Всего девять! Для сравнения: идущие рядом ПАОК и «Олимпиакос» отличились 11 и 16 раз соответственно. Но вместе с этими командами АЕК пропустил всего пять мячей за семь туров. С обороной у команды Николича всё отлично.

После семи встреч АЕК занимает третье место в чемпионате. Отставание от лидирующего ПАОКа — всего одно очко. Интересно, что команды сыграли друг с другом в последнем туре чемпионата Греции. Афиняне уступили дома со счётом 0:2, и Николич не постеснялся раскритиковать команду после первого поражения в сезоне.

Марко Николич главный тренер АЕКа «Это был странный матч. Я посмотрел статистику и сейчас поговорил с аналитиками. Мне подтвердили, что в первом тайме мы не заслужили такого результата. Это оставляет неприятное впечатление. В первом тайме у нас были хорошие моменты. В то же время у ПАОКа их не было. Два момента, что они создали, были результатом наших ошибок. Пропускать голы можно. Для меня проблема, что мы не смогли отыграться после этого. Мы узнали о команде много нового. Я ищу тех, кто может выстоять, у кого хватит сил прийти в себя, когда матч идёт не по сценарию. Особенно на нашем домашнем стадионе, когда болельщики начинают реагировать раздражённо».

После матча греческие СМИ подметили проблемы АЕКа. Например, журналист Gazzetta.gr Яннис Серетис считает, что ПАОК мог забить и четыре мяча. Также, по его мнению, проблема команды Николича заключается в безыдейности в атаке. Работы у Марко ещё предостаточно. Хотя даже в такой ситуации серб даёт результат: АЕК борется за золото и остаётся в гонке. Об этом скилле Николича мы знаем ещё со времён «Локомотива».

В матче с ПАОКом на поле вышел российский полузащитник клуба из Салоник Магомед Оздоев. Но результативными действиями не отметился. А Фёдор Чалов остался на скамейке.

Марко Николич Фото: Igor Kupljenik/Zuma/ТАСС

Однако один россиянин всё же впечатлил Николича. Во встрече 3-го тура АЕК обыграл в гостях «Левaдиакос» (1:0). Счёт мог быть намного крупнее, если бы не крутая игра голкипера Юрия Лодыгина. Тот совершил пять сейвов и заслужил похвалу от Николича: «Лодыгин сделал несколько потрясающих спасений, теперь я буду его хорошо знать».

В 1-м туре общего этапа Лиги конференций АЕК уступил в гостях словенскому «Целе» (1:3). Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, в предстоящей игре грекам необходима победа. В Лиге конференций команды проводят всего по шесть матчей в первом раунде. Получится ли у Марко Николича выжать максимум в еврокубках?