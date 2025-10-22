Топ-события четверга: дебют Дёмина в НБА, Талалаев против «Локо» и московское дерби в КХЛ

Яркое 23 октября: Чалов и Оздоев в Лиге Европы, «Краснодар» — «Сочи» в Кубке России, Капризов в НХЛ, «Автомобилист» — «Трактор» и волейбол!

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: хватит ли «Миннесоты» на концовку выезда?

«Миннесота» завершает долгий пятиматчевый выезд встречей с «Нью-Джерси». У команды Джона Хайнса не так много поводов для радости – три победы при одном поражении, зато в предыдущей встрече обыграны «Рейнджерс», а Данила Юров отметился дебютным голом в НХЛ (Кирилл Капризов тоже забил). Хватит ли «дикарей» на то, чтобы выложиться в концовке перед возвращением домой? «Дэвилз» – грозный соперник и лидер Востока.

🏀 2:00: «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: дебют Егора Дёмина в НБА!

Дождались! Наконец-то перспективный российский баскетболист Егор Дёмин может провести свой первый матч в НБА. Да, он ещё полностью не оправился от травмы и не будет задействован на все 100%, однако главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес заявил, что Дёмин получит свои минуты на паркете. В предсезонке Егор удивил, получится ли в игре с «Шарлотт» сделать то же самое?

🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли «Детройт» побеждать?

«Детройт», долгие годы прозябавший на дне, в этом сезоне взял быка за рога и уже выдал победную серию из пяти матчей. У «Баффало» же всё как обычно – команда плетётся в хвосте Восточной конференции. Кажется, «Ред Уингз» продлят свою победную серию – или нет?

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как себя проявит Купер Флэгг?

О «таланте поколения» не слышал только ленивый в мире баскетбола. Очень давно о первом номере драфта НБА не говорили так много. Наверное, с Купером Флэггом может посоревноваться только Виктор Вембаньяма, который уже доказал свою состоятельность на деле. Вот именно в дебютном матче Флэггу и предстоит встретиться с Инопланетянином и его «Сан-Антонио». Кто возьмёт верх?

🎾 7:30*: Екатерина Александрова (Россия, 2) — Жаклин Кристиан (Румыния, LD), Токио, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Александрова до чемпионки ТБШ Кенин?

Екатерина Александрова после поражения в финале «пятисотника» в Нинбо продолжает выступления в Азии. На турнире аналогичной категории в Токио россиянка начинает борьбу со второго круга. Её соперницей станет румынка Жаклин Кристиан. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Вакана Сонобэ — Софья Кенин.

🏒 16:30: «Авангард» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как повлияют на «Северсталь» трудности по пути в Омск?

«Северсталь» уже вторая в Западной конференции. Команда Андрея Козырева одержала пять побед подряд – дома над «Сочи», «Локомотивом» и «Автомобилистом», а также на выезде в Хабаровске и Владивостоке. После этого команда отправилась в гости к «Авангарду», но не смогла приземлиться в Омске и отправилась в Тюмень. Насколько это выбьет «сталеваров» из колеи?

Подробности приключений «Северстали»: Эксклюзив Самолёт с «Северсталью» не смог приземлиться в Омске и был вынужден лететь в Тюмень

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Автомобилист» реванш?

Вторая из запланированных шести встреч между «Трактором» и «Автомобилистом» в этом сезоне. Первая состоялась чуть более месяца назад, также в Екатеринбурге. Тогда счёт был открыт только в третьем периоде, а игра закончилась сухой победой челябинцев. Получится ли у хозяев взять реванш?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Енисей», мужская Суперлига, 2-й тур

Интрига: реабилитируются ли белгородцы?

Для клуба из Белгорода чемпионат начался с холодного душа — поражения 2:3 от «Горького». «Львы» расслабились после легко выигранных двух сетов и поплатились за это. Теперь нужно реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с крепким «Енисеем». Красноярцы в 1-м туре одолели «Газпром-Югра». Кто окажется сильнее?

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как закончится московское дерби?

«Спартак» в последнем матче устроил безумную перестрелку с «Шанхаем», спасшись с 3:6 за последние пять минут игры и одержав победу по буллитам. Да и в целом команда находится в отличной форме, выиграв шесть из восьми последних матчей. У «Динамо» тоже дела идут, правда, в последней игре с действующим чемпионом они не справились. Что же покажут соперники в дерби?

🎦 ⚽️ 19:45: «Фенербахче» — «Штутгарт», Лига Европы, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: команда Тедеско обыграет непростого соперника?

«Фенербахче» и «Штутгарт» набрали по три очка в двух стартовых турах Лиги Европы. Теперь команды встретятся в Стамбуле. Победа сильно необходима обоим клубам. Она сохранит хорошие шансы на попадание в топ-8 по итогам общего этапа и прямой выход в 1/8 финала. Играть два лишних стыковых матча не хочется никому. А поражение приблизит одну из сторон к такому исходу (либо вовсе к вылету).

Матвей мог бы выйти в предстоящем матче: Матвей Кисляк объяснил, почему не перешёл из ЦСКА в «Фенербахче»

⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Сочи», Кубок России, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» разберётся с аутсайдером группы?

«Краснодар» уже обеспечил себе первое место в группе Кубка России. «Сочи» же завершает выступление в турнире. Встреча в 6-м туре — формальность. Конечно, главная задача — не потерять игроков из-за травм. Но «Сочи» наверняка хочет обыграть соперника для обретения уверенности. Хотя «Краснодар» остаётся огромным фаворитом предстоящей встречи.

Южане уже знают соперника по плей-офф: Стали известны три пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России из четырёх

⚽️ 21:00: «Балтика» — «Локомотив», Кубок России, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: заключительный матч команд на групповом этапе

«Локомотив» и «Балтика» уже знают свою судьбу. Москвичи в первом раунде плей-офф сыграют со «Спартаком» в Пути РПЛ. Калининградцев ждёт путешествие по Пути регионов. Так что в 6-м туре группового этапа перенапрягаться вряд ли кто-то будет. Но хотя бы ждём результативную встречу.

⚽️ 22:00: «Лилль» — ПАОК, Лига Европы, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Оздоева и Чалова едет во Францию

«Лилль» — один из семи клубов, одержавших две победы на старте общего этапа ЛЕ. ПАОК же набрал всего одно очко. Поэтому предстоящий выезд во Францию очень важен для греков. Новая потеря очков отдалит даже от перспективы забраться в топ-24. «Лилль» же стремится как можно скорее забронировать прямой выход в 1/8 финала.