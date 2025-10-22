Тюкавин перевернул решающую игру Кубка одним касанием. А у молодого Бабаева — хет-трик!

Московское «Динамо» выиграло у «Крыльев Советов» борьбу за второе место в группе Фонбет Кубка России. Команда Валерия Карпина продолжит борьбу за трофей в плей-офф Пути РПЛ. Разгромив самарцев, бело-голубые обошли их на три очка.

Ни Карпин, ни Магомед Адиев не сделали полной ротации состава после тура РПЛ. У московского «Динамо» в основе остались четверо – Фернандес, Касерес, Глебов, Фомин. У «Крыльев Советов» и вовсе шестеро – Чернов, Лепский, Печенин, Бабкин, Ахметов, Олейников.

Хозяева сегодня сыграли в чёрном в честь дня рождения Льва Яшина. В такую дату на динамовце Лещуке и на его коллеге Кокареве была особая ответственность. Но до 23-й минуты складывалось впечатление, что в День вратаря полевые игроки решили не тревожить голкиперов. Команда Карпина владела мячом и территориальным преимуществом, пыталась комбинировать на чужой трети, однако скорости и точности «Динамо» не хватало. У «Крыльев Советов» тоже не получались быстрые контрвыпады. До середины первого тайма единственным ударом отметился молодой Окишор, зарядивший издали. Только размял Кокарева.

Обращало на себя внимание стремление Тюкавина открываться в глубину. Подвижный нападающий «Динамо» отклеивался от трио центральных защитников самарцев – тем самым находил свободное пространство и становился дополнительной фигурой в середине. В конце концов через центр команда Карпина и провела голевую атаку. Как же здорово сыграл Тюкавин! Фомин отдал ему пас, а Константин в хоккейном стиле подставил ногу, будто клюшку, и вскрыл оборону соперника стенкой на третьего. Экс-форвард «Крыльев Советов» Бабаев не менее классно пробил с лёта.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва ничего интереснее в игре не случилось. Хотя однажды Тюкавин перехватил в центре поля неосторожный поперечный пас бывшего динамовца Лепского – и ударил! Вот только сделал это так, словно всю жизнь был вратарём, а не форвардом. Поспешил. «Крылья Советов» вообще ничего не создали. Габаритный Игнатенко за мяч не цеплялся, в штрафной его не получал. Был момент, когда Печенин в редкой удачной атаке самарцев на скорости вырезал кросс слева. Игнатенко замкнул бы прострел, если бы Фернандес не снял мяч практически с ноги у центрфорварда.

После перерыва «Динамо» продолжало контролировать игру. А впереди зажигали Тюкавин с Бабаевым. Защитники «Крыльев Советов» не успевали за резким Ульви – вингер зарабатывал опасные штрафные. Один из динамовских стандартов загубил Гладышев, который, в отличие от этих двоих, пока явно не в форме после травмы. В прошедший уикенд Ярослав пережил обратную замену в РПЛ. Сегодня не доказал, что тренер был неправ. А вот Фомин блестяще исполнил штрафной на исходе часа встречи – отправил мяч в сетку от штанги ударом с 18 метров.

В течение 60 минут это был редкий матч, в котором Карпин мог оставаться доволен тем, как команда действует в обороне. Но потом динамовцы чуть-чуть потеряли концентрацию, да и «Крылья Советов» наконец осмелели. Команда Карпина пропустила, напомнив о своей старой проблеме. Хозяева разыгрывали мяч от вратаря, Лещук плохим пасом подставил Фомина, Ахметов сделал перехват и потом сам же забил. Тем не менее москвичам повезло – VAR нашёл офсайд, гол отменили. После этого все вопросы об исходе снял Бабаев. «Динамо» классно вышло из-под прессинга самарцев, свежий Маухуб зацепился за мяч и вывел Ульви один на один с Кокаревым. Обыграв вратаря, вингер оформил дубль.

Более того, поймавший кураж Бабаев сотворил хет-трик! Пока это лучший матч 21-летнего Ульви в профессиональной карьере. Подобрав отскочивший мяч, вингер на пространстве подработал его и точно пробил в нижний угол из полукруга. Доигрывавший с повреждением Кокарев не потащил. Голкипера «Крыльев Советов» тут же заменил экс-динамовец Фролов, вышедший на поле впервые с ноября 2024 года.

«Динамо» в плей-офф Пути РПЛ ждёт встреча с «Зенитом». А «Крылья Советов», выдавшие крайне слабую игру в Москве, отправляются в Путь регионов.