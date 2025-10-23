В футболе нельзя брать тайм-ауты. Но в Англии придумали, как обойти правила

Каждый год в футболе дополняются правила. Столько лиг и турниров – кажется, будто уже случилось всё что можно. А потом «Атлетико» вылетает из Лиги чемпионов после двойного касания у Хулиана Альвареса при исполнении пенальти. Летом это правило изменили. Какие-то лазейки в них были, есть и наверняка будут всегда. Тренеры часто прощупывают эти серые зоны, чтобы добиться лучшего результата.

В Чемпионшипе в прошедшие выходные произошел интересный случай, о котором ещё не писали в российских СМИ. И даже в специализированных телеграм-каналах не удалось найти информацию об этом. А между тем хитрость тренера «Чарльтона» заслуживает внимания: он смог взять тайм-аут в футболе, что вроде бы невозможно. На всякий случай напомним. Тайм-аут – это перерыв в матче по просьбе одной из команд. Как правило, тренеры используют его в ключевой момент, чтобы дать указания игрокам. Тайм-ауты есть во многих видах спорта, включая баскетбол и хоккей, однако в футболе они отсутствуют.

18 октября «Чарльтон» принимал на своём поле «Шеффилд Уэнсдей». Хозяева забили дважды в первом тайме, но на 69-й минуте гости один мяч отыграли. А потом провели ещё несколько опасных атак. При счёте 2:1 за 15 минут до конца игры вратарь «Чарлтона» Томас Камински упал на газон и попросил помощи у медицинской бригады.

Вратарю «Чарлтона» Томасу Камински помогают врачи Фото: Кадр из трансляции

Пока врачи осматривали ноги голкипера (а тот что-то говорил, прикрыв рот), остальные футболисты «Чарльтона» собрались у скамейки и начали слушать тренера. Точнее, сразу трёх тренеров, которые что-то объясняли своим игрокам. В центре поля остался лишь один полевой хозяев. Пауза в игре продлилась чуть больше минуты.

Забавно, что ровно в это же время проходил матч «Челси» в АПЛ. И там тоже примерно за 15 минут до конца матча главному тренеру потребовалось донести какую-то информацию до футболистов. В результате на поле вышел Эстевао Виллиан и передал записку Рису Джеймсу, а тот показал её партнёрам по команде. Тренер «Чарльтона» нашёл более эффективный способ донести информацию до своих футболистов во время игры.

Главный тренер «Чарлтона» Натан Джонс общается с игроками Фото: Кадр из трансляции

Игроки «Чарльтона» возвращаются на поле после паузы Фото: Кадр из трансляции

Вратарь «Чарльтона», конечно же, смог доиграть матч до конца, и после него не сообщалось о проблемах Камински со здоровьем. По правилам, если полевой футболист получает повреждение и выходят врачи, то игрока перемещают за пределы поля, а его команда временно продолжает матч в меньшинстве. А вот без вратаря в таких случаях игру не возобновляют. Как правило, таким образом команды тянут время, когда ведут в счёте. Тренер «Чарльтона» Натан Джонс докрутил эту дыру в правилах и, по сути, взял тайм-аут в футболе. В итоге его команда сохранила победный счёт.

Что в этой ситуации могут сделать судьи? Практически ничего. Четвёртый арбитр просто стоял рядом и смотрел, как тренеры «Чарльтона» общаются с игроками. Нет правила, которое запрещало бы их коммуникацию во время пауз. Правда, кое-что судьи могли и даже должны были сделать. Во-первых, по правилам лишь один тренер может стоять на ногах у поля, а тут их было сразу три. Во-вторых, главный тренер должен был получить жёлтую карточку, потому что вышел на поле. Тем более двумя ногами.

Главный тренер «Чарльтона» Натан Джонс Фото: Кадр из трансляции

Однако в целом эта задумка вполне рабочая. Если со скамейки поднимется только один тренер и из своей технической зоны будет давать указания футболистам, которые подошли попить воды, находясь в пределах поля, то по современным правилам судьи никак не смогут этому воспрепятствовать. При этом расстояние между технической зоной и полем – около метра. То есть вполне комфортное для общения тренера с игроками.

Интересно, устранят ли этот пробел в правилах следующим летом. Хотя там – во время ЧМ-2026 – мы ещё наверняка вспомним о влиянии пауз в футболе. Матчи клубного чемпионата мира — 2025 в США прерывались из-за молний, и тогда это явно влияло на игру. Тренер «Аль-Ахли» Хосе Ривейро, например, обратил внимание, как эффективно «Палмейрас» перестроился на игру от обороны благодаря 40-минутной паузе во втором тайме.

Что касается «Чарльтона», за который когда-то играл Алексей Смертин, то команда с приходом Джонса на должность главного тренера сначала вышла из Лиги 1 в Чемпионшип, а теперь идёт там на пятом месте. Впереди ещё бо́льшая часть сезона, но если клуб удержится в топ-6, то сыграет в плей-офф за выход в АПЛ. Там «Чарльтон» последний раз выступал в 2007 году.