«Карабах» забил в ЛЧ на 48-й секунде матча! Но всё же развалился в Испании

«Карабах» – главная сенсация старта Лиги чемпионов. Азербайджанцы одержали две победы: над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0). А в 3-м туре команда Гурбана Гурбанова отправилась на непростой выезд к «Атлетику» в Бильбао. Баски же начали общий этап неудачно, уступив «Арсеналу» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (1:4). Очки команде Эрнесто Вальверде были жизненно необходимы.

Перед матчем футболисты «Атлетика» очень эмоционально пообщались в круге. Однако чрезмерный настрой сыграл против хозяев. Сначала они провели неудачную атаку, в результате которой «Карабах» вытеснил Нико Уильямса с мячом на свою половину. Азербайджанцы заработали аут, мяч отскочил к защитникам «Атлетика», но Эмерик Лапорт и Айтор Паредес запутались – и сделали подарок Леандру Андраде. Полузащитник «Карабаха» выскочил один на один с Унаем Симоном и открыл счёт. 1:0 на первой минуте! Всего 48 секунд понадобилось гостям. Однако до рекорда турнира далеко: Рой Макай забивал за «Баварию» в ворота «Реала», когда на секундомере было 10,12!

После шокирующего старта «Атлетик» не оказался в нокдауне. Команда рванула отыгрываться и совершала попытку за попыткой. Уже к 30-й минуте баски могли не только сравнять счёт, но спокойно забить два-три раза. Превосходный шанс отличиться упустил Ойан Сансет: он оказался один перед воротами «Карабаха», однако пробил мимо створа. Затем дважды гостям угрожал Горка Гурусета, а ещё Нико Уильямс постоянно терзал соперника на левом фланге.

«Атлетик» Бильбао — «Карабах» Фото: Alcoba Beitia/Getty Images

А его брат – Иньяки – на 38-й минуте ушёл с поля. Капитан «Атлетика» получил повреждение. Но неприятная новость тут же забылась. В следующей атаке хозяева сравняли счёт! Микель Хаурехисар увидел, что оборона «Карабаха» сильно поднялась, и выдал шикарную закидушку на Гурусету. Горка убежал один на один с Матеушем Кохальским и положил мяч в ворота «Карабаха». Азербайджанцы апеллировали к судье Игору Паячу по поводу офсайда – безрезультатно.

В концовке тайма «Атлетик» мог получить право на пенальти, однако арбитр не увидел фола на Нико Уильямсе. Команды ушли на перерыв при равном счёте. Но «Атлетик» был намного агрессивнее и опаснее: 2,13 – 0,38 по xG (ожидаемые голы) ярко отражают ход встречи.

Второй тайм не отличался от первых 45 минут. Всё ожидаемо: «Атлетик» продолжил постоянное давление, а «Карабах» оборонялся и рассчитывал на контратаки. В такой ситуации очень сильно баскам помогал рост Гурусеты. 188-сантиметровый форвард часто подбирал мяч после верховых передач/навесов и хорошо боролся с защитниками гостей. А Нико Уильямс продолжал рассчитывать на дриблинг. На 64-й минуте он снова упал в штрафной «Карабаха», а судья… снова промолчал.

Но болельщики на «Сан-Мамес Баррия» всё же дождались гола. На 70-й минуте у вышедшего на замену Роберта Наварро получился шикарный удар в дальний угол. Мяч влетел в правую девятку ворот «Карабаха» – 2:1. Камбэк!

«Атлетик» Бильбао празднует гол Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

После второго гола «Атлетик» не отошёл в оборону. Хозяева снизили скорости, однако старались контролировать мяч. Отдавать инициативу «Карабаху» – плохая идея. Впрочем, даже без большого процента владения гости создали мегамомент. На 85-й минуте они вывели Алексея Кащука один на один, а форвард классно перебросил мяч через Уная Симона. Спас Юри Берчиче – встал на линии ворот и не позволил «Карабаху» сравнять счёт. Было очень остро.

На 88-й минуте «Атлетик» убил всю интригу. У хозяев не получился угловой, но атака продолжилась вторым темпом. Мяч отскочил к Гурусете, а тот принял и вторым касанием мощно пробил в ближний угол метров с 18-20. Шикарный гол и дубль форварда.

«Атлетик» одержал первую победу на общем этапе Лиги чемпионов. «Карабах» же потерпел первое поражение. Сказка команды Гурбанова – всё? Впереди у азербайджанцев матчи с «Челси», «Наполи», «Аяксом», «Айнтрахтом» и «Ливерпулем». Будет трудно набрать даже три-четыре очка. «Атлетик» же из топ-соперников ждёт только «ПСЖ». Баски сохраняют отличные шансы на попадание минимум в топ-24.