Привилегия Баринова. Теперь Дмитрий может легко уйти из «Локо» — и осуждать его не стоит

Здесь не будет рассуждений о патриотизме, вере и любви к эмблеме. Оставим это для болельщицких пабликов — за романтичными нарративами можно проследовать туда. Тезис, основанный на мечтательных желаниях в духе «если ты капитан, ключевой игрок и воспитанник – ты что-то кому-то должен», изжил себя ещё 20 лет назад. И не стоит приводить в пример Игоря Акинфеева или Ризвана Уциева — это исключения, подтверждающие правило.

Мы живём в обществе, где каждые пару лет появляется новая этика. Институт репутации закрылся, не успев отправить в свободное плавание первых выпускников, а всё или почти всё решают деньги. Особенно в карьере людей, которые в достаточном количестве могут заработать их на протяжении лишь 15 лет.

Дмитрий Баринов один раз уже поверил «Локомотиву». Детали мы узнали от представителя игрока Павла Бенатина в конце сентября. С его слов (важно это подчеркнуть), в последний день трансферного окна ЦСКА сделал предложение в € 3 млн. Именно такую сумму клуб заранее обозначил агентам игрока. Якобы «Локо» был готов обсуждать трансфер и внутри РПЛ, и в Европу. За границу, правда, с дисконтом — за € 2 млн. В итоге сначала пришёл АЕК, вариант с которым футболист был готов рассмотреть, однако железнодорожники грекам отказали. Потом — ЦСКА. Тоже мимо. После этого руководство даже приехало на базу с объяснениями. Посыл — ты нам нужен, мы не можем тебя отпустить, а по новому контракту договоримся. Обязательно.

Прошло несколько месяцев. Публично сторонами подтверждено несколько этапов переговоров. Что мы имеем и знаем (частично со слов инсайдеров либо представителей футболиста)? По данным «РБ Спорт», «Локомотив» сделал два предложения. Первое — контракт на три года, но с понижением нынешней зарплаты, которая составляет около € 1,5 млн. Второе — соглашение на два года и с сохранением текущего оклада. Игрок отверг оба варианта. Можно понять позицию клуба, который считает деньги. И стоит её уважать. Однако при этом мегаглупо осуждать за нежелание подписывать этот договор самого Баринова.

Футболисту 29 лет. Он точно оставил в глубокой юности рефлексию и внутренние диалоги, где задаются вопросы: куда можно переходить, а куда — нельзя. Он отлично понимает: следующий контракт — последний крупный в его карьере. И логично хочет заработать столько, чтобы потом не мучила совесть. «Локомотиву» он отдал всё. Выиграны все трофеи, игрок никуда не ушёл в кризисный период, при нём на поле выходит уже новое поколение футболистов, для которых он наставник. Сейчас можно сделать больше и для себя.

Дмитрий Баринов празднует победу в РПЛ с «Локомотивом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если ЦСКА через пару месяцев обратится к игроку и предложит зарплату в € 2 млн в год, какой смысл Баринову отказываться? И главное — из-за чего? Он перейдёт в сопоставимый по уровню клуб, останется в Москве и просто будет зарабатывать больше. Особенно если контракт долгосрочный. Если через пару месяцев на Баринова выйдет «Зенит» и предложит € 2,2 млн плюс соглашение на четыре года (идеальное решение для петербуржцев под новый лимит), то назовите хотя бы одну причину, почему Дмитрий должен отказаться? Не прослеживается ни единой.

Рынок определяет многое. Но, может, не всё. Если завтра почти любому из нас предложат делать то же самое, однако зарабатывать на 30-40% больше, многие ли откажутся? Едва ли. Тем более в том же «Зените» видится куда более реальная перспектива вспомнить, что такое выигрывать титулы. Да и в ЦСКА шансы на трофеи точно не ниже, чем в «Локо». Тезис, что железнодорожникам во что бы то ни стало нужно удержать игрока, тоже странный. Мы видим, насколько эффективно работает академия «Локомотива», выпускающая новые таланты, и как они органично встраиваются на позиции недавних лидеров. Роль Баринова важна, вот только едва ли он своей аурой приближает команду к титулу. Взять его будет тяжело и с Бариновым, и без него. Да и за отсутствие трофеев никто не спросит. А вот за отрицательный финансовый отчёт — могут. Не только спросить, но и принять меры.

«Локомотив» ошибся только в одном — в том, что не продлил контракт с Бариновым заранее. Например, летом 2024-го. Или не продал его летом 2025-го. Так будут говорить в случае, если продление не случится. Однако в «Локо», судя по всему, уж очень уверены, что договориться удастся. Может, в тайных ячейках РЖД всё-таки находятся необходимые тысячи евро для удовлетворения ожиданий игрока? Тогда всё, что мы сейчас видим, лишь движения по поводу условий.

И ничего более.