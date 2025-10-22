Матч с «Оренбургом» ничего не решал — и получилось красиво. Суперудар со штрафного — к просмотру обязателен.

«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?

«Зенит» и «Оренбург» уже после 5-го тура Фонбет Кубка России решили свои турнирные задачи. Петербуржцев никто не мог сдвинуть с первого места, а их соперников по следующему матчу – со второго. Так что сама игра теряла спортивный интерес. Можно было разве что рассуждать о каких-то рекордных нюансах: например, зенитовцы в случае победы стали бы первой командой, которая набрала 18 очков на групповом этапе Кубка России. Однако вряд ли это самая важная цель петербуржцев в этом сезоне.

Отношение к встрече ещё в предматчевом флеше выразил Сергей Семак. Сначала он сделал это стартовым составом, где одновременно вышли два 17-летних юноши: Шилов и Кондаков. А потом и публично, заявив, что не особо понимает и принимает этот формат Кубка. Но ничего не поделать. Надо выходить и играть.

Стартовый состав петербуржцев и правда впечатлял своей необычностью. Ведь на поле одновременно уместились:

в недавнем прошлом игрок сборной Бразилии Жерсон;

два футболиста юношеской сборной России;

плюс Ерохин, Соболев и Андрей Мостовой.

Сложно представить любой другой матч, где они все появились бы на поле одновременно. У «Оренбурга» всё оказалось тоже хаотично, однако Ильдар Ахметзянов не скрывал своих идей. Цель встречи – посмотреть в деле тех игроков, которых он не успел хорошо узнать.

В адекватном формате у тренера на это хватило всего шесть минут. Их оренбуржцы, к слову, провели достойно. Держали мяч на половине поля соперника и даже заработали угловой. Правда, он же привёл к обрезу: в итоге мяч полетел на уходящего в отрыв Мостового, которого догнал Ревазов. И имел неосторожность положить руки на спину соперника. Естественно, Андрей это почувствовал – и тут же рухнул на газон. А игрок оренбуржцев через несколько секунд увидел перед собой красную карточку. Видеоассистенты не могли позвать арбитра к монитору при всём желании. Основания для удаления были.

По инерции гости ещё провели какое-то время в атаке. Но все понимали: это дело времени. И что никакие тактические схемы или бешеная самоотдача не поможет им удержать нули на табло. Особенно полурезервным составом. Дело было только в тайминге. Требовался ответ на вопрос: когда «Зенит» забьёт первый гол? Это могло случиться на 13-й минуте, однако удар Соболева парировал Сысуев. А на 26-й минуте Кондаков заработал штрафной, к мячу подошёл Горшков и исполнил суперудар. Без шансов для голкипера.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так защитник «Зенита» открыл портал в мультивселенную унижения. То, что происходило дальше, иначе назвать трудно. Нет, «Оренбург» не выглядел бестолково или беспомощно. Просто уж слишком сказывалось преимущество в одного игрока, которое наложилось на отсутствие реальной мотивации. Вскоре зенитовцы забили второй – отличился Жерсон. Это, кстати, его первый гол в России.

В принципе, уйти на перерыв при 0:2 – не стыдно. Но уже в компенсированное время гости «привезли» себе сами: Косерик пролетел мимо мяча и отправил к воротам Мостового. Тот не пожадничал и отпасовал на Шилова. Юноше оставалось только протолкнуть мяч в пустые ворота.

После перерыва зенитовцы продолжили развлекаться. А Ахметзянов – знакомиться со своими игроками. У каждого свои цели, несмотря на ситуацию на поле. То, что мяч не оказывался в сетке до 64-й минуты – чудо. Либо удивительная игра Сысуева. Однако потом по забитым мячам соскучился Ерохин. И этому желанию уже было невозможно противостоять. К слову, передачу на него отдал Кондаков – новый персонаж в кубковой истории «Зенита».

Вскоре Ерохин сделал дубль, а перед этим отличился вышедший на замену Мантуан. Но это уже не имело никакого значения, кроме статистического. «Зенит» установил рекорд Кубка, одержал крупнейшую победу в сезоне, однако едва ли кто-то обратит на это серьёзное внимание.

Впереди – важнейшие матчи в РПЛ. И у победителей, и у проигравших.