Слёзы Слуцкого и перестрелки Гогниева. Помните эти ярчайшие камбэки в истории ФНЛ?

С 1:3 — до 7:4, с 3:1 — на 5:5, и с 0:3 — на 3:3 за пару минут! Спойлер: в тексте много культовых имён.

Футбол – это не только предсказуемые результаты, но и перевернутые матчи, отложившиеся в памяти. Мы помним легендарные камбэки в истории ЛЧ, РПЛ, АПЛ. Но «изменить всё» умеют не только там. Ниже – коллекция самых эпичных перестрелок в истории Первой лиги (она же ФНЛ, она же просто Первый дивизион). Ностальгируем! Тут культовые имена из прошлого и невероятные сюжеты.

12 сентября 1994 года. 32-й тур Первой лиги

«Асмарал» (Москва) — «Заря» (Ленинск-Кузнецкий) — 3:4

Голы: 1:0 – 7-я Александр Дозморов, 2:0 – 12-я Михаил Голиков, 3:0 – 39-я Василий Сторчак, 3:1 – 41-я Сергей Лемешко, 3:2 – 57-я Николай Куксов, 3:3 – 64-я Сергей Богачёв, 3:4 – 83-я Сергей Лемешко

Осенью 1994 года первый в России частный футбольный клуб боролся за выживание в Первой лиге под руководством Владимира Белоусова. После двух поражений подряд «Асмарал» принимал на своём поле «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, в составе которой выступал 19-летний Алексей Смертин.

В первом тайме «Асмарал» просто смёл соперника, забив три мяча за 39 минут. Впрочем, гол от Лемешко оставил гостей из Кемеровской области в игре. Во втором тайме на поле доминировала уже «Заря» – Куксов и Богачёв восстановили равный счёт, а Лемешко в итоге оформил дубль и принёс команде победу.

Можно отметить грамотные замены тренера «Зари» Сергея Васютина – во втором тайме выпустил на поле Олега Мусина (потом выступал в РПЛ за «Сокол») и Сергея Кормильцева (тот самый из «Торпедо»).

Интересно, что после этой встречи «Асмарал» собрался, выдал 10-матчевую беспроигрышную серию и остался в лиге. А «Заря» продержалась на втором уровне российского футбола до 1997 года. Команда даже дошла до 1/4 финала Кубка России в 1997-м, одолев по пути ЦСКА.

25 июня 2003 года. 20-й тур Первого дивизиона

«Кристалл» (Смоленск) — «Урал» (Екатеринбург) — 7:4

Голы: 0:1 – 12-я Алексей Вершинин, 1:1 – 13-я Александр Антипенко, 1:2 – 16-я Евгений Аверьянов, 1:3 – 21-я Игорь Решетников, 2:3 – 27-я Сергей Родин, 3:3 – 31-я Сергей Гунько, 3:4 – 49-я Андрей Данилов, 4:4 – 54-я Александр Антипенко, 5:4 – 68-я Евгений Аверьянов, 6:4 – 82-я Александр Антипенко, 7:4 – 88-я Александр Антипенко

11 забитых голов! Но для начала – пару слов о смоленском «Кристалле». Симпатичная команда, перед которой в 1990-х стояла задача по выходу в элитный дивизион. Главным покровителем клуба был Александр Шкадов – генеральный директор объединения «Кристалл» (на тот момент – крупнейший в стране добытчик алмазов). В 1998-м он погиб в результате покушения. Убийство до сих пор не раскрыто.

С годами финансирование «Кристалла» резко сократилось. Однако именно в Смоленске впервые громко о себе заявил Курбан Бердыев – в 2002-м финишировал с командой на пятом месте и ушёл в «Рубин».

Знал ли тогда Бердыев, что вскоре выиграет с «Рубином» два золота РПЛ? Фото: РИА Новости

2003-й стал фатальным для «Кристалла». В первой части сезона смоленский клуб держался в районе первой десятки. Нехватка финансов привела к уходу тренера Дмитрия Галямина и почти всех основных игроков (Томаш Выходил, Олег Шишкин, Сергей Филиппенков и другие). Напоследок они выдали шедевральную игру с «Уралом».

За первый тайм команды настреляли шесть мячей. После перерыва Андрей Данилов вывел «Урал» вперёд, однако «Кристалл» включил максимальную передачу – забил четыре гола. Главным героем встречи стал Александр Антипенко – гигантский (197 см) форвард оформил покер.

Интересно, что в обороне «Урала» играл будущий тренер «Оренбурга» и ЦСКА Владимир Федотов – это был его последний сезон на профессиональном уровне.

Во второй части сезона обескровленный «Кристалл» опустился в зону вылета. В начале 2004-го клуб прекратил существование. «Урал», кстати, тоже вылетел, но уже через год вернулся в Первый дивизион.

26 апреля 2004 года. 7-й тур Первого дивизиона

«Уралан» (Элиста) — «Анжи» (Махачкала) — 5:5

Голы: 1:0 – 10-я Руслан Аджинджал, 2:0 – 13-я Зураб Циклаури, 3:0 – 20-я Андрей Оспешинский, 3:1 – 49-я Гаджи Баматов, 4:1 – 52-я Самир Алиев, 5:1 – 54-я Зураб Циклаури, 5:2 – 63-я Игорь Стрелков, 5:3 – 75-я Игорь Стрелков, 5:4 – 83-я Руслан Агаларов, 5:5 – 90+5-я Небойша Стойкович

Тот самый «Уралан». Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов активно финансировал клуб – дарил автомобили игрокам, мечтал привезти Диего Марадону на пост главного тренера, раздавал игрокам пули с мотивацией: «Если останетесь в Первом дивизионе, вы идёте в степь и стреляетесь. Напишете бумаги, что в вашей смерти никто не виноват».

Окончательное падение «Уралана» началось в 2003-м – Игорь Шалимов опустил команду в пердив. Новым тренером стал 32-летний Леонид Слуцкий, работавший до этого с дублем команды. Вот как он вспоминает 2004-й: «Всё было шикарно. Вернее, шикарно не было, потому что не платили с января. Наступил май – тишина. Руководители просто не приезжали, и тогда все начали всё понимать».

Леонид Слуцкий в «Уралане» Фото: Из личного архива Леонида Слуцкого

«Уралан» начал неплохо – всего одно поражение в первых пяти матчах. Несмотря на финансовые проблемы, в Элисте собрался боевой состав – Олег Кузьмин, Руслан Аджинджал, Андрей Бочков и даже 34-летний Олег Веретенников. Хотя уже был тревожный звонок в игре с брянским «Динамо» (3:3) – команда Слуцкого вела 3:0, однако упустила преимущество. А потом случился «Анжи».

К 59-й минуте «Уралан» вёл 5:1. А потом произошло невероятное – «Анжи» отыграл четыре мяча. Победный гол гости забили на 95-й минуте – отличился сербский защитник Небойша Стойкович. «Когда все ушли из раздевалки, я плакал навзрыд, была истерика. Но никто этих слёз не видел», – вспоминал Слуцкий.

В Махачкале в это время проходил матч «Динамо» с «Черноморцем». Диктор объявлял новости из Элисты. Финальный счёт дагестанские фанаты встретили так, будто «Анжи» выиграл Лигу чемпионов.

В начале 2005-го «Уралан» был ликвидирован.

27 октября 1999 года. 41-й тур Первой лиги

«Тюмень» — «Факел» (Воронеж) — 3:4

Голы: 1:0 – 4-я Роман Баранов, 2:0 – 20-я Сергей Федоренков, 3:0 – 46-я Алексей Шерстнёв, 3:1 – 63-я Сергей Растегаев, 3:2 – 65-я Андрей Коваленко, 3:3 – 74-я Гурбан Гурбанов, 3:4 – 86-я Гурбан Гурбанов

Тюменцы после кошмарного сезона 1998 года, который закончился вылетом из «вышки» (набрали всего восемь очков), боролись за выживание в Первой лиге. А вот «Факел» решал задачу по выходу в элитный дивизион.

Поле стадиона «Геолог» в тот день превратилось в месиво. Как вспоминали местные болельщики, это был «изысканный коктейль из органических удобрений и кровавого фарша сатаны», слегка сдобренный октябрьским сибирским дождём.

«Факел» пытался сыграть в силовой футбол, однако получил 0:3 уже к 46-й минуте. Главный тренер Валерий Нененко даже сделал две замены в первые полчаса – настолько его не устраивала игра «Факела».

Однако во втором тайме гости внезапно проснулись и закинули в ворота Алексея Калюжнова четыре мяча. Дублем отметился Гурбан Гурбанов – будущий главный тренер «Карабаха». По итогам сезона «Факел» получил повышение в классе. Во многом благодаря камбэку на убитом поле «Геолога».

11 апреля 1993 года. 3-й тур Первой лиги

«Спартак» (Анапа) — «Кубань» (Краснодар) — 4:4

Голы: 1:0 – 25-я Александр Яценко, 2:0 – 37-я Александр Яценко, 3:0 – 44-я Валерий Сокольских, 3:1 – 56-я Сергей Белоус, 3:2 – 59-я Станислав Лысенко, 3:3 – 59-я Алексей Бариков, 3:4 – 84-я Мурат Гомлешко, 4:4 – 86-я Игорь Неучев

Небольшая оговорка – тут анапский «Спартак» всё-таки частично исправил свои ошибки и зацепился за ничью. Но это не отменяет убойный характер матча. К перерыву хозяева вели 3:0. А потом «Кубань» Леонида Назаренко восстала из пепла.

Впечатляет, что гости сравняли счёт всего за три минуты. Отрезок с 56-й по 59-ю – гораздо круче, чем финал Лиги чемпионов между «МЮ» и «Баварией» на «Камп Ноу».

Более того, на 84-й минуте «Кубань» вышла вперёд благодаря голу Гомлешко. Но «Спартак» забил спасительный мяч две минуты спустя. Занятно, что обе команды по итогам сезона покинули лигу. В связи с реорганизацией ПФЛ зона вылета расширилась сразу до 14 команд! «Спартак» и «Кубань» не добрались до топ-8 и отправились в третий по статусу дивизион.

17 октября 2020 года. 16-й тур ФНЛ

«Алания» (Владикавказ) — «Шинник» (Ярославль) — 4:4

Голы: 0:1 – 9-я Эльдар Низамутдинов, 0:2 – 24-я Никита Маляров, 0:3 – 29-я Альбек Гонгапшев, 1:3 – 34-я Батраз Гурциев, 1:4 – 49-я Эльдар Низамутдинов, 2:4 – 77-я Батраз Гурциев, 3:4 – 87-я Давид Кобесов (пен.), 4:4 – 89-я Бутта Магомедов

Относительно свежий шедевр. Великая «Алания» Спартака Гогниева часто устраивала результативные перестрелки, однако здесь команда из Владикавказа превзошла саму себя. Причём «Шинник» тогда шёл в зоне вылета, а «Алания» держалась в группе лидеров.

В первые полчаса ярославская команда снесла соперников – Низамутдинов, Маляров и Гонгапшев сделали счёт 3:0 в пользу «Шинника». Гурциев отыграл один мяч, но вскоре 39-летний Низамутдинов оформил дубль.

Эльдар Низамутдинов Фото: ФК «Шинник»

Гогниев не сдался и отправил «Аланию» на ответный штурм. В итоге хозяева отыграли три мяча. Спартаку Артуровичу пришлось резко менять тактику. Вот как Гогниев описывал свою стратегию: «Мы сегодня выпустили четырёх защитников. Хотели сыграть в атаку. Но сегодня, к сожалению, это не сработало. Были ошибки, которые мы посмотрим и проанализируем. Играли в четыре защитника, потом перестроились на пятёрку, а последние 20 минут вы видели, как играли? Центральный защитник Багаев – в центре нападения!»

По итогам сезона «Шинник» вылетел во Вторую лигу. «Алания» заняла четвёртое место и вышла в стыки за право сыграть в элите, однако не получила лицензию на участие в РПЛ.

17 ноября 2021 года. 23-й тур ФНЛ

«Кубань» (Краснодар) — «Алания» (Владикавказ) — 5:5

Голы: 0:1 – 13-я Бутта Магомедов, 1:1 – 23-я Нури Абдоков, 2:1 – 29-я Максим Лаук, 3:1 – 32-я Максим Лаук, 3:2 – 45+1-я Ислам Машуков, 4:2 – 49-я Максим Лаук, 4:3 – 50-я Батраз Гурциев, 5:3 – 58-я Игорь Безденежных, 5:4 – 64-я Батраз Хадарцев, 5:5 – 90+6-я Ислам Машуков

Матч собрал всего 300 зрителей, которые и представить не могли, что станут свидетелями одной из самых драматичных встреч в истории российского футбола. Как уже было сказано выше, «Алания» Гогниева редко устраивала скучные матчи из категории «сварка».

По итогам сезона ФНЛ-2020/2021 команда из Владикавказа забила 74 гола в 42 встречах. Больше наколотили только «Оренбург» (78) и «Крылья Советов» (100). В сезоне-2021/2022 у «Алании» вообще не было конкурентов – 75 мячей в 38 матчах. Близко оказались только победители чемпионата из «Торпедо» (65). Гогниев заявлял, что «люди приходят на стадион и платят деньги, чтобы получить эмоции». Собственно, эти эмоции с ударной дозой адреналина «Алания» подкидывала едва ли не в каждой игре.

Пиком стала встреча с «Кубанью» – «Алания» забивала голы, но постоянно ошибалась в обороне. Впрочем, даже хет-трика Максима Лаука не хватило команде Роберта Евдокимова для победы. Гогниев устроил классический хаотичный навал с хороводами и спас ничью – на 90+6-й минуте Машуков сделал счёт 5:5.

Спартак Гогниев Фото: РИА Новости

«Алания» в итоге финишировала на шестом месте. Впрочем, работу Гогниева заметили в РПЛ – в сентябре 2022-го он возглавил «Химки». Однако это уже совсем другая история.