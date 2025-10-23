17-летний юноша «Баварии» устроил шоу в ЛЧ! Чемпионы Германии забили четыре

У «Баварии» третья победа в трёх турах Лиги чемпионов. Идеальный старт выдала команда Венсана Компани в этом сезоне. Мюнхенцы ведь и в Бундеслиге выиграли все семь встреч.

В стартовом составе «Баварии» вышел 17-летний атакующий полузащитник Карл. По сути, Ленарт – «десятка», но может играть и правого вингера. Это был 10-й матч мюнхенского таланта за главную команду, а в Лиге чемпионов он впервые попал в основу. И уже на пятой минуте Карл забил свой первый гол за «Баварию»! Открылся между линиями, получил проникающую передачу от Та, после чего смело рванул по центру, ушёл от двоих и ударом из полукруга послал мяч под перекладину. Вот это юноша!

«Бавария» с самого начала прижала «Брюгге» к его штрафной и делала всё, что хотела. Классно комбинировала, быстро возвращала себе мяч контрпрессингом. А ведь бельгийцы – отнюдь не проходной соперник. В 1-м туре они разгромили «Монако» (4:1), во 2-м дали бой «Аталанте» (1:2) в Бергамо. Левша Карл и после гола продолжал завораживать болельщиков своей игрой. Раскрутил атаку, которая закончилась попаданием Павловича в штангу, а очередной яркий проход завершил ударом из пределов штрафной в ближний угол. Мяч просвистел рядом со штангой.

Ленарт Карл Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В первом тайме «Бавария» выжала из своего мощного давления ещё два гола. На исходе четверти часа долгая атака команды Компани привела мяч на левый фланг, где Диас с Лаймером разыграли двоечку. Конрад прострелил во вратарскую на Кейна – форвард оказался перед пустыми воротами. Промахнуться англичанину было труднее, чем забить. Теперь у Гарри 20 голов в 12 матчах всех турниров в нынешнем сезоне.

На 34-й минуте мяч в третий раз влетел в ворота голкипера Яккерса, который, прямо скажем, не выручал «Брюгге» – опять пропустил под перекладину. И в этом эпизоде всё сделали на левом краю Лаймер с Диасом. Колумбиец ложным замахом обманул оппонента, а потом зарядил верхом. Более того, незадолго до перерыва Кейн попал в крестовину.

В перерыве главный тренер бельгийцев Ники Хайен поменял весь правый фланг – отреагировал на проблему, но, конечно, с опозданием. «Бавария» перевела игру уже в более спокойное русло, и «Брюгге» поднял голову. Впрочем, Карл по-прежнему притягивал к себе внимание. По команде тренера полетел в прессинг до самого вратаря, спровоцировал ошибку и опасный момент. Затем тонким пасом пяткой вывел Диаса на убойную позицию. Тем не менее голом эти моменты не завершались. Как и выход Кейна один на один – вот тут Яккерс совершил классный сейв.

Никаких трудностей команда Хайена чемпиону Германии не создавала, так что в середине второго тайма Компани со спокойным сердцем отправил на скамейку Карла и Кейна. Ленарт завершил игру с тремя ударами и 87% точных передач. «Бавария» продолжала проверять на прочность штанги собственных ворот. Стойки крепкие, не ломались, в отличие от «Брюгге». А у Диаса отнял дубль Спилерс, вынесший мяч с линии ворот. Тем не менее на 78-й минуте Джексон, поменявший Кейна, сделал счёт 4:0. Летний новичок тоже забил простейший гол в пустые ворота из вратарской – дослал отскочивший мяч.

В концовке «Бавария» была ближе к пятому забитому мячу, нежели «Брюгге» к «голу престижа». Спилерсу понравилась роль вратаря, он ещё раз вынес с линии. Замены добавили энергии команде Компани, а бельгийцы совсем заскучали. Итоговая статистика ударов – 26:5 (в створ – 13:2). По показателю xG перевес у мюнхенцев тоже гигантский – 4,06 против 0,25. За «Брюгге», к слову, сыграл сын Деяна Станковича, опорный полузащитник Александар. Он совершил девять успешных оборонительных действий, однако и это не спасло бельгийцев от разгрома.