Вирц снял проклятие! А «Ливерпуль» наконец-то победил — есть разгром в ЛЧ

Четыре кряду поражения «Ливерпуля» — что-то новенькое. «Айнтрахт» принимал чемпионов Англии в 3-м туре общего этапа ЛЧ и планировал довести их серию неудач до совсем уж абсурдной. Не получилось. Даже ведя в счёте, франкфуртцы устроились на разгром. Спасибо угловым и Вирцу. Да, шуток про «агента 011» не будет!

Главная проблема мерсисайдцев в трёх из четырёх случаев — провальный старт: и от «Кристал Пэлас», и от «Челси», и от «МЮ» пропускали на первых минутах. Здесь подобного избежали, хотя всё вполне могло сложиться иначе: Джонс обрезался, и Баойя выбегал один на один с Мамардашвили — вратарь дуэль выиграл. У «Ливерпуля» же активнее всех вёл себя Исак, к 11-й минуте дважды проверив Цеттерера.

Салах за всем этим, кстати, наблюдал с лавки и вышел лишь в концовке — прямо как в матче с «Галатасараем». Брэдли, увы, появился на поле гораздо раньше него — из-за быстрой травмы Фримпонга. Но вот Вирц начал в старте. Всё-таки уже забивал франкфуртцам в позапрошлом сезоне, а ещё раньше и вовсе угощал их дублем из ассистов. Да и где себя показывать, как не в родной стране?

«Ливерпуль» пытался раскатать соперника, владея мячом 60% времени к 26-й минуте. Ну а «Айнтрахт» поступил проще и цели добился за счёт перехвата у Вирца. Браун лишил немца мяча и организовал контрвыпад, Гётце рванул по флангу и отдал на Кристенсена, а тот бильярдно уложил мяч от штанги в дальний угол.

Расмус Кристенсен Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Видимо, такой пинок и нужен был «Ливерпулю». С 35-й по 44-ю минуту англичане всё перевернули и повели уже сами, причём с комфортом. Сначала Робертсон прервал прострел Брауна и молниеносно закинул вперёд, а у Экитике проблем со скоростью нет: выход один на один, гол, правило бывших, отсутствие празднования. А следом как надо прошли два угловых: ван Дейк с Конате внезапно остались без опеки и замкнули подачи Гакпо с Собослаи соответственно.

Вопрос только один: а «Ливерпуль» что, летом ещё и у «Арсенала» тренера по стандартам Николя Жовера купил? Причём Брэдли с навеса Гакпо тоже в упор бил при 0:1, — там Цеттерер справился. Вот и главное мерсисайдское оружие.

В перерыве Арне Слот сменил Исака на Кьезу и вернулся к привычной схеме с одним центрфорвардом. И уже несколько минут спустя итальянец красиво бил через себя со скидки головой Вирца. После чего? После углового, конечно. Сам Флориан неплохо со штрафного стенку перебрасывал под перекладину. Также в штангу попал Брэдли.

«Айнтрахт» во второй половине об атаке вообще не помышлял, порой имея 25% владения. Франкфуртцы сделали всё, чтобы Вирц наконец-то излечился от вируса нерезультативности – 0+0 было до этой игры за «Ливерпуль» в АПЛ и ЛЧ. На 66-й минуте Флориан прострелил, а Гакпо с линии вратарской не промахнулся. А ещё через четыре минуты отпасовал на Собослаи, которому удалась идеальная «пушка» из-за пределов штрафной. Да, Доминик сделал всё сам, однако по факту у немца два ассиста. Первые за 11 матчей и с Суперкубка Англии. Машина завелась?

Такого простора «Ливерпулю» в нынешнем сезоне ранее в АПЛ и ЛЧ никто не давал. Он и покуражился. Понятно, что дальше будет сложнее. И всё-таки подобный перевес в психологическом плане перестроечной команде явно поможет — особенно Вирцу. «Айнтрахт» же в Лиге чемпионов крайне стабилен, каждый раз оформляя 1:5. В одном случае — победные. В двух других — нет. Впереди — противостояние с «Наполи», там тоже ждём чьего-либо тотального перевеса?