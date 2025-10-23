Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Но гениальный эпизод Винисиуса решил всё!

Центральный матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошёл в Мадриде. В гости к «Реалу» приехал «Ювентус». Команда Хаби Алонсо на старте общего этапа одержала две победы, туринцы же дважды сыграли вничью. Гости в целом давно не побеждали (последний раз – «Интер», ещё в сентябре). А тут такой сложный выезд.

В нынешнем сезоне из топ-соперников «Реал» встречался только с «Атлетико». И разгромно уступил – 2:5. Так что дополнительная интрига – что Алонсо предложит ещё одному сильному клубу. «Ювентус» вышел на первый тайм с чётким планом: сидим в защите и рассчитываем на контратаки. «Реал» же забрал мяч к себе, доминировал (привет Микелю Артете) и искал свободные сантиметры.

Мадридцы уничтожили гостей в первом тайме по статистике. Хозяева нанесли 14 ударов («Ювентус» — всего три) и владели мячом 71% времени. Однако первую парочку опасных моментов создал именно «Ювентус». Сначала неплохой дальний удар по воротам Тибо Куртуа нанёс Уэстон Маккенни, а чуть позже Федерико Гатти приложился с радиуса штрафной.

«Реал» Мадрид — «Ювентус» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Затем на поле солировал уже «Реал». А главной движущей силой в атаке ожидаемо стал Килиан Мбаппе. Француз пытался «сломать» защитную линию итальянцев с помощью дриблинга и дальних ударов. Особенно острым получился отрезок в концовке. На 41-й минуте Килиан опасно пробил из пределов штрафной – Микеле Ди Грегорио спас. А в следующей атаке форвард «Реала» поиздевался над Андреа Камбьязо, раскачал соперника на дриблинге и покатил на Эдера Милитао – бразилец пробил мощно, но неточно.

Старт второго тайма получился неожиданным. «Ювентус» набрался смелости и пошёл в атаку. А на 51-й минуте Душан Влахович выскочил один на один с Тибо Куртуа! Мяч неожиданно прилетел к сербу, тот промчался через всё поле, однако голкипер «Реала» спас команду в критической ситуации. Идеально выставив ногу.

А на 58-й минуте все болельщики резко вспомнили, что на поле находится Винисиус Жуниор. Бразилец был не особо заметен до этого момента. А затем показал гениальную игру! Вингер «Реала» принял мяч на левом фланге, сместился к штрафной, на дриблинге обыграл двух соперников и ударил в дальний угол. Винисиус попал в штангу, а на добивании первым оказался Джуд Беллингем. Англичанин стал автором гола, но основная заслуга принадлежит его партнёру.

Джуд Беллингем Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Ювентус» после пропущенного мяча оказался не в состоянии ответить. Ощущение, что уже при счёте 0:1 туринцы согласились с поражением. А «Реал» продолжил непрерывно атаковать. Мбаппе очень сильно не хотел уйти с поля без забитого мяча. Однако ему никак не удавалось пробить Ди Грегорио. На 71-й минуте голкипер «Ювентуса» потащил опаснейший удар Килиана, а затем – и добивание от Браима Диаса.

У Куртуа на концовку встречи был план: он хотел отметиться не только крутым спасением. На 80-й минуте Тибо шикарно выбросил мяч рукой на Винисиуса, который мчался один на один с голкипером «Ювентуса». Но за бразильца зацепился Шику Консейсау и совершил чистый отбор (хотя это спорно).

На 86-й минуте «Юве» неожиданно создал классный момент. Джонатан Дэвид и Луа Опенда разыграли между собой комбинацию, бельгиец оказался один перед воротами Куртуа. Однако в отчаянном прыжке Асенсио добрался до соперника и заблокировал удар. Защитник «Реала» спас команду ценой травмы.

В концовке «Ювентус» провёл пару неплохих атак, но сравнять счёт не вышло. Команда Алонсо сохранила победный результат. Интрига в концовке жила только из-за плохой реализации «Реала». Хозяева набили 2,81 xG и нанесли аж 28 ударов по воротам Ди Грегорио (девять – в створ). Счёт 1:0 вообще не отражает характер встречи. «Ювентус» мог набрать очки (или одно очко) только случайно. Напомним, команда Игора Тудора не побеждает с 13 сентября. А в Лиге чемпионов у туринцев осталось всего два очка – туманна даже перспектива попасть в топ-24. «Реал» же забрал третью подряд победу и уверенно рвётся в 1/8 финала напрямую.