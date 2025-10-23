Скидки
Лига чемпионов: обзор матчей 22 октября 2025 года, результаты, голы: Реал, Ливерпуль, Бавария, Челси, Ювентус, главное

Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ
Артём Никулин
Обзор игрового дня в Лиге чемпионов (22.10.2025)
Аудио-версия:
Игрок «Славии» разорвал форму соперника, «Карабах» упустил победу, у Осимхена — дубль. Ну а у «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» всё хорошо.

В прошлый игровой день команды наворотили голов: 43 мяча в девяти матчах! Вечером среды забили, конечно, уже поменьше (но немало!). Хотя много мячей не гарантируют качественный футбол — интриг было дальше больше. Обо всём расскажем в традиционном дайджесте.

Конте сломали шестью мячами, Моуринью — тремя, а «ПСЖ» забил 7! 43 гола за вечер ЛЧ! Видео
Конте сломали шестью мячами, Моуринью — тремя, а «ПСЖ» забил 7! 43 гола за вечер ЛЧ! Видео

«Атлетик» спасся после пропущенного на 1-й минуте

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Андраде – 1'     1:1 Гурусета – 40'     2:1 Наварро – 70'     3:1 Гурусета – 88'    

«Карабах» пробил басков уже на 1-й минуте — хозяева устроили перепасовку головами и нечаянно вывели Андраде на ударную позицию.

Дальше гости уже не получали таких подарков, а команда из Бильбао продемонстрировала разницу в классе. 21:9 по ударам, 60% на 40% по владению. Сейчас очки «Атлетику» куда нужнее, у них чудовищная осень: лишь две победы во всех турнирах.

«Будё-Глимт» подумал, что он праймовая «Барселона»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Осимхен – 3'     2:0 Осимхен – 33'     3:0 Акгюн – 60'     3:1 Хельмерсен – 75'    

Норвежцы заигрались в короткий пас с ультрапрессингом и получили трёшку от «Галатасарая». Все голы хозяев пришли после чудовищной самоуверенности игроков «Будё», возомнивших себя футболистами «Барселоны». Тренер Кнутсен не сумел перенастроить игру — похоже, помешали беруши для ушей, с которыми он проходил все 90 минут. Слишком испугался зарядов местных болельщиков. А вот Осимхен сделал дубль – в ЛЧ у него уже три забитых.

Головин вернулся после травмы, а Викарио творил чудеса

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия

Тотальное невезение «Монако»: практически по всем показателям превзошли «Тоттенхэм», по ожидаемым голам наиграли минимум на два мяча, но ушли с одним очком.

Не помогло даже возвращение Головина после травмы. Александр появился на поле на 57-й минуте, опасно пробил по воротам Викарио из-за штрафной и отметился классной закидушкой в штрафную, после которой «Монако» чуть не забил. Но Гульельмо исправился за косяки прошлых матчей. Однозначно лучший футболист матча – он предотвратил 2,68 гола (по модели xG, данные fotmob).

Эмерсон подставил «Марсель»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Пайшао – 14'     1:1 Катамо – 69'     2:1 Сантос – 86'    
Удаления: нет / Эмерсон – 45+2'

Лидер Лиги 1 первым открыл счёт и, вероятно, уверенно бы забрал победу на выезде. Уж слишком уверенно смотрелись в первом тайме. Да и исторически играют со «Спортингом» они хорошо – ни разу не проигрывали!

Всё испортило удаление Эмерсона (того самого из «Челси»): защитник получил вторую жёлтую за нелепую симуляцию на 45+2-й минуте и оставил партнёров в меньшинстве. Весь второй тайм «Спортинг» наседал на соперника и вырвал волевую победу — хоть и с большим трудом.

0:0 по голам, 0:1 по порванным футболкам

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 0
Славия П
Прага, Чехия

По количеству ударов по воротам «Аталанта» со «Славией» стали одними из лучших за игровой день — набили 37 попыток на двоих. Но вратари тащили всё. Из результативных моментов сподобились лишь на порванную футболку — во время борьбы не повезло Де Кетеларе.

Порванная футболка Шарля Де Кетеларе

Порванная футболка Шарля Де Кетеларе

Фото: MB Media/Getty Images

New Balance тоже не будет в восторге: мало ли что подумают о качестве их формы. У «Аталанты» теперь 4 очка, у «Славии» – 2.

«Айнтрахт» ответил за последние неудачи «Ливерпуля»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

«Айнтрахт» первым открыл счёт и заставил болельщиков «Ливерпуля» понервничать: пятое поражение подряд было бы совсем ужасным и могло привести к психологическому кризису.

Только вот мерсисайдцы мгновенно очнулись и отыгрались на бедном сопернике за прошлые обиды в ЛЧ и ААЛ. Победу сделали летние новички команды: Экитике забил и отказался праздновать, а Вирц отдал две голевые. Чувствуем, мем про Флориана Бонда потеряет в актуальности. А мы и не против.

Вирц снял проклятие! А «Ливерпуль» наконец-то победил — есть разгром в ЛЧ
Вирц снял проклятие! А «Ливерпуль» наконец-то победил — есть разгром в ЛЧ

Алонсо готов к Эль класико

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

«Реал» приблизил Тудора к отставке. Туринцы сподобились на 13 ударов, да вот только у мадридцев их набралось вдвое больше. Были моменты у Влаховича (тащил Куртуа), появилась надежда в концовке на угловые, но по игре «Реал» переехал итальянцев. Пусть и не по счёту. Победный мяч создал Винисиус, прошмыгнувший мимо защитников в штрафной — а Беллингем уже добивал в пустые.

Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Но гениальный эпизод Винисиуса решил всё!
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Но гениальный эпизод Винисиуса решил всё!

Юниоры тащат «Челси»

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Гиу – 18'     2:0 Кайседо – 27'     2:1 Вегорст – 33'     3:1 Фернандес – 45'     4:1 Эстевао – 45+6'     5:1 Джордж – 48'    
Удаления: нет / Тейлор – 15'

Этот «Аякс» сломался, стройте новый. Амстердамцы остались в меньшинстве уже на 15-й минуте: Тейлор со всей силы въехал в ногу соперника. Судья потратил на просмотр видео-эпизода буквально одну секунду и тут же удалил игрока. Дальше «Челси» начал куражиться: раздавали друг другу пенальти, били издали. Набили на пять мячей.

«Челси» — «Аякс»

«Челси» — «Аякс»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Помогло трио юниоров: Гиу, Эстевао и Джордж. Это первый случай в истории ЛЧ, когда столько молодых игроков отличились в одном матче.

За «Баварию» забил 17-летний талант

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Карл – 5'     2:0 Кейн – 14'     3:0 Диас – 34'     4:0 Джексон – 79'    

«Бавария» по-прежнему непобедима в этом сезоне. Кейн забил свой 23-й мяч в сезоне (напоминаем, сейчас октябрь), Диас вонзил под перекладину, Джексон добил в пустые. А 17-летний Ленарт Карл доказал звание главного вундеркинда мюнхенцев и забил дебютный мяч в ЛЧ. «Брюгге» отлетел вообще без шансов. Если вы не записывали «Баварию» в фавориты турнира, сейчас самое время — чтобы потом не пришлось переобуваться.

17-летний юноша «Баварии» устроил шоу в ЛЧ! Чемпионы Германии забили четыре
17-летний юноша «Баварии» устроил шоу в ЛЧ! Чемпионы Германии забили четыре
«Ювентус» пока не попадает даже в стыки!
