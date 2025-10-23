Первый год Виллаш-Боаша-президента закончился беспорядками! И тут «Порту» стал непобедимым

Избавляет клуб от долгов и выращивает таланты. Но главное – пригласил тренера, который вообще не проигрывает (и лишь раз сыграл вничью)!

Ровно полтора года назад Андре Виллаш-Боаш стал новым президентом «Порту». В 46 лет экс главный тренер «Зенита» выиграл выборы, победив бессменного руководителя «драконов» Жорже Пинту да Кошту, который занимал эту должность с 1982 года. Насколько успешен АВБ во главе португальского топ-клуба? После первого сезона к нему были вопросики. Однако давайте по порядку.

Решение Виллаш-Боаша баллотироваться на пост президента «Порту» стало личной трагедией для 86-летнего на тот момент Пинту да Кошты, который в своё время дал молодому тренер дорогу в клубе. Босс-ветеран не собирался расставаться со своей должностью и воспринял действия Андре как удар в спину. Судя по всему, Жорже очень тяжело перенёс поражение на выборах, ведь уже в феврале 2025-го ушёл из жизни. Впрочем, Виллаш-Боаш ещё по ходу тренерской карьеры не единожды заявлял о своём желании вернуться в дорогой сердцу «Порту» в качестве президента. А Пинту да Кошта, заработав на «трансфере» Андре в «Челси» рекордные € 15 млн, жёстко подкалывал АВБ и говорил, что у того «комплекс Моуринью».

Попытка Виллаш-Боаша взять власть в «Порту» в свои руки не понравилась и одному из друзей его юности – лидеру фан-движения клуба Фернанду Мадурейре. Он был сторонником Пинту да Кошты. Но если фанатам «драконов» сладко жилось под крылом прежнего руководителями, то сам «Порту» столкнулся с финансовыми проблемами.

«Клуб добавил ещё € 150 млн к своему долгу в виде убытков за последние 10 лет и имеет отрицательный собственный капитал в размере € 175 млн, – объяснял Виллаш-Боаш, почему стиль управления Пинту да Кошты неэффективен. – Операционные модели, которые использовались последние 10-12 лет, не работают. Они ведут «Порту» к точке невозврата».

Избиратели поверили Виллаш-Боашу – Андре получил на выборах 80% голосов. Его поддержали 21 489 человек. Вскоре после победы АВБ подал в отставку и главный тренер команды Сержиу Консейсау, который тоже считал себя человеком Пинту да Кошты. На прощание он завоевал Кубок Португалии – «Порту» одолел в финале «Спортинг» со счётом 2:1. Правда, выиграть чемпионский титул не сумел: финишировали только третьими, отстав на 18 очков от того же «Спортинга», взявшего золото, и на восемь – от «Бенфики».

Виллаш-Боаш после своего назначения на пост президента объявил о создании женской профессиональной команды «Порту» (это было одним из его предвыборных обещаний) и претворил в жизнь ряд инициатив, которые сближали болельщиков с клубом. Но главной своей целью Андре называл стабилизацию финансового положения клуба. Разумеется, экс главный тренер «Зенита» не планировал жертвовать результатом. АВБ хотел активнее делать ставку на молодёжь – с этой целью подтянул группу талантливых футболистов из «двойки» и команды U19.

Новым главным тренером «Порту» президент назначил малоизвестного Витора Бруну, который прежде никогда не работал главным, а был ассистентом Сержиу Консейсау в разных клубах. Ходили слухи, что они поссорились на фоне ситуации с Пинту да Коштой. Так или иначе, Витор Бруну решил начать самостоятельную карьеру – и сразу возглавил «Порту»! Дебютировал с завоевания Суперкубка Португалии ( отыгрались с 0:3 в матче со «Спортингом» Рубена Аморима и победили со счётом 4:3), тем не менее уже в январе ушёл в отставку. Результаты не устраивали Виллаш-Боаша. В чемпионате Португалии команда занимала третье место, в Лиге Европы застряла в середине таблицы, тогда как при Сержиу Консейсау дошла весной до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Витор Бруну Фото: Octavio Passos/Getty Images

Впрочем, команда перестраивалась. Виллаш-Боаш стремился пополнить бюджет клуба при помощи дорогих трансферов: в летнее и зимнее окна «Порту» покинули ключевые игроки – Нико Гонсалес отправился в «Манчестер Сити» (за € 60 млн), Вандерсон Галено в «Аль-Ахли» (€ 50 млн), Эванилсон в «Борнмут» (€ 37 млн), вдобавок свободным агентом ушёл в «Интер» Мехди Тареми, а легендарный центральный защитник Пепе закончил карьеру. За два трансферных окна клуб заработал на продаже футболистов € 170,9 млн, а на новичков потратил только € 68,7 млн. При этом приобрёл такого таланта, как Самуэль Агехова – нынешнего нападающего сборной Испании.

Самуэль Агехова Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В общем, по ходу прошлого сезона «Порту» как следует потрясло. Виллаш-Боаш назначил исполняющим обязанности главного тренера Жозе Тавареша, а спустя неделю поменял его на Мартина Ансельми. Аргентинец – тоже не самый известный молодой специалист. Продержался он во главе команды до лета 2025-го. С Ансельми команда так и финишировала третьей в Примейре, а из Лиги Европы вылетела уже в первом раунде плей-офф – от «Ромы». Вдобавок в июне на клубном чемпионате мира «Порту» не вышел даже в плей-офф – занял третье место в проходной, как казалось, группе. Португальцы сыграли вничью с бразильским «Палмейрасом» (0:0) и египетским «Аль-Ахли» (4:4) и сенсационно проиграли «Интер Майами» (1:2) Лео Месси.

По окончании КЧМ-2025 Виллаш-Боаш пережил худшие дни как президент «Порту». После возвращения команды из Америки её встретили в аэропорту десятки агрессивно настроенных фанатов. Люди требовали от Андре подать в отставку, ему в спину сыпались угрозы и оскорбления. Пришлось вмешаться полиции, которая применила резиновые пули для разгона толпы. Футболисты покидали аэропорт через вип-зону, поскольку обычный выход был заблокирован.

Мартин Ансельми с игроками Фото: David Ramos/Getty Images

В межсезонье Виллаш-Боаш назначил уже четвёртого за период своего правления тренера. Им стал 36-летний итальянец Франческо Фариоли, который в последние два года запомнился работой с «Ниццей» и «Аяксом». Правда, в прошлом сезоне он пережил драму в Нидерландах. Его «Аякс» упустил девять очков отрыва в последних турах и остался без золота. Разочарованный из-за результата и критики за оборонительный футбол, не подходящий под традиционный стиль «Аякса», Фариоли ушёл из амстердамского клуба – на двухлетний контракт в «Порту».

С Фариоли «драконы» зажили по-другому. Интересный факт: в это летнее окно «Порту», по данным Transfermarkt, впервые с сезона-2016/2017 потратил на новичков больше, чем заработал на продаже своих футболистов. Трансферы «на выход» принесли клубу € 77,7 млн. А игроков под итальянского тренера накупили на € 94,3 млн. Причём в селекционной деятельности «Порту» была сделана ставка и на молодость, и на опыт. Например, Виллаш-Боаш дал добро на подписание свободным агентом 34-летнего экс-нападающего ПСВ Люка де Йонга. В линию обороны добавились поляки Якуб Кивёр, арендованный у «Арсенала», и Ян Беднарек из «Саутгемптона». Зачем-то взяли даже экс-вингера «Интера» Янна Карамо, который находился без клуба после расставания с «Торино».

Но португальский футбол – это в первую очередь раскрутка талантов. Больше всего «Порту» заплатил за 19-летнего датчанина из «Копенгагена» Виктора Фрохольдта (€ 20 млн), а из Саудовской Аравии вернул в Европу 23-летнего испанца Габриэля Вейгу (€ 15 млн). Оба хавбека действительно усилили команду. В рамках сделок с «Ювентусом» клуб договорился о покупке 21-летнего португальского правого защитника Алберту Кошты (€ 15 млн), который в новом сезоне Примейры сделал пять голевых передач и является самым результативным игроком команды вместе с автором пяти голов Агеховой. Помимо этого, собственный воспитанник 18-летний Родригу Мора стоит, по версии Transfermarkt, уже € 40 млн. Мора и Фрохольдт – номинанты на Golden Boy.

Андре Виллаш-Боаш и Франческо Фариоли Фото: ESTELA SILVA/EPA/ТАСС

Фариоли феноменально начал в «Порту» – с девяти побед подряд! Семь из них были добыты в чемпионате Португалии, а ещё две – на общем этапе Лиги Европы в матчах с «Ред Булл Зальцбург» (1:0) и «Црвеной Звездой» (2:1). Затем серию прервала домашняя нулевая ничья с «Бенфикой» Жозе Моуринью, но в прошедший уикенд «Порту» в 10-й раз выиграл под руководством итальянца – в Кубке Португалии. Команда лидирует в Примейре с отрывом в три очка от «Спортинга» и в четыре – от «Бенфики».

Виллаш-Боаш уже подвёл итоги своего первого года на посту президента клуба.

«Порту» погасил обязательства на сумму € 179 млн, – сообщил Андре. – Раньше это сделать было просто невозможно. У нас нет долгов перед другими клубами, выкуплена часть телеправ. Это беспрецедентная победа. А ведь ещё в прошлом ноябре мы находились в отчаянии из-за задержек зарплат нашим сотрудникам. Досрочные президентские выборы? Ни в коем случае! Я ответственен за «Порту». Моя цель – передать клуб в лучшем состоянии, чем он был до меня».

Что ж, после такого старта сезона вряд ли кто-то захочет критиковать Виллаш-Боаша.