Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид — Барселона, эль класико, Хаби Алонсо: как тренер играл против Барсы в качестве футболиста, статистика, матчи

У Алонсо-игрока скверные цифры с «Барсой». Хотя в «Реале» он застал «золотую эру «класико»
Никита Паглазов
У Алонсо-игрока скверные цифры с «Барсой»
Хаби не уступал чаще никому, но есть и пара ярких побед. Ностальгируем перед его тренерским дебютом в главном матче Испании.

Хаби Алонсо проведёт первый матч с «Барселоной» в статусе главного тренера «Реала». Дебютное для испанца «класико» – в это воскресенье (26 октября) на «Сантьяго Бернабеу». А помните выступления Алонсо в класико как футболиста? Он застал «золотую эру» этих встреч!

Всего Хаби принял участие в 20 матчах с каталонцами за «Реал». И в них у мадридцев лишь пять побед. Шесть встреч завершились вничью, и девять раз сильнее оказалась «Барса». Не лучшая статистика. А с учётом матчей за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль» и «Баварию» Хаби уступил «Барселоне» в 15 встречах (из 30) – худший результат в игровой карьере.

Первое «класико» полузащитника состоялось в ноябре 2009 года. Алонсо летом перебрался из «Ливерпуля» в Мадрид, сразу став важной частью команды Мануэля Пеллегрини. Перед матчем игрок предвкушал битву: «Я помню многие игры «Реала» на «Камп Ноу». Помню гол Рауля и его приложенный к губам палец, означавший, что каталонским болельщикам следует немного помолчать. Помню фантастический гол Зидана в полуфинале Лиги чемпионов, когда он потрясающим ударом перебросил вратаря «Барсы». Честно говоря, мне даже трудно описать те чувства, которые я переживаю сейчас, за день до «класико».

Хаби провёл во встрече 12-го тура с «Барсой» на «Камп Ноу» все 90 минут. Но это не помогло «Реалу» набрать очки: единственный мяч в игре во втором тайме забил Златан Ибрагимович. Около получаса мадридцы находились в большинстве после удаления Серхио Бускетса, однако забрать хотя бы ничью не вышло.

В первых четырёх матчах «Реал» с Алонсо вообще не побеждал «Барсу». Особенно болезненным вышло поражение в 13-м туре Примеры-2010/2011. Тогда в дебютном «класико» Жозе Моуринью мадридцы «сгорели» со счётом 0:5.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

А первая победа «Реала» с Хаби состоялась 20 апреля 2011 года. Но где! В финале Кубка Испании! Ради этого стоило ждать. Алонсо вышел в старте и провёл все 120 минут. Единственный мяч во встрече в первом экстра-тайме забил Криштиану Роналду и принёс «Реалу» трофей.

Ещё одним важным «класико» для Алонсо стала первая встреча в финале Суперкубка Испании – 2011 на «Сантьяго Бернабеу». Тогда полузащитник отметился единственным результативным действием за «Реал» в играх с «Барселоной». На 53-й минуте при счёте 1:2 он получил пас от Пепе, точно пробил в дальний угол с границы штрафной и установил окончательный счёт. Однако в ответной игре «Барса» обыграла «Реал» (3:2) и забрала Суперкубок.

В сезоне-2011/2012 Алонсо не забил или не оформил ассист во встречах с каталонцами в Примере. Зато «Реал» стал чемпионом Испании. А на следующий год мадридцы вместе с Хаби забрали сразу две серии у «Барсы».

Сначала «Реал» одолел каталонцев в финале Суперкубка, а весной 2013-го – в полуфинале Кубка (но в решающей встрече уступил «Атлетико»).

Хаби Алонсо в борьбе с Месси

Хаби Алонсо в борьбе с Месси

Фото: David Ramos/Getty Images

Последняя встреча Алонсо в составе мадридцев с «Барселоной» состоялась в апреле 2014 года. Вы наверняка помните этот финал Кубка Испании. Именно тогда Гарет Бэйл оформил легендарный забег с Марком Бартрой и принёс победу «Реалу» (2:1, доп. вр.). Алонсо провёл на поле 120 минут. А после встречи восхищался Гаретом: «Наконец-то мы познали вкус победы. Матч получился боевым, обе команды старались изо всех сил. Игра была очень зрелищной. Гол Бэйла просто потрясающий! Не думаю, что раньше я видел что-то подобное. Думал, что мяч уже ушёл за боковую, Гарета толкали, и он выбежал за пределы поля… Круто!»

Интересно, что Алонсо выступал за «Реал» в момент пика их ненависти с «Барселоной». В период работы Моуринью португалец культивировал негатив ко всему, что относится к каталонцам. Из-за этого даже ухудшились отношения между игроками сборной Испании. Однако Хаби Алонсо ни разу не стал участником скандала или «грязного» инцидента. Даже в такие напряжённые моменты он оставался джентльменом.

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо

Фото: David Ramos/Getty Images

После ухода из «Реала» в «Баварию» Алонсо дважды встречался с «Барселоной». Немцы и каталонцы сошлись в полуфинале Лиги чемпионов – 2014/2015. В первой встрече мюнхенцы разгромно уступили на «Камп Ноу» (0:3), а затем обыграли соперника дома – 3:2. Алонсо даже оформил ассист, однако для выхода в финал этого не хватило.

Хаби Алонсо

Впереди – первая более чем за 10 лет игра Хаби с «Барселоной». Но приятный вкус победы в «класико» он вряд ли забыл. В 2016 году он признавался, что одолеть «Барсу» даже важнее, чем стать чемпионом Испании.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо
экс-игрок «Реала»

«Мы несколько раз побеждали на «Камп Ноу». Например, в 2012 году. В том сезоне мы выиграли Примеру, набрав 100 очков. Но победить в «класико» в Барселоне со счётом 2:1 было приятнее, чем взять чемпионат. Это приятное воспоминание».

Теперь же от Хаби-тренера требуют не только победы над «Барсой», но и золота чемпионата Испании. И многое должен решить уже ближайший матч.

