Как вообще лепили «Чемпионат», рванувший в топ Рунета? Истории от «строителя» редакции

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Спорт у меня был с детства: уже в шесть-семь лет постоянно выбегал во двор играть в футбол даже с большими дядьками. Закончил футбольную школу «Строгино» — помню, как наш выпускной год награждали Юрий Ковтун и Мирослав Ромащенко. Тогда и представить не мог, что с одним из них в будущем поработаю в национальной команде.

Но это будет потом, а тогда, после выпуска, было два пути — либо спорт, либо учёба. Долго думал и всё-так решил пойти учиться. Очень хотелось стать юристом, после того как в детстве прочитал много книг про детективов и так далее. Увы, по конкурсу в МГЮА я не прошёл. Может, оно и к счастью, потому что альтернативой стал нынешний РУС «ГЦОЛИФК» (при мне это был РГУФК), где было открыто несколько гуманитарных направлений, в том числе специальность «Связи с общественностью в сфере физкультуры и спорта», специализация «Спортивная пресс-служба». Сдал пять или шесть экзаменов — и поступил. Так и начался путь в сторону «Чемпионата».

Онлайн после собеседования и сутки без сна

Учиться было сложно, потому что полноценную учёбу на дневном отделении приходилось совмещать с работой. Собственно, откуда работа — когда в 2002 году учился на втором курсе, к нам на мастер-класс пришёл Андрей Масловский из «РИА Ореанда», чьим флагманским проектом был портал «Спорт.ру». Он рассказал, что желающие могут попробовать свои силы в редакции. Через несколько дней я позвонил, напросился на тестовое задание. Пригласили в редакцию, где меня встретил Виталий Панов — первый настоящий спортивный журналист в моей карьере. Прекрасный человек, который очень много для меня сделал. В общем, я прошёл собеседование, собирался уходить — и тут шок. Спрашивают: «А ты вообще футбол любишь? А то заболел человек, который должен вести онлайн полуфинала чемпионата мира по футболу. Готов взяться?» Я про себя подумал: «Как же с этим справлюсь?» – но, конечно же, не смог отказаться. Покрылся 85 потами — казалось, что выполнил самое сложное задание в жизни! Еле-еле попадая по клавишам, провёл онлайн, после чего Виталий сказал: «Молодец, справился, ты принят на работу».

Сергей Семак и Артём Загумённов в первом офисе «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На «Спорт.ру», всем сотрудникам которого безмерно благодарен, я отработал пару лет, и захотелось двигаться дальше. Прошёл тестовое задание и попал в интернет-редакцию «Советского спорта», которой тогда руководил Володя Рауш. Параллельно учился и пылил на полях ЛФЛ, которую организовали в 2005 году. Пересекался там со многими спортивными журналистами: Костей Геничем, братьями Филипповыми, [будущим] чемпионом мира по пляжке Еремеевым и тренером чемпионов Лихачёвым…

Потом взяли в спортивный отдел «Газета.ру», при этом из «Советского спорта» я сразу не ушёл, и один раз случилось полное сумасшествие — 24 часа без сна! С полуночи до восьми утра отработал ночную смену в «Газете», быстро побежал в университет, отучился там где-то до трёх часов, отпросился с последней пары и рванул на вечернюю смену в «Советский спорт» до полуночи. К концу этой смены понял, что уже не помню, как меня зовут и что я вообще тут делаю, так что осознал: нужно выбрать что-то одно.

Выбрал «Газету», и это было судьбоносное решение, потому что там я познакомился с Анной Кодиной, которая впоследствии познакомила меня с Димой Сергеевым. Они работали вместе в одном маркетинговом агентстве, и Аня свела меня с Димой в конце 2006 года, когда тот получил предложение от компании «Суп Фабрик» сделать большой спортивный проект.

Не тот Уткин и первые дни на «Чемпионате»

Про «Чемпионат» и «Суп» есть прикольная история. Когда Александр Леонидович Мамут захотел сделать большой спортивный проект, то попросил своих помощников найти Уткина. Понятно, что он имел в виду Василия Уткина, а помощники нашли Влада Уткина из «Газеты.ру». Они не договорились, и дальше Мамут уже вышел на Диму Сергеева. Когда Дима согласился и «Чемпионат» перешёл под крыло «Супа», Дима начал мониторить рынок спортивных журналистов — тут и сыграла роль наша общая знакомая.

Когда я пришёл, это был просто сайт о футболе, который предстояло превратить в мультиспортивный: найти редакторов отделов, подобрать людей, которые будут работать на «Чемпионате» долго и счастливо. Хотелось сделать что-то действительно крутое, оригинальное, чтобы отличалось от других и было действительно нужно людям. У меня всегда был принцип: «Если не можешь сделать хорошо, то и не надо делать вообще. А если за что-то берёшься, надо делать это хорошо».

Стояла задача — через несколько лет войти в топ Рунета, превратиться в самый популярный спортивный сайт России. Казалось, цель не просто сложная, а практически нереальная, но какой солдат не мечтает стать генералом. Я вдохновился речами Димы Сергеева, который уверял, что всё получится, и мы рванули вперёд. Как сейчас помню офис в «Смоленском пассаже», где за одним столом сидели я, главный редактор Серёжа Королёв, технический директор Паша Головин и, собственно, сам Дима Сергеев — все остальные сотрудники тогда работали удалённо.

Николай Петросян и Артём Загумённов Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Помню, как в первый раз пришёл в редакцию, а радостный Дима начал мне перечислять длинный список фамилий и имён с какими-то примечаниями, кто за какими европейскими чемпионатами следит. Среди мелькавших фамилий были будущие лица «Чемпионата»: Коля Петросян, Максим Трохимчук… С таких ремарок и начался постоянный аврал, который длился весь первый год. Со всеми надо было познакомиться, сработаться, потом постоянно общаться — удалённо и без всех современных удобных средств связи. Например, с Колей Петросяном я долго был знаком только виртуально.

Из-за множества удалёнщиков на первых порах было непросто выстраивать отношения со многими сотрудниками, ведь они до конца не знали задачи, которые передо мной стояли. Не все понимали, что я пришёл вовсе не для того, чтобы кого-то приструнить или разогнать, а чтобы сделать большой крутой проект. Ведь чётко выстроенной структуры не было: кто за что отвечает, что делает и какое направление курирует. Все делали всё. Условно, Коля Петросян мог и новости писать, и какие-то отчёты готовить, причём дело не ограничивалось его любимым итальянским чемпионатом. И вот при мне всё это кардинально изменилось: выстроили штатное расписание, постепенно начали создавать отдельные разделы, помимо футбола, — хоккей, баскетбол, теннис… Одним словом, полностью переформатировали проект и сделали его действительно серьёзным и мультиспортивным.

Артём Загумённов Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Ваня Карпов и «мальчик-руководитель»

Параллельно со знакомством с теми, кто уже работал, я искал новых людей на рынке. Разумеется, сделаю алаверды упомянувшему меня в своём тексте Ване Карпову. Безусловно, для меня это самый весёлый сотрудник. Он мог выполнять действительно уникальную работу, но, скажем так, вольный характер Вани иногда просто ставил меня в тупик, и я не понимал, что с ним делать. Он мог пропасть, мог что-то сделать совершенно не по плану, и в сердцах я не раз собирался его уволить, однако потенциал Вани заставлял передумать. Мне казалось, что он не должен закапывать свой талант в землю — и вот сейчас мы знаем, что на «Чемпионате» работал один из ведущих инсайдеров русского футбола.

Была весёлая история, связанная с собеседованиями. Однажды мой любимый фотограф Александр Сафонов — всегда обожал ездить с ним в командировки! — попросил пособеседовать одну достаточно известную журналистку. Забегаю в офис, она меня уже ждёт. Снимаю верхнюю одежду, сажусь за стол напротив, а она говорит: «Мальчик, а тебе чего?» Когда я представился, то она всё равно не поверила, что руководитель — это я…

Есть и история с более счастливым концом. Очень забавно я нашёл нынешнего ветерана «Чемпионата» Олега Лысенко. Если память не изменяет, просто на одном форуме прочитал, что спортивный журналист из Киева ищет работу в Москве. Написал Олегу, нашли общий язык, и получился очень удачный трансфер для меня и нашей площадки, ведь на тот момент «Чемпионат» ещё был очень молодым проектом, так что не все были готовы рискнуть и пойти к нам.

Очень важный момент, что удалось изменить отношение к «Чемпионату». Поначалу никто нас не воспринимал как серьёзный проект, поэтому было трудно затащить раскрученных авторов. Во многом вышли из положения благодаря шумевшему тогда «Живому журналу». Одним из запросов от руководства было, чтобы мы затаскивали знаменитых спортсменов вести дневники в «ЖЖ». Вот сейчас все восторгаются телеграм-каналом Игоря Акинфеева, а ведь в своё время он вёл на «Чемпионате» блог, выходивший на платформе «ЖЖ».

Вели свои дневники и многие другие спортсмены. В том числе это показало, что из маленького сайта о футболе «Чемп» превратился в полномасштабный спортивный проект, одного из лидеров Рунета, которым остаётся и по сей день.

Артём Загумённов, Самвел Авакян и Дмитрий Сергеев Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Шаурма с Гимаевым и спасительница в пригороде Лондона

Мне повезло в жизни: я поработал на месте событий на всех крупнейших спортивных соревнованиях — за исключением, наверное, чемпионата мира по футболу. Думаю, для любого журналиста такие поездки — важная отметка его заслуг и стараний. В этих командировках много с кем делил жилище. Например, на Олимпиаду-2010 в Ванкувере главный редактор Миша Сёмин отправил меня и Александра Ткачёва — известного хоккейного комментатора, возглавлявшего отдел хоккея. Приключений в Ванкувере было множество, но больше всего запомнились наши постоянные вечерние дискуссии с Сашей по теме хоккея и вообще спорта.

Была смешная история, когда мы только приехали в Ванкувер. Дорога тяжёлая, больше суток… Захожу в квартиру, которую арендовал «Чемпионат». Открываю холодильник — там нет ничего, но стоит бутылка водки! Когда потом пришла хозяйка, то сказала: «Ну, вы же русские! Я решила, что вы прилетите и сразу будете пить!»

Там же я познакомился с Сергеем Наильевичем Гимаевым. Ну, это глыба! Помню, мы с Сашей шли на четвертьфинал Россия — Канада и встретили Гимаева. Я с ним прежде не был знаком, а Сергей Наильевич начал общаться так непосредственно, по-свойски, словно мы уже сто лет как друзья. Например, спросил, не голоден ли я, и тут же сказал: «Пойдём поедим местную шаурму. Есть умельцы, готовят очень вкусно». Мировой был мужик…

Артём Загумённов Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Ещё из Ванкувера вспоминается легендарная поездка в Ислер, где была лыжно-биатлонная трасса. Кажется, в тот день с утра была мужская биатлонная эстафета. Я встал пораньше и приехал к автовокзалу без пяти минут восемь, чтобы увидеть, как автобус с журналистами на моих глазах закрыл дверь и уехал! Я стучал по дверям, просил меня пустить… В итоге пришлось ждать час. Наконец, сел в следующий автобус и уснул. Просыпаюсь и смотрю, что автобус просто стоит в горах и не едет. Оказывается, он ещё и сломался! Пришлось ждать следующего — и ради чего я вставал ни свет ни заря? Стоим поломанные чёрт знает где… А потом в следующем автобусе китайский журналист устроил в туалете такую едкую газовую атаку, что все просто ревели. В общем, до биатлона я добрался только к финишу соревнований, но самое главное, что всё-таки успел выполнить всю редакционную работу, взяв несколько интервью.

Вообще, мои отношения с общественным транспортом на Олимпиадах стабильно не складывались. В 2012 году в Лондоне я в первый день Игр пошёл узнать расписание в главный медиацентр, а затем сел в шаттл, который по моим расчётам, должен был довезти до каких-то соревнований. Но я неправильно всё посмотрел и оказался в автобусе, который отвозил спортсменов куда-то в пригород Лондона! Обратно на этом шаттле уже не доехать, а у меня, как назло, и денег с собой почти не было. В общем, стою растерянный-потерянный где-то в пригороде. Слава богу, на меня обратила внимание местная жительница и спросила, что случилось. Отвела меня до железнодорожной станции и купила билет до центра Лондона — настоящая ангел-хранитель!

Артём Загумённов и редактор отдела баскетбола Лев Савари — оба были на ОИ-2012 Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Не только работа, но и кубки

Важнейшая составляющая моей работы на «Чемпионате» — футбол. Прежде всего я говорю про многолетнюю традицию команды «Чемпа» участвовать в различных турнирах по футболу и мини-футболу. Как только я пришёл, то первым же делом узнал, играют ли коллеги в футбол. У Димы Сергеева тогда ещё хватало времени и возможностей играть, так что мы сразу же создали команду, которая успешно выступала в различных турнирах.

Чаще всего мы играли в популярной тогда Бизнес-Лиге. В те времена было много классных битв с разными командами. Например, жёсткие зарубы с «Евроспортом», где играл ещё совсем молодой и здоровый Дима Шнякин. Бились со «Спорт-экспрессом», «Спортбоксом», «Радио Спорт»… Помню, однажды предстоял матч с самым принципиальным соперником «Чемпионата» в те времена в медиапространстве — Sports.ru. Мой коллега Алексей Виноградов сказал: «Слушайте, ну надо их поздравить с 11-летием — выиграть 11:0!» Что ж, задача была выполнена под аплодисменты Алексея!

Футбольная команда «Чемпионата» Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Часто выходили на поле против команды РФС, за которую нередко приходили играть многие чемпионы мира по пляжному футболу (Илья Леонов, Антон Шкарин, Андрей Бухлицкий, Егор Шайков) и, конечно, Александр Александрович Алаев. Вообще, про матчи футбольной команды «Чемпионата» можно хоть писать отдельную статью, но скажу самое главное – это помогало в сплочении коллектива. Мы всегда старались подтягивать всех сотрудников, кто сколько-нибудь мог играть в футбол. Тем более что после турниров всегда можно было в хорошей обстановке всё обсудить.

Выделю одну историю про победу «Чемпионата» на Кубке Егора Титова. Мы вообще не планировали в нём участвовать, однако организаторы позвонили в предпоследний день и сказали, что для полного состава не хватает одной команды. Что ж, мы не просто сыграли, а выиграли турнир — ко всеобщему удивлению! Причём в финале со счётом 2:0 обыграли команду самого Егора Титова.

Большой-большой кубок, как я знаю, по-прежнему занимает почётное место в редакции «Чемпионата». Помню, когда уходил из «Чемпа», то кинул взгляд на шкаф с трофеями и почувствовал определённую гордость за все годы, что мы отпылили в составе команды. Надеюсь, когда в «Чемпионат» приходят молодые журналисты и смотрят на эти кубки, то задаются вопросом, кто их завоёвывал. Это была славная история!

Артём Загумённов выносит мяч из ворот Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Кольцо истории с «Газетой»

На «Чемпионате» я работал до 2013 года. В тот момент казалось, что я уже исчерпал себя как человек, который может что-то дать проекту, и надо двигаться дальше. И как раз Дима Сергеев получил продвижение в холдинге, в том числе его сделали куратором «Газета.ру». В тот же момент практически весь спортивный отдел «Газеты» собрался создавать с нуля отдел спорта в ТАСС — Влад Уткин перетянул за собой практически всех сотрудников, осталось лишь несколько человек. И Дима предложил возглавить отдел и, по сути, заняться тем же самым, чем и в своё время на «Чемпионате» — то есть выстроить структуру, найти людей и превратить отдел в полноценную боевую единицу.

То есть моя история с «Газета.ру» очень забавно закольцевалась. В 2006-м я решился перейти на «Чемп» во многом потому, что не смог сработаться с Владом Уткиным. А спустя много лет вернулся в «Газету» ровно потому, что Уткин оттуда ушёл.

Артём Загумённов во времена работы в РФС Фото: Из личного архива Артёма Загумённова

Потом было ещё много всего: Greenwich Production, с которым мы сделали несколько прекрасных программ для «Матч ТВ», разные другие проекты… В какой-то момент оказался в РФС, где познакомился с Михаилом Михайловичем Галактионовым, и с ним я с радостью работаю по сей день – уже в «Локомотиве».

Кстати, с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко мы познакомились, ещё когда я работал на «Чемпионате», а он тогда возглавлял профсоюз футболистов и со страниц нашего проекта рассказывал о его работе. То есть сайт дал мне многое и в плане творческого роста, и с точки зрения полезных знакомств. Ну и приятно, что все наши усилия, затраченные на старте проекта, не прошли зря, и с годами «Чемпионат» всё также востребован.

И, конечно, в заключение хочу сказать, что годы работы на «Чемпионате» подарили мне не только запоминающиеся истории и большие крутые проекты, но и много друзей, с которыми я по сей день на связи. Например, с Самвелом Авакяном, с которым поначалу сложились непростые отношения, так как фактически он пришёл на должность, которую ранее занимал я. Однако впоследствии мы сдружились и плотно общаемся до сих пор. Я бы мог долго всех перечислять, но боюсь кого-то забыть и обидеть, поэтому просто — всех, с кем работал в те золотые времена, люблю и обнимаю!