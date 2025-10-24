Катастрофа «Локо» с карточками перед «Зенитом», «Балтика» — без лидеров. Интриги тура РПЛ

«Оренбург» «уволит» ещё одного тренера «Спартака»? А также московско-петербургское противостояние и Дзюба против бывшей команды.

В таблице МИР РПЛ к 13-му туру солидная плотность: уже практически середина дистанции, а первые пять команд уместились в трёхочковом диапазоне. Среди аутсайдеров борьба тоже жаркая. Но это если говорить про всех в целом. А что по конкретным предстоящим матчам?

Откроют тур «Спартак» с «Оренбургом». Красно-белые частенько оступаются на оренбургской синтетике, а вот в Москве выиграли у соперника пять матчей РПЛ из шести. Единственная неудача (1:2) случилась шесть лет назад при Олеге Кононове, когда играли Кутепов, Рассказов, Гулиев и Тиль. Та встреча стала для белорусского специалиста последней перед отставкой. Деян Станкович тоже находится на грани увольнения, и новое поражение его явно приблизит. Всё-таки уже есть семиочковое отставание от лидеров. Повторит ли серб за Кононовым?

Джику об этом узнает со стороны — из-за удаления в матче с «Ростовом». Угальде и Болотов рискуют повторить его путь, ведь у них есть по три жёлтых карточки.

Продолжат субботнюю программу «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Первые долго не проигрывают в РПЛ: аж с середины августа. Вторые, напротив, забыли, что такое побеждать — два очка в пяти последних матчах опустили динамовцев в зону стыков. В предыдущем сезоне эти команды скатали две ничьих (0:0 и 1:1), во втором случае — ещё и с двумя удалениями (Касинтуры и Сако). Теперь тоже ждём бескомпромиссную борьбу?

В этом плане аккуратнее нужно будет вести себя Ятимову, Чистякову, Миронову и Сулейманову у ростовчан и Табидзе, Джабраилову и Хоссейннежаду у махачкалинцев. Если, конечно, они не хотят пропустить 14-й тур из-за дисквалификации.

Матч ЦСКА – «Крыльев Советов» — третий и последний в РПЛ за субботу. Главный тренер самарцев Магомед Адиев не проиграл армейцам только раз за четыре встречи, и то на исход тогда повлияли красные у Роши и Дивеева — так «Ахмат» увёз из Москвы три очка (2:1) в апреле 2024-го. Сейчас у «Крыльев Советов» с учётом FONBET Кубка России одна победа аж в 14 последних матчах. И та — над не менее проблемным «Сочи». Чтобы огорчить одного из лидеров, придётся снова ждать удалений? Впрочем, есть и другой фактор — возвращение Ракова.

А вот что по потенциальным дисквалификациям на следующий тур: в группе риска Кисляк у москвичей и Ороз с Ахметовым у самарцев.

В воскресенье начнут «Акрон» с «Локомотивом», и здесь главная фигура понятна. Как и во многих других случаях, когда Дзюба встречается с бывшей командой. Артём наговорил много всякого про Михаила Галактионова и руководство «Локо» — дошло даже до разбирательств в комитете по этике РФС. На Кубок России опытный нападающий силы не тратит, поэтому с красно-зелёными он в этом году встречался лишь один раз — тольяттинцы с ним устроились на 1:4. Как пройдёт новая встреча, учитывая три победы кряду и лидерство «Локомотива»?

Ненахов, Монтес, Погостнов, Баринов, Батраков, Бакаев, Руденко — у всех по три жёлтых. Солидный список, правда? Четвёртая приведёт к бану.

Если у «Локо» масштабные дисквалификации только намечаются, то у «Балтики» уже всё случилось. Калининградцы уверенно хлопнули в Казани «Рубин» (0:3), однако при этом лишились двух вожаков: карточек перебрали Андраде и Саусь. Оба — железные игроки старта, колумбиец ещё и капитан. Без него уже справились с махачкалинским «Динамо» (2:0) в позапрошлом туре, а как будет в матче с «Пари НН»? Варатынов, Бевеев, Гассама, Илья Петров и Титков — в группе риска. Вот вам и один из факторов, который вполне способен притормозить входящую в топ-5 «Балтику».

Что касается нижегородцев, то у них 10 поражений в 12 турах. Команда играет зрелищно, но результата это не приносит. Как долго ещё будет терпеть руководство клуба и станет ли игра с балтийцами для Алексея Шпилевского последней в «Пари НН»? По три жёлтые у хозяев у Карича и Лесового.

Самый статусный матч выходных в России намечен на 17:30 — в Санкт-Петербург пожалует московское «Динамо». Тяжёлое испытание для Валерия Карпина. Во-первых, из-за его постоянных неудач в личном противостоянии с Сергеем Семаком: последний успех пришёлся аж на май 2019-го, когда «Ростов» взял три очка в 29-м туре у уже немотивированных петербуржцев. Во-вторых, турбулентность динамовцев: по четыре победы, ничьих и поражения — от них можно ожидать вообще чего угодно.

Способен ли Карпин прервать затяжную серию? Отставание от лидеров и так 10 очков — любая неудача практически вычеркнет команду из числа претендентов на медали. Если она уже из неё не выбыла. «Зениту» же потом принимать ещё и «Локомотив». Практически год назад петербуржцы проиграли подряд «Крыльям» и «Акрону», что и стало определяющим в чемпионской разборке с «Краснодаром». Повторят ли москвичи за самарцами?

На трёх жёлтых «висят» Осипенко и Фомин. У «Зенита» таковых нет.

Следом на поле выйдут «Краснодар» и «Рубин». Помните, когда казанцы в последний раз побеждали южан? Летом 2020-го. Тогда ещё под руководством Леонида Слуцкого играли Кварацхелия и Макаров с Игнатьевым, а ворота «быков» обороняла ныне лигочемпионская связка «Кайрата» Мартынович – Сорокин. Следующие восемь матчей принесли «рубиновым» только две ничьих. Расправится ли один из лидеров РПЛ с удобным соперником? Или тот, воодушевившись после камбэка в кубковой игре с «Ахматом» (3:3 после 0:2 и победа в серии пенальти), продолжит выдавать класс?

Под угрозой бана Кабутов, Тесленко и Иву у казанцев, Коста, Дуглас, Петров, Ленини и Черников у краснодарцев. Вторым потом играть со «Спартаком», первым — с московскими динамовцами. Обнуляться не захочется никому.

На понедельник вынесен матч «Ахмат» – «Сочи». В прошлом году Игорь Осинькин, даже дорабатывая в «Крыльях», ни разу грозненцам не проиграл (1:1, 2:1). Способен ли он повторить это достижение, при том что после возвращения Станислава Черчесова те в девяти турах в РПЛ проиграли только «Краснодару»? За это время у «Ахмата» в Грозном три победы и одна ничья, да и та — с «Локомотивом». Сочинцы, конечно, заиграли после ухода Роберта Морено куда интереснее, но хватит ли этого, чтобы противостоять такой «машине»?

Солдатенкову, Аттийят-аллаху и Макарчуку лучше действовать аккуратнее, иначе придётся наблюдать за важнейшей встречей с «Оренбургом» со стороны.