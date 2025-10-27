Не только Мбаппе — самые быстрые футболисты в истории

В футболе побеждает не только тот, кто лучше технически оснащён и тактически подкован. А тот, кто быстрее передвигается и принимает решения. Самые скоростные игроки получают дополнительное преимущество, которое позволяет молниеносно развивать атаки, убегать в отрывы и помогает при дриблинге.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов ИГРАТЬ

Для вас наверняка не станет сюрпризом, что наиболее высокую скорость в истории футбола развил Килиан Мбаппе. В 2019 году тогда ещё нападающий «ПСЖ» разогнался до 38 км/ч в матче со своим бывшим клубом «Монако». Это даже быстрее, чем средняя скорость Усэйна Болта по ходу его забега на 100-метровке, когда он установил мировой рекорд.

Впрочем похвастаться реактивными достижениями может не только француз. С другими выдающимися бегунами из мира футбола можно познакомиться в нашей подборке.