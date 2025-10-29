Скидки
Главная Футбол Статьи

Дорогие машины футболистов: подборка автомобилей игроков

«Ламба», золото и гламур — дорогие машины звёзд футбола
Иван Бровар
Lamborghini Aventador LP720-450 Кокорина
Аудио-версия:
Очень дорогая подборка.

Знаменитые футболисты – очень обеспеченные люди. На поле они зарабатывают миллионы, которые затем тратят на красивые вещи. Одна из важных статей расходов – дорогие автомобили.

Александр Кокорин известен своим пристрастием к крутым тачкам. Вы наверняка видели ставшие вирусными фото форварда рядом с дорогущими Lamborghini Aventador LP720-450 Anniversario и Mercedes Benz G 65 Mansory. Впрочем, несколько лет назад нападающий признался, что продал оба авто.

Ганский форвард Асамоа Гьян пошёл дальше всех и приобрел Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe золотого цвета. Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Карим Бензема тоже знают толк в статусных машинах – как и многие другие известные игроки. Познакомиться с их автомобилями можно в нашей подборке.

