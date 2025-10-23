За чем следить 24 октября: Захарян в Примере, «Голден Стэйт» — «Денвер» в НБА, СКА — «Сочи» в КХЛ и Первая лига! Не пропустите!

Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: одержат ли «Рейнджерс» первую победу в сезоне на домашнем льду?

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел пять поражений в восьми матчах на старте регулярного чемпионата, при этом все три победы командой Майка Салливана были одержаны на чужой площадке. На старте нынешнего сезона «синерубашечники» провально выступают на родном льду, потерпев четыре неудачи подряд и забросив всего одну шайбу за 240 минут. Изменится ли эта ситуация во встрече с главным аутсайдером НХЛ?

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Флорида» вторую победу подряд?

Обескровленная потерей Мэттью Ткачука «Флорида Пантерз» успешно стартовала в регулярке, выиграв три матча кряду на старте сезона, однако следом удачная серия сменилась провальной. С 14 по 18 октября команда Пола Мориса потерпела четыре поражения подряд, сумев прервать чёрную полосу лишь в последней встрече с «Бостон Брюинз». Каким получится её матч с «Питтсбург Пингвинз»?

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2025, пятница. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич и компания вернутся на победную тропу?

«Денвер» побеждал «Голден Стэйт» в 10 встречах подряд в НБА, однако лишь в апреле 2025 года серия прервалась — «воины» обыграли соперника со счётом 118:104. Хоть у команд и было много равных матчей за этот период, но именно «самородки» в большинстве своем праздновали успех. Для Николы Йокича и компании это будет первая встреча в новом сезоне, какой она получится?

🏒 18:00: «Лада» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Лада» серию поражений?

Тольяттинская «Лада» одержала всего четыре победы в 18 матчах в нынешнем сезоне КХЛ. Даже смена главного тренера не помогла автозаводцам стабилизировать игру. Последнюю на данный момент победу «Лада» одержала 10 октября, после чего потерпела четыре поражения кряду. Сумеют ли тольяттинцы прервать серию поражений во встрече с «Торпедо»?

👊 19:00: Василий Камоцкий — Макини Ману, Power Slap 16

Интрига: возвращение Пельменя после поражения

Василий Камоцкий, подавляющему большинству поклонников спорта более известный под прозвищем Пельмень, возвращается к любимому делу — бить людей пощёчинами. В последнем поединке россиянин утратил чемпионский пояс, но намерен его вернуть. Для начала нужно пройти непобеждённого соперника — Макини «Биг Мака» Ману, который ещё не проигрывал в данной дисциплине. Василий должен показать Ману, что в этой игре есть уровни.

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: гости продолжат побеждать?

«Уралмашу» удалось в последнем матче с «Зенитом» потрепать нервы сине-бело-голубым. Удастся ли повторить то же самое «Пари Нижний Новгород»? Команда под руководством Сергея Козина проиграла три встречи кряду и лишь в матче с ЦСКА смотрелась здорово. Нижегородцам необходимо прибавлять, но и клуб из Питера желает улучшить ситуацию в турнирной таблице. Будет очень интересно!

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Урал», Первая лига, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько очков наберёт в Туле один из лидеров турнира?

Третья команда Лиги Pari приедет в гости к 12-й. «Урал» в прошлом туре одолел «Чайку» (1:0), однако перед этим выдал серию из трёх поражений с учётом Фонбет Кубка России. Тульский клуб, в свою очередь, не проигрывает в четырёх матчах подряд во всех турнирах. Правда, на этом отрезке одержана всего одна победа. В предыдущий раз, когда соперники встречались в Туле, хозяева победили со счётом 1:0. А как будет теперь?

🏒 19:30: СКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли СКА наконец победить?

СКА сенсационным образом продолжает располагаться вне зоны плей-офф КХЛ, отставая уже на три очка от восьмого места. В последних девяти матчах команда Игоря Ларионова потерпела восемь поражений, одержав лишь одну победу, да и то благодаря голу, которого на самом деле не было. Если СКА потерпит поражение ещё и от «Сочи», вопрос об отставке Ларионова будет поднят с новой силой. Получится ли у армейцев избежать подобного развития событий?

🎦 ⚽️ 21:45: «Париж» — «Нант», Лига 1, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто победит в битве команд из второй половины таблицы?

«Париж» занимает 11-е место в таблице Лиги 1, «Нант» — 15-е. Столичный клуб набрал шесть очков из 10 на своём стадионе. Там он обыграл «Метц» (3:2) и «Лорьян» (2:0). Не справился только со «Страсбургом» (2:3). А что «Нант»? Команда ещё ни разу не побеждала на выезде — у неё всего два набранных очка в четырёх встречах. Букмекеры отдают предпочтение «Парижу». Но оправдают ли хозяева статус фаворитов?

⚽️ 21:45: «Милан» — «Пиза», Серия А, 8-й тур

Интрига: лидер Серии А спокойно разомнётся в матче с аутсайдером?

«Милан» встречает 8-й тур Серии А в статусе лидера турнира. 16 очков в семи матчах, всего четыре пропущенных мяча. Команда Массимилиано Аллегри одержала пять побед в шести прошлых турах. На очереди игра с «Пизой», которая располагается на последней строчке в таблице. Соперник «Милана» набрал всего лишь одно очко в трёх гостевых встречах турнира. Кажется, всё складывается в пользу фаворита. Если «Милан» не возьмёт три очка, болельщики не поймут.

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Севилья», Примера, 10-й тур

Интрига: сколько времени получит Захарян?

В октябре Арсен Захарян вышел на поле в двух матчах. Ему доверили 90 минут в товарищеской встрече с «Осасуной» (2:0), а затем выпустили в концовке игры Примеры с «Сельтой» (1:1). Клуб из Сан-Себастьяна находится в зоне вылета — занимает третье с конца место в таблице. А вот «Севилья» одержала три победы в пяти предыдущих встречах и оказалась на девятом месте. Правда, в минувшем туре она проиграла «Мальорке» (1:3).