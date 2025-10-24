Кубок России открыл новые имена! «Динамо» нашло вратаря, «Краснодар» — конкурента Кордобе

На групповом этапе Пути РПЛ показали себя молодые игроки, о которых до этого мало кто слышал. В списке также парни из ЦСКА и «Зенита».

Пролетели шесть туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Некоторым этот формат турнира не по душе, однако на самом деле в нём есть свои плюсы и для тренеров, и для болельщиков. Во-первых, ценную практику получают футболисты, которые мало играют в чемпионате. Кроме того, групповой этап даёт возможность заявить о себе молодым талантам, ведь в РПЛ у них объективно меньше шансов сделать это. Рассказываем, какие имена открыл нынешний розыгрыш Кубка России.

Курбан Расулов, «Динамо» Москва

Курбан Расулов в матче за «Динамо» Фото: РИА Новости

Расулов поначалу был кубковым вратарём. Валерий Карпин выпускал 19-летнего уроженца Махачкалы в стартовом составе в трёх подряд выездных матчах с «Крыльями Советов», «Сочи» и «Краснодаром». И во всех Курбан сыграл «на ноль»! Ему не везло только в сериях пенальти. Игра Расулова убедила Карпина, что именно он сейчас второй номер бело-голубых, а не Игорь Лещук или Андрей Кудравец. Травма Андрея Лунёва открыла парню дорогу в основу и в РПЛ. В прошедший уикенд Курбан дебютировал в элите во встрече с «Ахматом» (2:2) и как минимум не провалился.

Теперь Расулов, судя по всему, сыграет и в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это будет крайне серьёзный тест для многообещающего голкипера. По словам Карпина, Курбан готов бороться за первую пару перчаток в «Динамо». А вот как его оценивает конкурент – Лещук.

Сам Расулов интересно рассказывал о своём дебюте в Самаре:

«Провели теорию, пошли в зал, крутили велик. Подошёл тренер вратарей и сказал: «Готовься. Скорее всего, будешь играть». Первая реакция? «Поиграем, не вопрос». Конечно, были переживания. Тем более играли на выезде, а я не играл на таком уровне. Ещё летом не мог представить, что так быстро дадут шанс».

Казбек Мукаилов, «Краснодар»

Казбек Мукаилов Фото: РИА Новости

У чемпионов России, казалось, сложилась парадоксальная ситуация – некому играть в нападении – кроме Джона Кордобы. Фёдор Смолов ушёл в межсезонье, Александр Кокшаров не нашёл взаимопонимания касаемо своего будущего в клубе. Опять двигать в атаку хавбеков-универсалов? 2-й тур группового этапа Кубка страны показал, что за спиной у колумбийской звезды есть большой талант. 18-летний Мукаилов ярко дебютировал за главную команду – оформил дубль в ворота «Динамо» в Москве и помог своей команде разгромить соперника со счётом 4:0.

Нападающего, родившегося, как и Расулов, в Махачкале, тут же раскрутили СМИ. Почему нет, если парень того заслуживает? Он и за юношескую сборную России забивал (хет-трик в ворота Узбекистана в марте 2025 года), и в Молодёжной футбольной лиге выдаёт мощные цифры – 16+10 в 21 матче. Впрочем, тренер «Краснодара» Мурад Мусаев старался не перехваливать воспитанника клуба.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Мукаилову важно не отвлекаться. Это его первый матч. Он только начинает. Думаю, сейчас будет больше работать с основой. А так – он очень фактурный форвард, хорошо играет в створе ворот. Но много хвалить его не буду – будет скромнее. Я уже поздно увидел, что он пошёл давать интервью на поле. Надо было его убирать сразу, ещё рано».

В сентябре Казбек дебютировал в РПЛ – сыграл около 15 минут с «Акроном». С того дня Мусаев его в чемпионате не выпускал. В Кубке России Мукаилов ещё дважды попал в основу, один раз вышел на замену и провёл на поле приблизительно 135 минут. Пока не забил. Однако так или иначе большой шаг на пути к основе сделан.

Глеб Пополитов, ЦСКА

Глеб Пополитов (слева) Фото: РИА Новости

18-летний уроженец Липецка начинал этот сезон в Первой лиге в составе «Чайки». Вингер выдал пару успешных матчей и отправился на просмотр в ЦСКА. В итоге перед закрытием летнего окна стал армейцем. В конце сентября Пополитов дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в концовке встречи с «Балтикой», но по-настоящему о Глебе заговорили после кубковой игры с «Локомотиве». Он так провёл свои 76 минут на поле, что все поняли – очень одарённый юноша. Один в один уберёт любого.

«То, что сейчас Пополитов вышел за ЦСКА и не потерялся, меня сильно не удивило. Как он двух сборников из «Локомотива» в Кубке раскидал! Наверное, до сих пор не понимают, кто это такой и откуда взялся. Дай бог, чтобы и дальше так продолжал. Думаю, в ЦСКА в полной мере раскроют его потенциал», – говорил в интервью «Чемпионату» Алексей Коробченко, тренировавший Глеба в «Строителе» из Каменск-Шахтинского.

В целом и в следующих матчах Пополитов показал, что готов конкурировать за место в обойме ЦСКА. Сейчас у вингера четыре игры за армейцев – по две в РПЛ и Кубке страны. Пока без результативных действий, но всему своё время.

Захар Фёдоров, «Сочи»

Захар Фёдоров Фото: РИА Новости

20-летний центрфорвард – из Томска. Как раз из «Томи» он перебрался в «Сочи». Конкуренты, несмотря на статус сочинского клуба как аутсайдера элиты, у него в команде серьёзные: Павел Мелёшин, Владимир Ильин, а в начале сезона был ещё и Сауль Гуарирапа. Однако Фёдоров благодаря хорошей игре в Кубке России стал получать шансы и в РПЛ. Ещё в конце июля в 1-м туре кубкового турнира Захар забил «Динамо» в Москве. Кстати, отпраздновал свой гол он по-особенному – сделал селфи на телефон. Это его фишка. Ещё в прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Шинник», Фёдоров нестандартно отметил один из забитых мячей – исполнил оригинальный танец.

Правда, селфи стоило Захару «горчичника» уже на 35-й минуте матча.

«Я никого не пародировал, празднование на ходу придумал. Но хочу сразу извиниться перед командой за то, что жёлтую получил. Я не знал, что это карается карточкой», – признался Фёдоров в эфире «Матч ТВ».

В 3-м туре группового этапа Кубка России подвижный и настырный нападающий снова отметился результативным действием – отдал голевой пас в матче с «Краснодаром». Да и в РПЛ запомнился активностью. Правда, поучаствовав в семи матчах чемпионата (пять – в основе), Захар до сих пор не забил, вот только с учётом уровня игры «Сочи» сделать это было объективно трудно.

Вадим Шилов, «Зенит»

Вадим Шилов Фото: РИА Новости

О 17-летнем Шилове, переехавшем в академию «Зенита» из родного Белгорода, говорят вообще-то ещё с межсезонья. Правый вингер сверкал в товарняках команды Сергея Семака на летних сборах и даже забил швейцарскому «Сьону». Впрочем, одно дело – товарищеские матчи и совсем другое – турнирные. Вадим должен был доказать, что действительно готов к мужскому футболу.

Доказывает. С первой же игры. Шилов дебютировал в августе в домашнем матче Кубка России с «Рубином». Вышел на замену в середине второго тайма при счёте 0:0, заработал пенальти и забил третий мяч «Зенита». А два дня назад поучаствовал голом в кубковом разгроме «Оренбурга».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после впечатляющей премьеры Шилова в матче с «Рубином» сказал следующее:

«Насчёт того, что он перевернул ход игры, сложный вопрос. То, что он вышел удачно – бесспорно. В двух моментах, которые привели к пенальти и забитому мячу, сыграл хорошо. В моменте с пенальти, думаю, хорошо распорядился мячом – увидел, что центр закрыт, ещё один раз убрал, и защитник уже не успел среагировать. Поэтому вышел хорошо, действительно. По крайней мере, успокоил своими действиями, которые привели к голам, это уж точно».

Тем не менее Семак пока не очень доверяет юному игроку. Шилов ещё дважды вышел на замену в Кубке России и однажды – в основе, а в РПЛ в трёх матчах получил в общей сумме около получаса. Видимо, тренер считает, что Вадим слишком молод и физически недостаточно развит. Но если у «Баварии» в Лиге чемпионов и Бундеслиге появляется в основе 17-летний Ленарт Карл с похожей комплекцией (и делает разницу против «Брюгге»!), то почему бы и Шилову не давать больше практики в РПЛ?

По кубковым матчам запомнились и некоторые другие молодые игроки. Например, защитники Артём Хмарин («Краснодар»), Егор Гузиев («Спартак»), Юрий Коледин («Пари НН») и Илья Жбанов («Ростов»), полузащитник Даниил Кондаков («Зенит») и вингер/форвард Руслан Мялковский («Локомотив»). В общем, открытий наберётся на целую команду.