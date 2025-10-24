«Эмоции Станковича? Судьи тоже не особо помогают». Первое интервью с Солари в «Спартаке»

«Спартак» Деяна Станковича уже тяжеловато представить без Пабло Солари. Он переехал в Россию зимой, успел забить дважды (плюс сделать ассист) в 11 матчах РПЛ весной, но без критики не обходилось. А в сезоне новом, с травмой Тео Бонгонда, стал незаменимым – 12 из 12 матчей в РПЛ Солари начинал в старте, дважды успел забить.

С минутами на поле и голами у Пабло всё неплохо, а вот с интервью в России ситуация похуже. «Чемпионату» он дал первое! Оно как раз перед вами.

Роль Барко в трансфере Солари, лучшие места Москвы, восемь братьев

— К чему ты дольше всего привыкал в России?

— Думаю, к языку. С английским у меня не очень хорошо. Также отмечу климат. Я приехал в Россию в конце января, и было очень холодно — ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз — руки и ноги замерзали. Это было самым сложным.

— Русский начал учить?

— Нет, но я начал изучать английский — это может пригодиться в будущем. Пока сосредоточен на одном языке. Может, со временем приступлю и к изучению русского.

— Были забавные истории, связанные с незнанием языка?

— Незнание языка доставляет достаточно сложностей, но я удивлён, что многие знают испанский.

— Топ-3 любимых мест в Москве?

— Такие уже появились. Первое – Красная площадь. Я бывал там много раз, приводил семью. Также нравятся парки поблизости и Парк Горького. Беру мате с собой и еду гулять – замечательные места.

Пабло Солари с семьей Фото: РИА Новости

— Уже нашёл, где можно купить мате в Москве?

— Нет, я всё привёз с собой из Аргентины. Думаю, где-то можно будет найти, если понадобится.

— А знаменитый тарасовский борщ успел попробовать?

— Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим. Я ещё до приезда сюда слышал, что есть такое традиционное блюдо, однако не понимал, что это. Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд.

— Почему ты решил переехать играть в Россию?

— Барко оказал на меня сильное влияние. Мы говорили с ним о Москве, о «Спартаке» – что это за клуб. Ценю, что «Спартак» проявил интерес ко мне. Я не пожалел, что согласился. Москва – великолепный город, мне тут очень нравится. Я бы сказал, что она стала моим любимым городом. А в «Спартаке» нравятся люди, которые в нём работают. Они тепло меня приняли, поэтому счастлив быть тут.

— Что тебе рассказывал Барко?

— О команде, что собрался хороший состав. Описал ситуацию в турнирной таблице, рассказал, что это самый большой клуб в России. Ну и, как уже говорил, Москву тоже вкратце описал.

Эсекьель Барко и Пабло Солари в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для тебе это первый опыт игры за границей.

— Я играл в Чили, но это очень близко к Аргентине. Тогда не почувствовал особой разницы. Моя семья могла в любой момент купить билеты на самолёт и через пару часов быть у меня. Сейчас же дорога занимает где-то 26 часов! Это очень далеко. Если честно, поначалу из-за этого я боялся. Для меня семья очень важна, я всегда близок с ней. А тут такое расстояние – это пугало. Но ко всему привыкаешь. Через пару месяцев стал чувствовать себя лучше. Теперь уже могу сказать, что адаптация прошла и всё хорошо.

— Вас в семье было восемь детей. Каким было твоё детство?

— Это было хорошее время. Очень люблю своих братьев — они для меня всё. Наши родители тогда много работали, а мы помогали друг другу. Конечно, ссорились, но это нормально. Помню только хорошие моменты из детства.

— Вся семья любила футбол?

— Мы футбольная семья. Даже сёстры смотрят матчи. Мой отец всегда смотрел игры. Четверо из нас играют в футбол.

— Кто-то из братьев хотел бы поиграть в России?

— Конечно! У меня один брат играет в «Расинге», другой — в категории чуть ниже. Мы говорили с ними о России. Когда я им рассказывал, как тут всё устроено, они выражали желание приехать и увидеть всё своими глазами.

Сантьяго Солари в матче за «Расинг» (слева) – у 27-летнего нападающего четыре гола и два ассиста в 21 матче чемпионата Аргентины Фото: Wagner Meier/Getty Images

— Твои матчи сейчас смотрят?

— Конечно! Иногда это сложно, но следят.

— Можешь обсудить с ними, как прошёл твой матч?

— Да, больше всего говорю с отцом. Он подмечает, что у меня получается хорошо или плохо. Лично я очень закрытый человек, не делюсь своими мыслями со многими. Но когда дело доходит до разговора с ним, обсуждаем. После каждой игры приходит сообщение от него. Независимо от того, идут дела плохо или нет, у меня всегда есть его СМС. Иногда обсуждаем, что произошло в игре, даже если я не в настроении. Я очень эмоциональный человек. Так что со мной тяжело говорить после игр, если всё не очень хорошо.

— Рад, что когда-то принял предложение от «Спартака»?

— Конечно! Точно не жалею.

Самые сильные стороны Солари, критика из-за жёлтых карточек

— Ты начал в молодёжных командах в Аргентине, потом были «Коло-Коло», «Ривер Плейт», теперь — «Спартак». Как изменился твой стиль игры за это время?

— Сильно. Это касается и позиций, на которых я играл. В «Коло-Коло» – больше был вингером. В «Ривер Плейте» начинал вингером, но иногда выходил нападающим. Здесь, в «Спартаке», я играю и справа, и слева. С каждым годом я чему-то учусь, развиваюсь физически. Стал внимательнее относиться ко всему: к еде, отдыху и тренировкам. Это очень важно. Понимаю, что я на правильном пути и совершенствуюсь.

— Какие аспекты своей игры считаешь самыми сильными?

— Думаю, я хорошо себя чувствую, когда есть свободное пространство, в выходах один на один, прессинге защитников соперника.

Пабло Солари в «Ривер Плейт» Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

— Как оценишь свои первые матчи за «Спартак»?

— Больше было неудачных. Это не оправдание, но нужно было время, чтобы привыкнуть, адаптироваться к команде, лиге и городу. Всё для меня было по-новому. Сейчас я чувствую себя хорошо, но мне всё ещё нужно становиться лучше, чтобы помогать команде. Я работаю над этим.

— Задевала критика из-за обилия жёлтых карточек?

— Я стал другим игроком. Так получилось, что всегда играл за сильнейшие команды: за «Коло-Коло» в Чили, за «Ривер Плейт» в Аргентине. Я многому научился там. Теперь в этом ряду появился «Спартак». В таких больших клубах давление и критика всегда были, есть и будут. Но я верю в то, что делаю, и знаю, к чему стремлюсь.

Жёлтые карточки – следствие огромного желания показать себя. Плюс было много эмоций в начале. Думаю, теперь стал сдержаннее и почти не получаю предупреждений. Я работаю, чтобы становиться лучше каждый день, и не придаю критике большого значения.

Пабло Солари показывают жёлтую карточку Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Ощущал поддержку тренера, команды в тот момент?

— Конечно! Я всегда чувствую поддержку. Иногда это было поводом для шуток, подколов. Но я был очень зол из-за ситуации с карточками. Особенно досадно было пропустить дерби. Однако это помогло мне извлечь уроки, и такого со мной больше не повторится.

— К чему ближе «суперкласико» «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» – к дерби с ЦСКА или к матчу с «Зенитом»?

— Какой вопрос, ха-ха. Сложно ответить. Для меня матч с ЦСКА был первым дерби. Думаю, и в историческом плане эта игра ближе к «суперкласико», чем матчи с «Зенитом». Но с обеими командами очень круто играть.

— А где поддержка мощнее – в Аргентине или на домашних матчах «Спартака»?

— У «Спартака» много болельщиков. Когда мы играем на выезде, даже местные болеют за нас. Мы чувствуем поддержку в любом городе, где бы ни играли – это что-то невероятное! Но сложно сравнивать – везде по-разному.

Частые изменения в составе «Спартака» от Станковича, как относится к эмоциям тренера

— Как бы ты охарактеризовал Станковича как тренера и человека?

— Станкович тепло меня встретил. Это отличный тренер, как и весь его штаб! Он доверяет нам, а мы доверяем ему. Мы хорошо работаем как раз благодаря доверию. Но нам нужно прибавлять и быть самокритичными.

— Станкович производит впечатление отца, когда общается с вами.

— Всегда чувствуется его присутствие рядом. Он был признанным игроком, который выиграл много титулов, играл в больших командах. Теперь он передает свой опыт нам.

Пабло Солари и Деян Станкович Фото: РИА Новости

— Какой-то особый совет тебе давал?

— Он всегда помогает советами, говорит перед каждым матчем, анализирует сильные и слабые стороны каждого. Помогает становиться лучше с каждым днём.

— Многие не понимают частых изменений в составе и схеме. Вам это мешает?

— Мы уже говорили о критике, и она, очевидно, всегда будет. Мы верим, что можем стать намного лучше, потому что знаем качество игроков и тренерского штаба, которые у нас есть. Знаем, что можем стать намного сильнее. Не знаю, что ещё тут сказать. Мы понимаем идею тренера. Но игроки тоже должны быть самокритичными и знать, что надо улучшить. Потому что «Спартак» заслуживает быть на вершине. Это большой клуб, заслуживающий того, чтобы находиться на верхних позициях. Я не тот, кто будет отвечать на подобные вопросы. Скажу только, что мы можем стать лучше и находимся не на том месте, где хотим и должны быть.

— Эмоции Станковича не вредят команде?

— Нет-нет. Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведёт. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем.

— Почему сезон для «Спартака» складывается так сложно?

— Это футбол. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Мы всегда хотим побеждать. Это логично. Также понимаем, что «Спартак» должен быть в лидерах. Клуб заслуживает быть там. У нас хороший состав, который должен бороться за эти позиции. Мы работаем день ото дня, чтобы быть лучше. Верим в то, что делаем, и стараемся улучшить результаты. Показать, на что способны на поле.

— Когда увидим «Спартак» в тройке?

— Надеюсь, очень скоро. РПЛ — ровная лига. Можно выиграть два матча и оказаться наверху. Если не ошибаюсь, перед дерби мы были на третьем-четвёртом месте, но после поражения опустились. Но надо продолжать работать и верить в себя. Мы можем переломить ситуацию, в которой находимся.

— Кажется, главная проблема «Спартака» — недооценка соперников из нижней части таблицы.

— Мне кажется, такая же ситуация была в «Ривер Плейт». Не знаю, с чем это связано. Те матчи, которые люди считали самыми лёгкими, давались нам труднее всего. Зато из самых сложных часто выходили победителями. Не думаю, что стоит говорить о недооценке – у нас такого нет. Каждый матч играем одинаково. Но встречи со «Спартаком» особенные для всех команд. Играть против нас приятно, это дополнительная мотивация. Когда смотрю матчи других клубов, замечаю, что против нас они играют иначе. Однако это не отменяет того, что «Спартак» всегда должен быть на высоте.

Фотография с Месси, ритуалы перед матчем, главная мечта

— Мечтаешь о сборной Аргентины?

— Конечно! Любой игрок хочет играть за свою сборную. У нас отличная команда, но я понимаю свои возможности. Для меня было бы полезно, если бы Россия участвовала в международных соревнованиях. Однако я не теряю мечту сыграть за сборную. Это заветная цель, которая всегда со мной.

— У тебя есть фото с Месси. Расскажи о встрече с ним.

— Я тогда был в сборной U23. Мы готовились к соревнованиям, играли товарищеский матч с основной командой. После каждый хотел сделать фото с ним. Я фанат Месси — всё детство было связано с ним. Смотрел все его матчи! Обожаю его как игрока. Если честно, ничего не смог ему сказать в тот момент, а так хотелось. Я просто сделал фото, поблагодарил – и всё.

Пабло Солари с Лионелем Месси Фото: из личного архива Пабло Солари

— Какие ритуалы или привычки у тебя перед матчем?

— Раньше их было много. Сейчас уже не так. Только целую щитки, прежде чем их надеть — на них фото моей семьи.

— Лучше восстановление это…

— Отдых дома, ха-ха.

— Есть ли у тебя особый режим, диета, отдых, восстановление, о котором можешь рассказать?

— Диета! У меня есть персональный нутрициолог, который присылает план. Только это.

— Какая у тебя мечта?

— Стать чемпионом со «Спартаком»! Очень хочу этого. Ну и сыграть за сборную Аргентины. А если говорить про жизнь — чтобы все были здоровы. Это самое главное.