Долгожданное «эль класико» и битва фаворитов Серии А. Главные матчи выходных

Ближайший уикенд в европейском футболе порадует великолепной вывеской — «Реал» против «Барселоны». Но есть и другие интересные матчи. К примеру, в Италии состоится игра с участием двух топ-клубов страны. Отобрали для вас несколько штук, а вы распределите их в зависимости от интереса.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Реал» — «Барселона»: воскресенье, 26 октября, 18:15 мск
Интрига: как завершится первое «класико» для Алонсо на посту тренера «Реала»?
Главный матч выходных в европейском футболе. «Реал» по-прежнему возглавляет таблицу испанского чемпионата — 24 очка из 27 возможных. Не справились только с соседями из «Атлетико» (2:5). «Барса» идёт следом — она потеряла пять очков в Примере. В прошлом туре гранды одержали непростые победы. «Реал» справился с «Хетафе» (1:0) благодаря голу Килиана Мбаппе на 80-й минуте. «Барса» дожала в каталонском дерби «Жирону» (2:1) — спасибо Рональду Араухо (забил в добавленное время). У «Реала» в последнее время огромные проблемы в «класико» — четыре поражения подряд. Изменит ли Хаби Алонсо ситуацию в лучшую сторону?
«Наполи» — «Интер»: суббота, 25 октября, 19:00 мск
Интрига: оправится ли «Наполи» от кошмара в Лиге чемпионов?
На этой неделе «Наполи» опозорился в Лиге чемпионов. Поездка в Эйндховен завершилась для команды Антонио Конте болезненным поражением — 2:6. А за несколько дней до этого неаполитанцы уступили «Торино» (0:1) в чемпионате Италии. «Интер» в последнее время достаточно хорош — четыре победы в Серии А подряд. Плюс миланский клуб трижды выиграл в ЛЧ. Три предыдущих матча с участием «Наполи» и «Интера» завершились со счётом 1:1. Южане не обыгрывают соперника в течение пяти встреч подряд. Получится ли прервать эту серию?
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 26 октября, 17:00 мск
Интрига: победит ли «Ман Сити» в Бирмингеме впервые с 2021 года?
«Сити» одержал три победы подряд и утвердился в статусе главного преследователя «Арсенала». Перед 9-м туром команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от лидера АПЛ на три очка. Как сдержать Эрлинга Холанда? Это приоритетная задача для «Астон Виллы», ведь норвежец забивает в шести турах подряд. Клуб из Бирмингема плохо стартовал — ни одного гола в четырёх матчах. После этого команда Унаи Эмери пришла в себя и дальше набрала 10 очков из 12 возможных. «Сити» в последнее время испытывает проблемы в Бирмингеме — серия из трёх матчей без побед на домашнем стадионе «Астон Виллы».
«Фейеноорд» — ПСВ: воскресенье, 26 октября, 16:30 мск
Интрига: чем завершится встреча лидеров чемпионата Нидерландов?
Первая команда чемпионата Нидерландов примет вторую — отличная вывеска. «Фейеноорд» одержал восемь побед в девяти матчах и пропустил всего шесть мячей (лучший результат в турнире). А ПСВ наколотил 27 голов — больше всех в лиге. Но пока клуб из Эйндховена отстаёт от лидера турнира на три очка. В прошлом сезоне соперники четыре раза встречались друг с другом. «Фейеноорд» обыграл ПСВ в серии пенальти в Суперкубке Нидерландов, а затем потерпел три поражения подряд. Клуб из Эйндховена справился с соперником и в чемпионате (дважды), и в Кубке страны.
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: воскресенье, 26 октября, 17:00 мск
Интрига: справится ли «Арсенал» с притормозившим «Кристал Пэлас»?
«Арсенал» воспользовался проблемами «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», благодаря чему возглавил таблицу АПЛ. Столичной команде очень помогла серия из трёх побед. «Кристал Пэлас» очень впечатлял на старте сезона, однако потом немного притормозил (одно очко в двух турах). Пока он находится на восьмой строчке в таблице, но в верхней части достаточно высокая плотность. До второго места — всего три очка. «Кристал Пэлас» не обыгрывает «Арсенал» с 2022 года (серия из семи матчей без побед).
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: пятница, 24 октября, 21:00 мск
Интрига: кто победит в битве саудовских топов?
Главный матч тура в саудовском футболе. Действующий чемпион страны стартовал в новом турнире с трёх побед. Правда, после этого «Аль-Иттихад» набрал всего лишь одно очко в двух встречах. Пока команда занимает пятое место в таблице, а «Аль-Хиляль» — четвёртое. Клуб из Эр-Рияда ни разу не проиграл, но в двух турах делил очки с соперниками. «Аль-Иттихад» дважды подряд справился с «Аль-Хилялем», однако перед этим регулярно проигрывал команде из Джидды.
«Монако» — «Тулуза»: суббота, 25 октября, 20:00 мск
Интрига: сколько времени дадут Головину?
Александр Головин провёл три матча в августе, а затем травма вывела его из строя на полтора месяца. Во встрече с «Анже» (18 октября) россиянина оставили в запасе, но через несколько дней выпустили на замену в игре Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:0). Ждём появления Александра в игре чемпионата Франции с «Тулузой». «Монако» откатился на седьмое место в таблице, а соперник расположился на восьмой строчке. Монегаски не побеждают в турнире в течение трёх туров. «Тулуза», в свою очередь, набрала максимальное количество очков в двух прошлых встречах.
«Брентфорд» — «Ливерпуль»: суббота, 25 октября, 22:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» прервёт неудачную серию?
Мерсисайдцы стартовали в АПЛ с пяти побед подряд. А дальше что-то пошло не так. Команда Арне Слота выдала серию из трёх поражений в турнире. Любопытно, что «Ливерпуль» проигрывает с одинаковым счётом 1:2. Итог: падение с первого места в таблице на третье. «Брентфорд» потерпел четыре поражения в АПЛ, все — в нечётных турах. Если тенденция сохранится, то команда проиграет и предстоящий матч. «Ливерпуль» в последнее время регулярно добивается успеха во встречах с «Брентфордом» — пять побед подряд. В этих играх мерсисайдцы пропустили всего один мяч.
«Бетис» — «Атлетико»: понедельник, 27 октября, 23:00 мск
Интрига: «Атлетико» снова останется без победы в гостевом матче?
Матч, который мог быть центральным в испанском туре, если бы не «класико». «Атлетико» встречает уикенд на четвёртой строчке в таблице, «Бетис» — на пятой. Столичный клуб никак не может победить на выезде в Примере — три ничьих, одно поражение. «Бетис» пока хорошо чувствует себя на домашнем стадионе — три победы в четырёх матчах чемпионата Испании. Две предыдущие поездки в гости к клубу из Севильи не принесли «Атлетико» ничего хорошо. Одно очко из шести возможных, ни одного забитого мяча — грустная статистика для команды Диего Симеоне.
«Брест» — «ПСЖ»: суббота, 25 октября, 18:00 мск
Интрига: фаворит снова раскатает соперника?
Возможно, вас удивит тот факт, что «ПСЖ» не возглавляет таблицу чемпионата Франции. Впрочем, команда Луиса Энрике отстаёт от «Марселя» всего на одно очко. В двух предыдущих турах парижане не одержали ни одной победы — поделили очки с «Лиллем» (1:1) и «Страсбургом» (3:3). «Брест» трижды проиграл в первых четырёх матчах Лиги 1, а затем выдал серию из четырёх встреч без поражений (две ничьих, два поражения). В прошлом сезоне соперники четыре раза играли друг с другом (дважды — в плей-офф ЛЧ). Итог: четыре победы столичного клуба с общим счётом 18:3.