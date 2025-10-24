«Урал» продают, «Тосно» и Ари возвращаются, а Гогниева наказали за бунт. Главное в ФНЛ

В будние дни в подземельях российского футбола редко бывает тихо. Собрали в одном месте все главные новости – травмы, слухи, парадоксы.

«Тосно» возвращается в профессиональный футбол

В нашем футболе легко попасть в «небесную лигу». А вот вернуться – гораздо труднее. «Тосно» из Ленинградской области оформил, наверное, самую эффектную самоликвидацию в истории российского спорта. В 2018-м команда взяла Кубок России (обыграла в финале курский «Авангард» со счётом 2:1) и прекратила существование.

Соцсети клуба-призрака родили мем «Сегодня ничего не произошло». А уже в 2023-м «Тосно» восстал из пепла. Клуб играл в первенстве России среди любительских команд (третья лига) и на днях объявил о намерении участвовать во Второй лиге (в группе 2 дивизиона «Б»).

Правда, эта новость обрадовала не всех. Павел Погребняк, например, уже готов биться за капитал прожиточного минимума: «Пусть «Тосно» закроет долги перед ребятами, перед сотрудниками клуба – и тогда возвращается сколько хочет. Не только передо мной остались задолженности. Клуб, на секундочку, обладатель Кубка России. Тем более в моей карьере он тоже присутствовал, поэтому, наверное, больше порадуюсь».

«КАМАЗ» потерял Тананеева

Перед Антоном Хазовым стоит сложная задача – не растерять багаж Ильдара Ахметзянова. Уже есть первые трудности. В 15-м туре «КАМАЗ» уступил «Родине» (1:2), хотя вёл по ходу встречи. Подвели кадровые проблемы. В заявку челнинцев не попали Руслан Апеков, Давид Хубаев, Мухаммад Султонов и Дмитрий Тананеев.

Неприятности продолжились и во время матча. На 56-й минуте травму получил центральный защитник Тимофей Калистратов. «Родина» завладела инициативой и добилась волевой победы.

Журналист Сергей Ильёв сообщил, что упомянутый выше Тананеев ещё не скоро вернётся на поле. Ему потребуется операция на колене. 27-летний центрдеф «Родины» в прошлом сезоне сезоне уже выступал за «КАМАЗ» на правах аренды. Этот чемпионат Тананеев начал в своём клубе (и даже забил «Шиннику» в 6-м туре), но потом снова отправился в «КАМАЗ». До травмы он сыграл в четырёх матчах.

Ари вернулся в «Торпедо»

По сути, московский клуб практически полностью восстановил прежнюю власть. После Олега Кононова в «Торпедо» вернулся и Ари.

Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» был спортивным директором чёрно-белых с декабря 2024 года по август 2025 года. При нём «Торпедо» оформило самый дорогой трансфер в своей истории – в начале 2025-го клуб за € 1,8 млн купил у колумбийского «Депортес Толима» Ейсона Гусмана. Вместе с ним из бразильской команды «Вила Нова» приехал вингер Алессон (€ 700 тыс.). Оба покинули Москву летом, практически сразу после новостей об изгнании «Торпедо» из РПЛ.

Сейчас команда идёт на 16-м месте в чемпионате. Ниже «Торпедо» находятся только «Чайка» и «Сокол» – у них то же количество очков (11), но хуже дополнительные показатели.

Ари Фото: torpedo.ru

КДВ отпускает игроков

В группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги уже завершился сезон. Чемпионом стал «Амкар-Пермь», второе место занял дзержинский «Химик». Ну а бронзовые медали взял томский КДВ, который до недавнего времени жил нормально и готовил ресурсы под повышение в классе.

В августе 2025-го Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу клуба Денису Штенгелову. В начале октября Тверской суд Москвы признал миллиардера и его отца Николая экстремистским объединением и изъял активы пищевого холдинга «КДВ Групп» в доход государства.

По данным Сергея Ильёва, у КДВ есть деньги минимум до конца 2026 года. Сейчас клуб почти каждый день публикует посты с объявлениями об уходе разных футболистов. Впрочем, это не массовый исход. Например, в команде остаются (пока что) Александр Коротаев, Максим Палиенко и Антон Килин. Но что будет после 2026-го?

«Урал» выставлен на продажу

Бум-новость пятницы. До сих пор единственным учредителем «Урала» была Свердловская область, но теперь всё может измениться. Судя по документу, опубликованному на региональном портале правовой информации и подписанному губернатором Денисом Паслером, планируется продать 50% акций клуба. Причём речь идёт о 2025 годе, то есть о ближайшем времени.

В отчётности «Урала» за 2024 год говорится, что уставный капитал клуба равен 24,1 млн рублей. Номинал одной акции — 1000 рублей.

«Урал» Фото: ФК «Урал»

«Торпедо» оштрафовали за скандирования в адрес Кононова

Классика российского футбола. Болельщики оскорбляют сотрудников или футболистов своего клуба, который ещё и платит за это. Под раздачу попал Олег Кононов, которого «тепло» встретили фанаты «Торпедо». По традиции досталось и «Локомотиву» – главным соперникам чёрно-белых.

«Московское «Торпедо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики в адрес главного тренера Олега Кононова и «Локомотива» в матче Первой лиги с ярославским «Шинником», – так звучит официальный комментарий главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Гогниева наказали за бунт в матче с «Велесом»

Правда, гораздо интереснее была судьба Спартака Гогниева, который на прошедших выходных, по сути, остановил матч «Алании» с «Велесом» на несколько минут. Это был протест против спорного пенальти. «Алания» в итоге уступила 0:4.

Гогниев отделался небольшим штрафом. Об этом сообщил Артур Григорьянц: «Мы рассмотрели умышленное вмешательство лица клуба в ход матча. Максимальная санкция во Второй лиге за такое нарушение – 10 тысяч рублей».

На этот раз без бана, Спартак Артурович, но впредь будьте осторожнее.